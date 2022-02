“No me gustó cuando el presidente acusó a Intermedia, yo defendí a mi familia”

Iago Aspas juega con la misma naturalidad que responde preguntas. Sobre su retirada, su incomprensible ausencia en la selección española, su mayor ilusión como celtista, el futuro que espera al club y a algunos de sus futbolistas o la polémica generada en verano entre el club y la agencia en la que trabajaba su hermano y representante...

–Está el Celta en un buen momento de juego y resultados, ¿Es realista pensar en poder llegar a plazas europeas?

–Bueno, quedan todavía 14 jornadas y a nosotros nos gusta ir partido a partido. La temporada pasada a estas alturas estábamos más o menos igual y pegamos un estirón al final, aunque nos quedamos cortos y no pudimos pelear en esa última jornada ante el Betis. Ahora tenemos un partido muy importante ante el Levante que puede acercarnos a esos puestos. Yo digo siempre que este equipo tiene mucho más que para pelear por la permanencia.

–Para alcanzar la zona alta no se puede pinchar en partidos como el de este lunes.

–Sí, porque es un partido trampa. Parece que a priori tienes que ganar pero también lo tenía que haber hecho el otro día el Atlético de Madrid en casa. Ellos -por el Levante- están echando el resto y en los últimos encuentros están yendo a cara o cruz y el otro día les salió bien. El Atlético apenas les tiró a portería, jugando con una línea de cinco atrás y saliendo bien a la contra. Tienen buenos jugadores y saben jugar al fútbol.

–¿Esa victoria es positiva o negativa para ustedes?

–Yo creo que negativa. Ahora están a diez puntos de la permanencia y aquí hubiesen venido a trece con un partido menos por jugar y llegarían un poco más cabizbajos. Esa victoria seguro que les refuerza la moral y ven el partido de Balaídos como una nueva oportunidad para reengancharse a la pelea por la permanencia. Nosotros tenemos que seguir con la senda que traemos en casa en los últimos encuentros porque estamos muy bien.

–Tiene 34 años y otra temporada más sigue liderando al equipo en goles. ¿Se siente imprescindible en el equipo?

–Imprescindible no, pero sí importante porque así me lo hacen saber mis compañeros y el cuerpo técnico. Es cierto que he fallado en algunas ocasiones como el día del Mallorca, donde el equipo consiguió un buen punto fuera de casa, y también en Vallecas, cuando tuve que salir desde el banquillo. Así que imprescindible te digo que no porque hay otros compañeros muy buenos y que lo pueden hacer bien. En los dos partidos en los que no jugué de titular el equipo puntuó.

–Hablaba de que el día del Rayo salió desde el banquillo, según explicó el entrenador, para darle descanso. ¿Se le empiezan a hacer largos los partidos?

–Lo habíamos hablado con el míster antes, tanto Nolito como yo, que ya tenemos una edad. El creyó que además el partido le iba mejor a otros compañeros y me tocó salir desde el banquillo sin problema, como ya he hecho otros años, sobre todo cuando jugamos en Europa con Berizzo.

–Desde entonces siempre que ha estado disponible ha sido titular. ¿Se encuentra bien físicamente según avanza la temporada o le empiezan a pesar algo las piernas por la acumulación de partidos?

–Yo me noto bien. Lo mejor para un futbolista es disfrutar de minutos y más cuando ya tiene una edad. Creo que es más fácil encontrar la forma así que no saliendo desde el banquillo.

–Está jugándolo todo, marcando el ritmo ofensivo del equipo, anotando goles… ¿Sinceramente se ve con opciones de volver a la selección española y disputar el próximo Mundial?

–Por supuesto que sí. La esperanza nunca la he perdido. Yo trato de hacerlo lo mejor posible temporada tras temporada y ojalá alguna vez se pueda dar la oportunidad.

–¿En alguna ocasión no ha entendido los motivos por los que no era convocado?

–Algunas veces sí. Pero como siempre digo, el seleccionador es el que tiene que tomar la decisión y es complicado ponerse en su papel. Cada uno haríamos una lista distinta y a veces es muy difícil ponerse de acuerdo en los nombres.

