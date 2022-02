El Celta saca pecho a todos los niveles

El Celta se encuentra en un gran momento. Y no solo el primer equipo, que ha conseguido 14 de los últimos 21 puntos en juego y encadena cuatro encuentros consecutivos sin conocer la derrota. Tampoco únicamente el filial, encaramado a la tercera posición del Grupo I de la Primera RFEF y que es el equipo más en forma del campeonato en las últimas diez jornadas, donde ha conseguido recortarle cinco puntos al Deportivo de la Coruña. Incluso no exclusivamente el Celta C Gran Peña, líder muy destacado del Subgrupo A de la Preferente gallega, donde aventaja en doce puntos al segundo clasificado, el filial del Pontevedra. También el Juvenil A está rozando la excelencia esta campaña. Primero en su liga, máximo goleador, menos goleado y sin derrotas en su haber, los pupilos de Claudio Giráldez están también en octavos de final de Copa del Rey. Así pues, los cuatro principales conjuntos de la entidad viguesa disfrutan de un estado de forma espectacular que pone de relieve el trabajo que viene haciendo el club en los últimos años para potenciar su estructura. Prueba de ello es el profundo cambio del pasado verano en la base y que terminó con el regreso de Carlos Hugo a la misma para liderar el proyecto formativo.

La cabeza visible a nivel deportivo es el primer equipo. Coudet y los jugadores han logrado reconducir un nefasto inicio de temporada, con apenas un punto en las primeras cinco jornadas, hasta situarse en mitad de tabla y mirando de reojo los puestos europeos. Para ello, ha sido necesario cambiar la dinámica que arrastraban en Balaídos y que les había convertido hasta mediados de diciembre en uno de los peores equipos locales de toda Europa. Desde entonces, el Celta encadena tres triunfos consecutivos ante sus aficionados (Espanyol, Osasuna y Rayo Vallecano), una racha que espera ampliar la próxima jornada ante el Levante. Los resultados también están relacionados con la mejoría defensiva experimentada en estas semanas. En los últimos diez partidos ligueros, Dituro solo ha encajado siete goles, cifra que apenas superan Sevilla y Real Madrid en el mismo espacio de tiempo. El objetivo mínimo final es mejorar los números de la campaña 20/21. Otro conjunto que está acaparando multitud de titulares en este 2022 es el filial. Los de Onésimo son ahora mismo el mejor equipo de su grupo en la Primera RFEF, donde marchan terceros y ya tienen cerrada la permanencia cuando todavía resta más de un tercio de la competición. Situados a seis puntos del líder, los jugadores del B son los más realizadores de la liga (38 goles en 23 encuentros) y en el último mes suman varias goleadas como el rotundo 0-7 frente al San Sebastián de los Reyes, el 4-1 ante el Bilbao Athletic o el reciente 3-1 conseguido contra el Rayo Majadahonda, uno de los clubes más fuertes de la categoría de bronce del fútbol nacional. Sin la presión que tienen otros por conseguir el ascenso de manera obligada, este 2022 está sirviendo para ver la explosión definitiva de canteranos formados en A Madroa como son los casos de Miguel Rodríguez, Gabri Veiga, Carlos Domínguez, Pampín, Lautaro o Losada. Extraño caso también el del Celta C Gran Peña, conjunto que nació en verano tras el acuerdo con el otro equipo vigués y que camina con paso firme por Preferente. Los inicios, con muchos jugadores procedentes del juvenil celeste, fueron difíciles y el tercer equipo perdió sus dos primeros encuentros de liga. Muchos dudaron del proyecto, que sin embargo ha dejado claro que está siendo más que útil en su primer año de vida. Desde la jornada 3, el equipo entrenado por Srdan Bajcetic, ligado anteriormente a las categorías inferiores del club, ha sumado trece victorias, dos empates y una derrota. Ahora sueña con alcanzar el ascenso a la Tercera autonómica en la segunda fase de la competición, donde se medirán a los mejores clubes del otro subgrupo que en la actualidad encabeza la UD Ourense. El cuarto equipo en importancia de la entidad es la joya de la corona de la cantera. Tras una temporada a la sombra del Deportivo, el Juvenil A está firmando un año excepcional en cuanto a resultados. Lidera su liga con once puntos de ventaja sobre los herculinos (con dos partidos más), y están en la cima nacional en cuanto a puntos, goles a favor y goles en contra. Además, han ganado los dos derbis disputados hasta la fecha, el segundo de ellos en Copa del Rey, donde la próxima semana disputarán los octavos de final ante el Málaga. Dos de sus jugadores, Hugo Álvarez y Hugo Sotelo, ya han tenido minutos con el primer equipo y el futuro para muchos de sus futbolistas es muy prometedor. En A Sede están convencidos de que los ajustes realizados en los últimos meses han terminado por concretar los roles de jugadores y entrenadores dentro del organigrama deportivo que tiene el club. Todos ellos saben qué lugar ocupan y qué deben hacer. Lejos quedan las desavenencias, por ejemplo, entre Coudet y Onésimo por el uso de los jugadores del filial. Hoy en día, si Gabri y Carlos, en dinámica de primer equipo, no juegan en Primera División, lo hacen en Primera RFEF ese fin de semana. El Celta afinó su modelo y los resultados en las últimas semanas están siendo más que notables entre sus cuatro principales equipos. El resto de clubes de la base caminan con paso firme Si los principales equipos del Celta viven un momento dulce, el resto de conjuntos de su cantera también pueden sacar pecho. A excepción del Benjamín A, que marcha segundo en su liga según refleja la propia web del club, los demás lideran sus respectivos torneos, algunos de manera contundente. Uno de los casos más apretados es el del Juvenil B, que ahora mismo es tercero pero que de ganar sus partidos aplazados recuperaría el primer puesto, actualmente en favor del Deportivo. El Cadete A tiene el título en el bolsillo ya que cuenta sus encuentros por victorias, casi lo mismo que el B, que solo ha tenido una derrota. Exactamente los mismos números que presentan los dos equipos infantiles, ambos líderes en sus ligas. Los conjuntos alevines también observan por detrás a todos sus rivales en una temporada en la que se podría conseguir un pleno histórico entre los equipos de la base.