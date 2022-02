Eduardo Coudet, el Chacho, reiteró ayer su intención de permanecer por largo tiempo en el Celta y no cerró la puerta a que el equipo celeste regrese a Europa, aunque no lo contempla de forma inmediata. “Este año el objetivo es salvarse sin sufrir y, el año que viene, tener la posibilidad de ir a más. Yo acepté, estoy acá. Creo en ese proyecto a largo plazo. Ya sabía cómo iba a ser la cuestión. También estoy esperando al año que viene”, aseguró ayer el técnico argentino “Si lo conseguimos lo antes posible [la permanencia], no voy a jugar para perder. Siempre queremos ir por más, por la excelencia. Estamos con una gran exigencia, pero en inferioridad de condiciones con un montón de equipos”, añadió.

El preparador hizo estas declaraciones durante una conferencia en el Círculo de Empresarios, en la que habló de su forma de trabajar y de su relación con los jugadores y no esquivó las cuestiones hacia la polémica sobre el papel de la cantera en el primer equipo, que consideró injustificada. Coudet reiteró que el Celta B ha cambiado su filosofía e insistió en que jugar en Primera División requiere un proceso de formación. “Hoy el Celta B no apunta a ser equipo formador, sino a consolidarse en la categoría, es la realidad. Es un equipo que apunta a hacerse fuerte en la categoría, que tiene el tercer presupuesto y apunta al ascenso”, explicó. “Hay chicos que tienen una formación y que necesitan esos partidos en el filial. Cuando llegué acá había cuatro o cinco chicos que habían tenido participación en el primer equipo pero íbamos últimos. Es mi manera de pensar. Necesitan una formación para la Primera División”, puntualizó. Coudet negó, en este sentido, que tenga problema alguno con Onésimo Sánchez, el técnico del filial. “Obviamente quiere contar con los mejores y quiere hacer las cosas lo mejor posible. Y yo lo entiendo. Acá no hay ninguna polémica. Está todo más que claro, se intenta generar polémica donde no la hay”, subrayó. El técnico celeste puso en valor la progresión del equipo desde la pasada temporada, cuando asumió la dirección del banquillo en un momento de gran dificultad. “Ha habido un crecimiento brutal de cuando me tocó llegar a hoy. El año pasado hicimos un gran torneo, este es un torneo para reafirmar y lo estamos reafirmando. Es lo que me parece a mí”, manifestó Coudet, que atribuyó la mayor parte del mérito a sus jugadores. “Es también a base del respeto que se ganó este equipo, de que le salen a jugar de otra manera, de que tiene siempre protagonismo. En el poco tiempo que me toca estar soy un agradecido a mis jugadores, al crecimiento que han tenido, al día a día que me dan”, dijo. Un bisabuelo vigués Eduardo Coudet declaró que se siente arraigado en el club y en la ciudad y reveló que tiene ascendentes vigueses y españoles. “No siento que sea un desarraigo venir acá. Somos descendientes, mi bisabuelo es de Vigo, mi bisabuela es de Madrid. Las costumbres son con las que me crie; estoy feliz de estar donde estoy”, afirmó.