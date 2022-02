Eduardo Coudet no se fija en los resultados de sus principales rivales en la clasificación. El argentino, fiel a la filosofía del partido a partido, muestra indiferencia ante las victorias de Atlético de Madrid o Villareal, dos de sus adversarios por lograr un puesto europeo a final de Liga. El Chacho considera, eso sí, el partido ante el Levante como “el más importante” para el Celta, aunque la afirmación tiene un matiz. “Porque es el más próximo”, apunta. Del conjunto valenciano no se fía tras la victoria conseguida el pasado miércoles en el Wanda Metropolitano. “Es un rival que viene con buen ánimo. Evaluamos, sobre todo, al rival en sí, vemos sus últimos juegos. Es peligroso porque tiene buenos jugadores”, señaló el técnico en rueda de prensa.

Poco dado a hablar de individualidades, el técnico de Buenos Aires no ocultó su malestar por la ausencia de Gabri Veiga en los últimos entrenamientos. Titular el sábado con el filial, el canterano celeste ha dejado de acudir diariamente a las sesiones en Mos, aunque Coudet no sabe explicar los motivos. “Ya hace tiempo que pedí que se queden entrenando con nosotros Carlos y Gabri; Carlos sigue, Gabri, no. La razón no soy yo, son motivos que tienen que explicar otras personas, porque no lo sé”, comentó en la comparecencia. Todo hace indicar que es una decisión del club, pues su situación en nada se parece a la del juvenil Hugo Sotelo, sobre el que también habló ayer. “En su caso, hablamos con su entrenador. En el partido de ayer preveían una diferencia grande con el rival, como así fue, y preferimos que gane un entrenamiento”, zanjó.

También abordó la posibilidad de un posible debut de Orbelín Pineda con la camiseta celeste. El mexicano llegó a Vigo la primera semana de enero y por el momento solo se le ha visto entrenando. Coudet no quiso desvelar si jugará mañana, pero aseguró que “está entrenando bien”. El volante azteca estará en la convocatoria junto al resto de integrantes de la primera plantilla, aunque el club volvió a no dar la lista de citados.

Una de las claves de los últimos resultados cosechados por el equipo está en la mejoría defensiva. Dituro apenas recibe goles y la defensa no concede muchas ocasiones en cada partido, aunque el Chacho considera que todo se debe al trabajo grupal. “Más allá de la estadística, el equipo está trabajando bien. Se ve reflejado en las dos áreas, que es lo más importante. Para generar juego necesitamos de los defensores y para defender necesitamos de los delanteros”, aseguró sin querer individualizar en el meta argentino. “Como todo el grupo está trabajando y rindiendo de buena manera. Me pone contento en general”, se limitó a comentar.

Por último, el técnico aseguró que el encuentro de hoy deberá servir para corregir algunos de los errores cometidos en los últimos duelos ligueros. “Siempre hay cosas para ajustar, por más que los resultados acompañen. Es lo que intentamos, corregir esos errores que vamos a tener constantemente y tratar de mejorar”, concluyó.