–Tiene que reconfortar que en España salga siempre su nombre como una de las grandes ausencias en cada convocatoria.

–La verdad es que sí porque se ve reconfortado tu trabajo. Él tiene que tomar la decisión y a lo mejor prefiere otros perfiles o a gente más joven. Como he dicho, la esperanza nunca lo pierdo, seguiré currando y si me dan la oportunidad trataré de hacerlo lo mejor posible, como he hecho siempre.

–¿Cree que habría cambiado algo si hubiese marcado el penalti ante Rusia en el último Mundial?

–Quiero entender que no. Allí estábamos con Hierro y después todavía pude volver con Luis Enrique y Robert, con quienes tuve minutos. Siempre que he estado lo he hecho lo mejor que podía y en ello estoy ahora en el Celta para ver si le podemos dar la vuelta a la situación.

–¿Ha hablado con Luis Enrique en este tiempo?

–No, no, no. Tampoco cuando iba le pedía explicaciones.

–¿Le sorprendió la marcha de Miñambres?

–Era algo que no se sabía pero que ya se venía comentando, sobre todo en la prensa. Desearle lo mejor porque conmigo se ha portado de 10 y al club no le ha ido nada mal con él. Ha traído buenos jugadores que además han dejado mucho beneficio, aunque también alguna piedra en el camino, pero es algo normal y les pasa a los mejores, como a Monchi. Hay que agradecerle los servicios prestados.

–¿Se ha sido injusto con él?

–Creo que sí. Es un puesto difícil, porque cuando aciertas no te lo reconocen tanto pero cuando sale una cagada, como es el caso de Emre Mor, te lo recuerdan mucho más. Seguramente en su momento nadie podía pensar que un jugador como él podía venir a Vigo y cuando lo hizo todos estábamos ilusionados. Al final en su caso no salió bien, pero también trajo a Maxi o Lobotka, que eran desconocidos y dejaron mucho dinero en el club.

–Habla de Emre. ¿Puede ser el mayor talento desaprovechado de todos los que ha conocido en su carrera?

–Puede ser. En el Liverpool también había mucho talento que luego no llega, pero a Emre yo lo veía entrenar y era un espectáculo. Lo que pasa es que no lo ha sabido trasladar a los partidos, donde nos ha dado cuatro ratos con las grandísimas condiciones que tenía.

–El año que viene termina contrato. ¿Ha hablado ya con el club?

–Por ahora no. Todos saben que tanto el Celta como yo estamos muy contentos y cuando nos sentemos se arreglará rápido.

–¿Se le pasa por la cabeza no retirarse en el Celta?

–No, no, que va. Ya dije en su día que cuando regresé era para quedarme y siete años después así ha sido.

–¿En este tiempo ha estado en alguna ocasión verdaderamente cerca de irse a otro equipo?

–Cerca de irme, no, pero algunas veces ves cifras que te entran en la cabeza… Cuando más pujanza hubo fue poco antes del Mundial de 2018 y yo siempre dije que quería jugarlo y ahí se acabó todo para mí. Nunca valoré irme a otra ciudad, mover a toda la familia… Yo estoy contento aquí y aquí es donde quiero estar.

–¿Se ha imaginado cómo será su último partido con el Celta?

–No, pero espero que falten dos o tres años más al menos. La verdad es que me encuentro bien. A día de hoy sigo disfrutando en el terreno de juego y mientras siga haciéndolo no me planteo dejarlo.

–Usted llegó al fútbol profesional tarde para las edades en las que debutan ahora muchos jugadores. ¿Cree que le ha ayudado para alargar un poco más su carrera?

–No lo sé, pero sí es cierto que empecé algo más tarde que otros jugadores. Lo que sí tengo claro es que con el tiempo he aprendido a entender mucho más el juego y eso me ha dado otras visiones y poder mejorar mi fútbol con más edad, porque quizás no se vio mi mejor versión hasta los 28 años.

–¿Se considera el jugador más importante en la historia del Celta?

