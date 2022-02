El Celta se enfrenta a un coloso para evitar la tierra de nadie

El Celta afronta esta noche el que sobre el papel es uno de los encuentros más difíciles de lo que le resta de temporada. Los vigueses viajan a la capital para visitar el Wanda Metroplitano y enfrentarse al vigente campeón del campeonato, el Atlético de Madrid, un equipo que parece haber recuperado parte de su esencia en los últimos dos partidos. En una campaña irregular, los de Simeone llegan al duelo tras golear a domicilio a Osasuna y empatar entre semana contra el Manchester United en un choque en el que merecieron mucho más. El Celta llega igualmente en un buen momento de forma, no obstante no conoce la derrota en sus últimos cinco compromisos ligueros, donde suma tres empates y dos victorias. Sin embargo, el último punto conseguido contra el Levante dejó mal sabor de boca en una afición que teme quedarse en tierra de nadie en la clasificación en el tramo final de temporada. Una expresión que no gusta a Eduardo Coudet, que sigue con su idea de ir partido a partido.

MADRID CELTA Año de fundación 1903 Presidente Enrique Cerezo Temporadas en Primera 85 Estadio Wanda Metropolitano 107 x 69 Capacidad 70.026 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 56 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 29.300 42 32 puntos puntos 24 18 15 17 FUERA FUERA EN CASA EN CASA 5 3 4 4 3 3 3 5 Ganados 5 6 6 3 Empatados 4º 9º Perdidos GOLEADORES Aspas 11 Correa 11 7 Mina Luis Suárez 9 Cunha 4 Brais 5 Carrasco 3 Lemar Cervi 3 Mallo 2 Carrasco 3 Denis Brais 1 Griezmann 3 Mallo De Paul Joao Félix 3 1 Nolito Aspas 3 Hermoso Hermoso Joao Aidoo Felipe 2 Denis Herrera Dituro 1 Vrsaljko Oblak Beltrán 1 Kodogbia Felipe Araújo Llorente Mina Griezmann Giménez Cervi Galán Vrsaljko Entrenador Cholo Simeone Entrenador Eduardo Coudet Banquillo Lecomte (ps), Savic, Reinildo, Lodi, Lemar, Kondogbia, Correa, Luis Suárez, Serrano Banquillo Rubén, Coke Carrillo, Kevin, Murillo, Carlos Domínguez, Fontán, Tapia, Solari, Nolito, Pineda y Galhardo. Teníamos claras las cosas, lo que era el mercado de verano, para lo que nos hemos preparado, el esfuerzo de los jugadores...”, comentó tras el último partido el técnico argentino, que dejó claro cual es el principal objetivo del club esta campaña. “El marcado por la máxima autoridad de la entidad, el presidente, que apuntó que era la salvación sin sufrir”, expresó. No obstante, los puestos europeos no están lejos y el cuerpo técnico y la plantilla quieren apurar al máximo sus opciones, que saben que pasan por conseguir algunas victorias donde otros clubes no las obtengan. Y uno de esos escenarios puede ser el Metropolitano, un lugar en el que hace poco más de un año el conjunto celeste firmó una gran actuación que se saldó con un meritorio empate ante el que por aquel entonces marchaba líder en la clasificación. Hoy las cosas son distintas para los rojiblancos, que llegan necesitados de puntos para asegurarse un lugar entre los cuatro primeros de la tabla. Poco que perder tienen los vigueses, que observan el descenso a una distancia poco o nada inquietante. Para intentar la machada en el estadio madrileño, donde ya han ganado esta temporada Mallorca y Levante, Coudet dispondrá del mismo once que ha aparecido en todos y cada uno de los partidos del Celta desde la eliminación de Copa el 5 de enero. La única excepción fue ante el Rayo Vallecano, donde el Chacho prefirió darle descanso a Araújo tras viajar a México para jugar con su selección. Aquella tarde ocupó su lugar Carlos Domínguez, que tuvo minutos el lunes ante el Levante pero que hoy empezará en el banquillo. Dituro seguirá siendo el guardameta titular. El argentino marcha segundo en la carrera por el Trofeo Zamora y es indiscutible para su entrenador. La línea defensiva estará formada por Hugo Mallo y Galán en los laterales y por Aidoo y el nombrado Araújo en el eje de la zaga. La sala de máquinas volverá a estar ocupada por Fran Beltrán y Denis Suárez toda vez que el peruano Renato Tapia no termina de encontrar su mejor forma. Arriba, Brais Méndez y Cervi se situarán en los costados mientras que la punta de ataque volverá a estar reservada para Santi Mina y Aspas. El partido de hoy puede ofrecerle una nueva oportunidad a Orbelín Pineda, que debutó como celeste el pasado lunes. De los once que saldrán de inicio esta noche, cuatro están apercibidos y se perderán el duelo ante el Mallorca si ven una tarjeta amarilla. Son los casos de Galán, Denis Suárez, Cervi y Santi Mina.