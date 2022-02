“A camiseta é a camiseta”, establecía el Celta en su publicidad, hace escasas temporadas. Y aún le añadía la voz poética de Berizzo: “Es la camiseta de todos. Escúchenme bien: esta no es una camiseta para los domingos, es una camiseta para toda la vida”. Es también la camiseta de Borja Blanco; su pelele y su sudario. La eligió de niño, en su Gijón, a la edad de los compromisos eternos, sin otra razón que la mera voluntad de ser y distinguirse. Aquella camiseta que le pidió a los Reyes Magos arriesgándose al estupor; la de su dolor y su gloria.

Blanco, entrenador del Arenal, equipo en el grupo I de la División de Honor Juvenil, escribe en Twitter el sábado. “Vamos en cuadro, viaje muy largo, partido más que difícil y venimos de una derrota dañina pero hoy es fecha señalada. Para mí dirigir en A Madroa siendo de Gijón y seguidor del Celta desde pequeño es como un logro desbloqueado. Se intentará disfrutar”.

Historias de amor diminutas, que brotan por las esquinas de las redes sociales. La descripción de un flechazo que apenas puede argumentarse desde el razonamiento. A Blanco no le inculcó el celtismo ningún pariente. No lo heredó ni lo adquirió. Le llegó como una epifanía infantil. “Yo era un niño futbolero; el típico que siempre está jugando con una pelota. Vivía en una casa solo y me iba diciendo que era de este equipo o de este otro”, relata. “Como era muy morenín, me llamaban Mazinho. Y desde esa época me empecé a fijar”.

Florecía entonces el gran Celta europeo, tan deslumbrante en su estilo aunque no cuajase en un título. “Aquel Celta jugaba muy bien. Así que me hice aficionado desde chiquito y unas Navidades pedí la camiseta. Fue un poco así, de la nada. Aunque era un chaval, ya veía el fútbol como ahora como entrenador y Víctor Fernández había construido un equipazo: Gustavo López, Karpin... Mostovoi era mi preferido”.

Sus padres le cumplieron aquel deseo navideño sin excesiva extrañeza. “Tampoco nunca le pregunté a mi padre si le parecía raro. Él era simpatizante del Barça y del Sporting, nada más, aunque poco futbolero. Yo también tiraba para esos equipos. Y fue como que el Celta... Supongo que también era por ser el diferente”.

Borja, incipiente delantero, militaba en el Estudiantes. En aquel tiempo no se repartían equipaciones de entrenamiento. Cada uno acudía con la casaca que prefiriese. Él aparecía con su celeste, que tenía el 7 a la espalda, recuerda, aunque no había elegido ningún dorsal. “No sé por qué... En ese momento debía llevarlo Vagner”.

Jamás ha apostatado de esa fe céltica, si es que realmente se puede. Una fractura lo retiró prematuramente. Con 18 años un amigo lo enroló como entrenador de fútbol sala y la experiencia lo sedujo. Ahora encadena quince temporadas en el Arenal, una institución del fútbol formativo, que en 2025 celebrará su centenario: “En Gijón es un club muy nombrado, de los mejores de siempre”.

Borja se hizo cargo del primer equipo juvenil, el más importante de la institución, hace seis años. En 2020 logró ascenderlo a División de Honor. Una auténtica gesta. Los reajustes de la pandemia provocaron una reestructuración de la categoría. “Todos los chavales a los que entreno sabían que yo era del Celta, que era mi ilusión coincidir con él. Pero empezaron a formar los subgrupos y me dije: ‘Madre mía, que no me va a tocar’. Y no me tocó”.

–Mala suerte –se resignó.

Pero sus chavales le reservaban una sorpresa. Lograron la permanencia en 2021 contra pronóstico. “Lo normal es que hubiéramos descendido”, admite. Recuperada la normalidad competitiva, esta vez Celta y Arenal coincidieron como rivales. La visita a Vigo quedó señalada en rojo en el calendario tras el sorteo: “Ya conocía A Madroa. Fui un día a Balaídos, jugaba el Celta con el Barcelona, y al día siguiente subí a verlos entrenar y a conocer la ciudad deportiva.Claro, lo de dentro no lo conocía. Poder dirigir allí ha sido como: ¡uf, lo conseguí, esto es la hostia!’”.

El Arenal perdió 6-0. Lo esperado. El Celta lidera en solitario. El cuadro asturiano es 13º de 18, justo en la frontera de la salvación; la delimita el Val MIñor, al que reciben el domingo. “Nosotros fuimos con bajas. Yo esperaba que también el Celta rotara a la gente titular. Pero es que aunque juegue la segunda o tercera unidad, el Celta es lo que es. Aparte es unos de los mejores juveniles de España. Si hubiesen necesitado 15 goles, nos los hubiesen metido”, acepta. “Se portaron muy bien los rivales, los árbitros, todos. Nosotros seguiremos peleando. La liga se está disfrutando, que es lo importante, y estamos compitiendo. Yo estoy encantado. Pase lo que pase, lo de A Madroa ya lo he vivido”.