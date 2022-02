Eduardo Coudet estaba ayer de mejor humor que en las últimas ruedas de prensa ofrecidas en las semanas precedentes. Quizás tenga que ver su reciente visita al dentista, como el propio entrenador reconoció ayer, o el enfrentamiento que tendrá esta noche con su amigo Diego Pablo Simeone, con el que mantiene una gran amistad y sobre el que profesa una notable admiración. “La admiración hacia él es total. Es argentino y es el técnico más representativo que tenemos allí en los últimos diez años. Es indiscutible como entrenador e indiscutible como entrenador del Atlético de Madrid. Como yo le tengo una gran admiración, deben ser infinitos los técnicos que se la tienen”, aseguró el preparador del conjunto vigués, que no obstante quiere plantearle batalla, algo que ya hizo en sus dos encuentros anteriores en España. “Nosotros trataremos de imponer nuestras condiciones y hacer el partido que tenemos pensado. Ellos, pongan a quien pongan, tendrán en el campo un equipo de primer nivel”, apuntó el Chacho.

Para el míster de Buenos Aires, el duelo pasa “por hacer muchísimas cosas bien para conseguir un buen resultado”, aunque no ocultó que el rival le motiva especialmente. “Me gusta jugar contra los mejores y vamos a hacerlo”, comentó Coudet, que no se guardará nada en su alineación pese a tener a cinco futbolistas apercibidos. “Pensamos en lo inmediato, en el partido que está por jugar y no hay ninguna recomendación. Seguramente los apercibidos que tenemos verán una tarjeta antes de que acabe la Liga, pero el partido más importante es del Atlético y solo pensamos en eso”, zanjó.

Pese al estilo de juego de su rival de hoy, mucho más físico que la media de equipos del campeonato, Coudet no tiene pensado agitar el once en busca de futbolistas más corpulentos. “Las opciones de que jugadores pueden iniciar están abiertas. Respetamos las virtudes del rival, pero por encima de todo pensamos en lo que podemos generar nosotros. Tenemos que pensar más en el Celta de lo que puede llegar a hacer el Atlético de Madrid. Es lo que intento inculcarles a mis jugadores. En casa o fuera nos toca ser un equipo valiente en lo que pida el encuentro”, explicó el argentino, que con toda probabilidad volverá a repetir alineación.

El preparador celeste bromeó sobre los últimos resultados ante el conjunto madrileño, que parece tenerle tomada la medida a los vigueses. “Tradicionalmente no tenemos muchos resultados a favor contra nadie, pero yo no creo en las estadísticas y sí en que ahora estamos viviendo una historia nueva y vamos a tratar de escribirla de la mejor manera”, comentó Coudet, que la pasada temporada cosechó numerosos elogios por su buen planteamiento en el Wanda Metropolitano.

Por último, el Chacho se refirió al cambio experimentado en las últimas semanas en las que el club ha dejado de ofrecer las convocatorias antes de cada partido, situación que choca, por ejemplo, con lo ocurrido en la primera jornada de Liga ante el Atlético, donde el míster dio hasta el once titular en la previa. “La convocatoria últimamente no la damos porque no la da nadie ya. Si fuese una obligación la daría, pero si la esconden los demás la escondemos nosotros también, aunque no es determinante”, concluyó.