–Mi ídolo siempre ha sido Mostovoi. Yo disfruté mucho con él. De todas formas, las comparaciones habrá que hacerlas al final de una carrera y a ver qué opina la gente. En mi caso, me vi muchas veces reflejado en esa garra, es mala hostia y esas ganas que tenía él sobre el campo. Además llevaba el ‘10’.

–¿Prefiere ir al Mundial de Catar y ganarlo o conquistar la Copa del Rey con el Celta la próxima temporada?

–La Copa con el Celta. Llevo luchando por eso desde que entré en el club. El otro día hablaba con Edu el utillero sobre Nino, que había entrado en el Celta en 1998, y le dije que yo había llegado en 1996. Tengo claro que el mejor final para mi carrera es poder conseguir un título.

–Si pudiera volver al pasado, ¿cambiaría los dos años que estuvo fuera por poder decir que hizo toda su carrera en el Celta?

–No sabría decirte. Cuando estuve fuera no me fue de la mejor manera pero aprendí muchísimas cosas fuera del campo. Cambié de ciudad, hablaba otro idioma, el hecho de no jugar me hizo trabajar para mí mismo, viví otro mundo distinto al que conocía, salí con mi mujer fuera de casa y era todo totalmente diferente. Me ayudó muchísimo como persona. El apoyo de mi mujer fue importantísimo, porque cuando no jugaba y llegaba cabreado a casa estaba ella allí. Ahora si no juego llego y están los niños para alegrarte, pero ella ha estado con y sin niños, cuando las cosas iban bien y no tan bien… Eso nos unió mucho como pareja.

–Una vez se retire, ¿cómo va a ser la vida de Iago Aspas?

–Seguramente ligada al mundo del fútbol porque es lo que me apasiona. Siempre he reconocido que me gusta el puesto de ojeador o director deportivo. A día de hoy no me veo como entrenador por el hecho de tener que estar de nuevo todos los días en el césped, con los viajes… Me costaría mucho más ser técnico.

–Si Iago Aspas fuese el director deportivo del Celta, ¿qué ficharía?

–Creo que para la próxima temporada con tres o cuatro cosas que retoquemos nos puede quedar un equipo chulo. Tenemos veinte jugadores, habrá tres o cuatro que prefieran salir porque no están teniendo los minutos que quieren, como me pasó a mí en Liverpool y Sevilla, y con tres o cuatro recambios, más algún chico que suba desde el filial creo que sería lo básico que seguramente haría todo el mundo.

–Nolito termina contrato el 30 de junio. ¿Le renovaría?

–No es una situación fácil, está claro. Tiene 36 años, ha perdido protagonismo, pero yo lo veo entrenar todos los días y está bien. Y ya no es solo eso, también todo lo que aporta fuera del terreno de juego. Es un futbolista con experiencia y claro que lo renovaría, porque es un amigo, me entiendo muy bien con él y ya hice fuerza para que volviese. Es cierto que ha perdido algo de chispa, como es normal, pero el fútbol lo lleva dentro, ha dado mucho por el club y creo que sería un premio para él.

–En verano surgió la polémica entre el presidente e Intermedia Sport y usted en un primer momento apoyó a la agencia. ¿Cómo recuerda aquel momento?

–Fue bastante duro, como ya le dije al presidente cuando tuve la charla con él. Hablando las personas se entienden y ahora mi hermano tiene otra agencia y está muy contento. No perdí el trato con el club en ningún momento, pero aquello no me gustó y yo defendí a mi familia. Es normal que me doliese cuando salió su nombre. Seguramente hubiese sido más fácil hacerlo de otra manera pero ahí no entro. El presidente defiende al club y yo defendí a mi familia.

–Su caso se solucionó rápido.

–Yo hablé con el presidente y se arregló. No quería dejarlo pasar y hablamos al día siguiente en la ciudad deportiva y al final nos dimos un abrazo y quedó todo solucionado. Creo que hablando se entiende la gente y se podía haber hecho así desde un primer momento.

–Sin embargo, el caso de Denis sigue enquistado. ¿Ha hablado con él en el vestuario?

