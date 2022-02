A Franco Cervi no le ha resultado fácil alzarse con la titularidad en el Celta. El atacante argentino reconoce que le ha costado tiempo adaptarse a un nuevo equipo a una nueva Liga y ha desvelado que ha tenido que trabajar en mejorar tácticamente y en confianza para alcanzar la versión que ha ofrecido en sus últimos partidos. “Sabía que en lo personal no estaba dando lo mejor, no me sentía con la confianza con la que estoy ahora. El hecho de entrar en un nuevo equipo, de venir a otra manera de juego me ha costado un poquito y lo trabajé mucho tanto en lo táctico como en la confianza”, confesó ayer el extremo celeste en rueda de prensa.

Cervi aseguró que no le preocupa tanto su rendimiento individual como la ayuda que pueda prestar al Celta para ganar partidos. “Lo más importante para mí y para lo que vine es ayudar a que el equipo tenga un buen rendimiento, ayudar al equipo a sacar los tres puntos, para mí, es lo más importante. Un jugador siempre quiere mejorar y espero seguir haciéndolo”, precisó el futbolista argentino. El exjugador del Benfica explicó que le ha costado asimilar el cambio de liga. “Lo más difícil ha sido la forma de juego y el cambio que viví. Estuve cinco años en un club. Venir a otra liga, con otros jugadores fue un cambio. Cuando llegué sentía que tenía menos confianza y lo he trabajado mucho”, relató. “Trabajo mucho en la confianza, porque cuando te sentís confiado todo lo otro va saliendo solo”, añadió Cervi, que ha aprovechó su comparecencia para agradecer a sus compañeros y al cuerpo técnico la ayuda que le han prestado desde su llegada:“En la carrera de un jugador hay buenos y malos momentos, pero siempre pasa por un tema de confianza. Los compañeros y el cuerpo técnico me acompañado desde que llegué. Su ayuda fue positiva para recuperar la confianza, pero uno también tiene que ser fuerte”. Nemanja Radoja causará baja en Balaídos Nemanja Radoja no estará el próximo lunes en Balaídos con el Levante. El excéltico estará varias semanas de baja por culpa de una microrrotura en el recto anterior del cuádriceps de la pierna derecha.Radoja fue sometido a diversas pruebas médicas tras verse obligado a retirarse del entrenamiento del pasado martes con molestias y el Levante anunció que el jugador “queda pendiente de evolución”. Tras causar baja el miércoles frente al Atlético de Madrid en el Wanda, el medio centro serbio se perderá el duelo ante ante el Celta y siguiente que los granotas disputarán contra el Elche. Queda por ver si el técnico granota puede recuperar pare el partido del lunes a alguno de los lesionados que se quedaron fuera de la convocatoria para el duelo ante los colchoneros: Mustafi, Campaña, Rubén Vezo, Franquesa y Postigo. El que sí será con seguridad de la partida es el delantero Roberto Soldado, que ya cumplió el miércoles frente al Atlético el encuentro de suspensión que le fue impuesto por el Comité de Competición por su expulsión con tarjeta roja directa en el anterior compromiso liguero ante el Elche.