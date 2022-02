El Celta tendrá que andarse con pies de plomo para que las sanciones no le afecten en los próximos compromisos ligueros. El equipo celeste tiene a cinco futbolistas, cuatro de ellos titulares, a una sola tarjeta de la suspensión. El último en engrosar la nómina de apercibidos de sanción ha sido Franco Cervi. Pizarro Gómez le mostró el pasado lunes la cuarta amarilla del curso por protestar y el argentino se une a Denis Suárez, Santi Mina, Javi Galán y Augusto Solari en la lista de apercibidos. Estos cuatro futbolistas llevan varios partidos esquivando la suspensión. Mina acumula ya cinco partidos con cuatro amarillas, Denis suma tres y Galán, seguramente el más sensible al no tener recambio natural, cumplió frente al Levante el primero. El zaguero pacense, que ayer dio a Cervi su segunda asistencia del curso, es el segundo futbolista de campo que lleva más minutos jugados esta temporada (2.220) tras el cadista Alfonso, Pacha, Espino.

El que más se resiste en el Celta a cumplir su primer ciclo de sanción es Augusto Solari. El centrocampista argentino lleva con cuatro tarjetas desde la decimotercera jornada de Liga. Hace por tanto 12 partidos que está apercibido de suspensión, aunque desde entonces ha mediado una lesión que le hizo perderse cuatro encuentros y ha visto otros dos desde el banquillo. Por otra parte, el Celta ha decidido no presentar alegaciones contra la tarjeta mostrada por Pizarro Gómez a Iago Aspas al entender que no tiene posibilidades de prosperar. El árbitro refleja en el acta del partido que amonestó al delantero céltico por “simular ser objeto de infracción tratando de engañarme”. El moañés pidió penalti por un supuesto agarrón de Malsa que el árbitro no vio. Las imágenes de la jugada prueban que el agarrón existe, aunque la acción se produce fuera del área. Aspas ha cumplido ya su primer ciclo de cinco tarjetas y acumula ya otras dos.