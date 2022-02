La ocasión la pintan Wanda

El Celta tiene este sábado “una buena oportunidad” para poner una pica en el Wanda Metropolitano, un estadio en el que el conjunto celeste desconoce la victoria desde su inauguración en septiembre de 2017. El grupo de Eduardo Coudet ha alcanzado en esta segunda vuelta la estabilidad que le faltó en el arranque de temporada y visita el feudo colchonero en uno de los momentos más bajos desde que Diego Pablo Simeone asumió las riendas del Atlético de Madrid hace una década.

Así lo creen al menos reputados técnicos y futbolistas que han defendido, bien desde el banquillo, bien en el terreno de juego, el escudo de ambos equipos, quienes destacan la dificultad añadida para el Atlético por el desgaste que le ha supuesto física y mentalmente el partido de Liga de Campeones disputado anoche contra el Manchester United.

“Es un partido atractivo, bonito, quizá un tanto supeditado al duelo de Champions con el Manchester United. El Atlético ha hecho un desgaste importante y el Celta puede aprovechar ese esfuerzo el sábado, que no está muy lejos, aunque ahora con la norma de los cinco cambios se puede dosificar mejor el esfuerzo, no solo a lo largo del partido, sino que hay más posibilidades de estirar eso”, apunta Abel Resino, legendario portero del Atlético y el técnico que contribuyó decisivamente a la milagrosa salvación del Celta hace nueve años.

Resino augura un encuentro competido por ambos bandos. “Va a ser un partido bonito. El Celta ha demostrado que es un equipo competitivo, hace un juego bonito y tiene jugadores importantes. Me ha sorprendido muy gratamente Javi Galán, el lateral izquierdo; Hugo Mallo se mantiene ahí; el centro del campo tiene buenas transiciones y arriba Iago y Santi están dando un rendimiento fantástico. Va a ser un partido muy interesante”, subraya.

El extécnico céltico ve al Atlético menos consistente este curso, circunstancia que achaca, en gran medida, a la pérdida de intensidad en su juego. “Este año ha habido problemas en la parte de atrás, pero no creo que sea un problema estrictamente de la defensa. Es verdad que Savic y Giménez, los dos centrales titulares, han participado poco por culpa de las lesiones, pero yo creo que ha sido más bien cuestión de todo el equipo, que ha perdido un poco de intensidad, sobre todo a la hora de defender. El Atlético era un equipo muy compacto, bien pertrechado en todas sus líneas, y eso se ha perdido un poco”, observa.

Las opciones del Celta de salir victorioso del Wanda pasan, según Resino, por subir al máximo las revoluciones. “Para ganar al Atlético de Madrid en el Wanda el Celta tiene que poner la máxima intensidad. Tiene que plantearse un partido a las máximas revoluciones”, explica. “El otro día Osasuna le hizo un 60 por ciento de posesión y perdió 0-3. El Atlético es un equipo muy vertical, que rentabiliza bien sus ocasiones. Es un equipo de transiciones rápidas, mucho más que el Celta, y no necesita mucho el balón para hacer gol”, puntualiza Resino, que concluye: “El Celta necesita ser solvente en defensa y ataque, pero sobre todo mantener la intensidad. Si no va con la máxima intensidad, lo va a tener muy complicado”.

Ismael Falcón, canterano de Atlético y exportero de ambos equipos, concuerda con Resino en que es un buen momento para visitar el Metropolitano. “El Celta puede aprovechar el estado del Atlético de Madrid. Para el Celta es bueno ir en este momento al Wanda. El Atlético ha sacado puntos al final de los partidos, pero le está costando sacarlos adelante. Va a ser un partido atractivo, porque son dos equipos totalmente diferentes en apuesta de juego”, señala el actual guardameta del Atlético Sanluqueño, que confiesa tener el corazón dividido. “Me inclino por un empate, es lo que me gustaría”, contemporiza.

