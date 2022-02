Franco Cervi vive una nueva vida en el Celta. El atacante argentino, fichado por 4,5 millones, atraviesa su momento más dulce desde su llegada al equipo y comienza a justificar la elevada inversión realizada el pasado verano para contratarlo. Pese a ser fichado por recomendación expresa de Eduardo Coudet, que lo disfrutó hace años en Rosario Central, el atacante argentino ha tenido que superar un arduo proceso de aclimatación a LaLiga para alzarse con la titularidad en el conjunto vigués. El Chacho no regala galones.

“No me sentía con la confianza que tengo ahora. Me ha costado adaptarme a otra liga, otra manera de juego. He tenido que trabajar mucho en lo táctico y en la confianza”, confesaba el atacante argentino días antes de anotar su tercer gol del curso ante el Levante, convencido de que no tardaría en desplegar su mejor versión. “Lo he trabajado mucho y espero seguir mejorando”, aseguraba.

Dicho y hecho. Cervi firmó seguramente contra el Levante su mejor actuación como celeste y no solo porque anotase su tercer gol del curso (primero en Balaídos), sino por su eficaz colaboración en la recuperación de la pelota y su ayuda en tareas defensivas. Un trabajo que no siempre luce, pero que agradece cualquier entrenador. Sus números en el partido contra el conjunto granota hablan bien a las claras: 84,2 por ciento de precisión de pase, un pase clave, dos disparos entre los tres palos y 8 de 12 duelos individuales ganados.

La titularidad le está sentado de maravilla al exfutbolista del Benfica. Hasta la visita a Mendizorroza, Cervi había ejercido casi siempre como revulsivo en sustitución de Nolito, durante un tiempo por delante en el orden de preferencias del técnico con la excepción del desplazamiento al Santiago Bernabéu y el siguiente compromiso en Balaídos contra el Cádiz, en los que el argentino ejerció como titular.

Hasta que desbancó a Nolito, la aportación ofensiva de Cervi se había limitado a un gol (al Madrid en el Bernabéu) y una asistencia, curiosamente al sanluqueño, en el segundo de los tres goles en el empate, tras neutralizar una desventaja de tres tantos, firmado en casa contra el Barcelona.

El rendimiento de Cervi se ha doblado en los últimos siete partidos, desde la visita el Benito Villamarín en el cierre de la primera vuelta. El argentino ha sumado en este tramo de competición dos goles más, en el Sánchez Pizjuán, y este último contra el Levante, y ha dado otros dos, el primero del doblete que Iago Aspas le endosó al Betis y la asistencia que le proporcionó a Hugo Mallo en el triunfo firmado contra Osasuna.

Aunque su hábitat natural es la banda izquierda, Cervi se ha mostrado como un atacante versátil, capaz de desenvolverse con soltura también en la banda derecha, como dejó patente contra el Levante, aprovechando un buen servicio de Javi Galán para anotar con impecable testatarazo el segundo gol de cabeza de su carrera profesional.