–Cada uno tiene que barrer para su casa. Lo más fácil era que hablasen entre ellos porque seguramente sería mejor para todos. El club toma decisiones y a veces no es del gusto de todos. Yo te doy mi opinión, el presidente tendrá otra y Denis otra… El que manda toma una decisión y si es una línea roja pues es una línea roja.

–¿No le da la sensación que en esa batalla pierden el club y Denis?

–Si me pongo como espectador te diría que sí. No es una situación fácil, eso está claro. Denis lleva tiempo con ellos y tendrá gente de confianza, el presidente marca sus normas… Como aficionado claro que te digo que es una cagada pero a veces no todo tiene solución.

–Imagino que desea que alcancen un acuerdo.

–Por supuesto. Estamos viendo al mejor Denis desde que llegó al club. Aunque el año pasado ya estuvo muy bien, esta temporada se le está viendo con más confianza, con más jerarquía… Era el momento para seguir muchos años juntos.

–La polémica no parece afectarle.

–No sé qué se le pasa por la cabeza, pero es una pena porque ahora está muy bien y está dando un gran rendimiento. Igual te pones del lado del club y se frotan las manos porque con su buen rendimiento creen que es el mejor momento para venderlo (entre risas).

–¿Qué les ha dado Berizzo?

–Él también ha sido futbolista y se nota. Lo comparo con Berizzo en el sentido de que es capaz de conectar muy bien con el jugador. Y luego que además quiere garra, que seamos los que más corremos en el campo, le encanta venir con los datos de los kilómetros que hacemos y ver que fueron más que los del rival, quiere que presionemos arriba, que tengamos la posesión… No sé si como futbolista era así, porque me pilló joven, pero la verdad es que nos transmite muy bien su idea.

–Al principio de temporada costaba ver a muchos aficionados en Balaídos. ¿Le generaba tristeza?

–Me molestaba porque vas a otros estadios y los ves llenos. Creo que entre todos tendríamos que mejorar en temas como los horarios, el precio de las entradas, los abonos… Había que darle desde el club una vuelta de tuerca y en los últimos tiempos parece que sí lo están haciendo. Yo como socio y celtista también doy mi opinión en lo que creo que se puede mejorar para ver un Balaídos más lleno porque el público se nota. Un ejemplo es lo que vivimos en Sevilla hace poco con 0-2 o el día aquí con el Barcelona, que con el apoyo de la gente pudimos remontar.

–Se dice en muchas ocasiones que al club le falta ambición, sobre todo en materia de fichajes. ¿Cree que es así?

–Lo fácil es coger 100 millones y traer a 10 jugadores. El presidente dice que prefiere diez años en Primera que dos en Europa y cuatro en Segunda, y yo creo que eso es bueno para el club. Tener esa estabilidad es necesario, aunque todos queremos dar ese saltito, también los dirigentes. Ahora el club está en esa predisposición para hacerlo gracias a que a día de hoy puede ser uno de los equipos más saneados de España.

–Usted conoció al Celta en Segunda y en ley concursal. Imagino que ahora siente cierto orgullo por la situación actual.

–Y al Celta sin cobrar (ríe). La directiva ha hecho y está haciendo un gran trabajo, tanto en el aspecto deportivo como económico. Porque en aquella época los empleados estuvimos meses sin cobrar y fueron momentos jodidos.

–El Celta tiene una nueva ciudad deportiva, el proyecto está consolidado a nivel deportivo… ¿Siente que esto le ha cogido algo mayor?

–Incluso viendo ahora las obras en el estadio, que cuando acaben igual estoy ya en la grada retirado. Las cosas vienen cuando vienen. También me habría gustado haber debutado antes en Primera División, pero he sabido aprovechar mi tiempo muy bien.

–Si dentro de cuatro años Iago Aspas ya está retirado y trabaja en la dirección deportiva, ¿le fastidiaría de alguna manera que ganase ahí el club su primer título de la historia?

–Lo iba a celebrar como el que más porque significaría también que yo hice buenos fichajes y que el club va a más.