Fidelidad al estilo

El portero gaditano cree que el grupo de Coudet debe apostar por ser fiel a sus señas de identidad. “El Celta no tiene que cambiar su estilo de juego. Tiene que apostar por su forma de plantear los partidos, con gente habilidosa y buen fútbol. Lo que más daño le puede hacer al Atlético es que no cambie su esencia”, argumenta Falcón, que se muestra sorprendido por la vulnerabilidad defensiva del otrora casi inexpugnable conjunto colchonero. “El Atlético siempre ha sido un equipo muy rocoso y esa solidez que tenía en defensa se ha roto un poco esta temporada. No quiere decir que Oblak, que es uno de los mejores porteros del mundo, tenga la culpa. Siempre puede haber un año malo y parece que al Atlético le ha tocado este año”, indica.

Jabo Irureta, leyenda del gran Atlético de los años 70 y técnico que llevó al Celta a su segunda participación europea, sí percibe, en cambio, un bajón en el rendimiento del seis veces ganador (la última, la pasada temporada) del Trofeo Zamora. “El Atlético se basa mucho en el sistema defensivo, a veces con cinco defensas, otras con cuatro, y siempre ha sido difícil hacerle goles, aunque veo a Oblak más flojo que otras temporadas porque antes costaba Dios y ayuda hacerle un gol”, indica Irureta, que pronostica un partido muy entretenido para el espectador. “Va a ser un partido alegre, son dos equipos vistosos, particularmente el Celta, que tiene muy buen frente de ataque. El Atlético va a hacer seguro un buen encuentro. Aunque defensivamente no es lo fuerte que ha sido siempre, no necesita muchas ocasiones para hacer gol”, explica. “Es difícil, pero el Celta está jugando bien y estoy seguro de que va a salir a ganar”, remacha.

No muy diferente es la opinión de Mario Suárez, zaguero del Rayo Vallecano formado en la cantera colchonera que defendió durante una temporada la zamarra celeste. “Con Coudet, el Celta juega muy bien, un fútbol muy atrevido, y claro que puede hacerle daño a un Atlético, que no está en su mejor momento. Pero el Atlético sigue siendo el Atlético y en su campo es muy difícil ganarle”, relata el madrileño, que ve en el partido de Liga de Campeones de anoche una dificultad añadida para los de Simeone. “El Atlético vendrá del esfuerzo del partido del Manchester y el Celta sí tiene jugadores y calidad para hacerle daño”, destaca.

Más tibio se muestra Manuel Agujetas, exfutbolista de ambos equipos en la década de los 80. “Yo creo que el Celta tiene bastantes opciones de puntuar, aunque necesitará que le salga todo bien y que el Atlético no tenga su mejor día. Es un buen momento para puntuar en el Wanda”, comenta.

“Puntuar en el Camp Nou, el Bernabéu o el Wanda está al alcance de pocos equipos. Tienen que salirte las cosas muy bien y que ellos no tengan una tarde brillante. Es verdad que al Atlético le está costando hacer goles y está encajando muchos más que cualquier otra temporada. No hay duda de que es una buena oportunidad para el Celta”, sostiene. “Simeone ha hecho un conjunto desde el trabajo y este año, no sé por qué motivo, porque se han reforzado bien, va a peor. Es una buena oportunidad, no sé si para ganar, pero al menos para puntuar. Le doy opciones al Celta”, insiste Agujetas, que también cree que los de Coudet pueden aprovechar el desgaste de haber jugado anoche frente al Manchester United: “Estos equipos están acostumbrados a jugar miércoles y domingo, pero no cabe duda de que le puede pasar factura porque son partidos de mucha intensidad y una gran tensión, ya no solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto mental. Y no va a tener mucho tiempo de descanso. El Atlético siempre va a ser favorito jugando en casa, pero viendo lo ocurrido con el Levante, estando el Levante como está, es una buena oportunidad para sumar en este campo”.