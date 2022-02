Íker Losada redibuja su sonrisa

“La madurez se logra cuando una persona pospone placeres inmediatos por valores a largo plazo”. La frase de Joshua Loth Liebman, rabino reformista estadounidense, encaja como anillo al dedo en decenas de carreras emergentes de jóvenes futbolistas que de un día para otro se ven jugando en Primera División mientras los que han sido sus compañeros hasta entonces continúan visitando campos de tierra en la categoría juvenil. Lo inmediato, por muy satisfactorio que parezca, no siempre es lo mejor, y si no que se lo pregunten a Íker Losada. En 2019, el joven canterano celeste pasó en apenas unos meses de debutar en Primera División con el Celta anotando un gol al Real Madrid a regresar al juvenil, su equipo aquella temporada por edad. Por el medio, unos cuantos partidos en el Celta B, donde pasó de ser una de sus grandes figuras a vivir buena parte de los partidos en el banquillo. Lo que para muchos significarían dudas y temor, el de Catoira lo transformó en aprendizaje, porque sabía que su meta no era inmediata, sino que estaba en el largo plazo y su carrera no había hecho más que comenzar.

“Fue un choque pasar de estar entrenando y jugando con el primer equipo y luego acabar en el juvenil tan solo unos meses después. No me afectó en el rendimiento, pero sí en lo mental. Tuve que trabajar más ese aspecto, sobre todo porque me desanimaba y me venía abajo si en un partido no me salían un pase o una jugada. Maduré muchísimo con todo aquello”, apunta Losada, optimista por naturaleza, que desmiente a quienes pueden pensar que aquello le perjudicó. “Mucha gente decía que bajar al juvenil era un paso atrás y yo pensaba todo lo contrario, que cuanto más jugase más feliz iba a ser. Como si era en el Juvenil B. Al final de aquella temporada di tres pasos hacia delante”, asegura.

En aquellos meses, como cualquier chaval de su edad que tiene problemas, se refugió en su familia, su gran apoyo y a los que agradece toda la ayuda que le brindaron. “Mi padre siempre me señalaba en que aspectos puedo mejorar en un partido y mi madre me ayudó mucho en el apartado mental. Ella es un pilar fundamental y en definitiva ambos son los dos apoyos más puros que tengo. Además, ese año justo empecé una relación que también me ayudó muchísimo. Sin ellos tres no estaría como estoy a día de hoy”, comenta un emocionado Losada, que este pasado fin de semana volvió a los terrenos de juego tras superar una inoportuna lesión muscular que le dejó sin jugar ocho partidos.

La dolencia, producida a finales de noviembre, tenía un plazo inicial de recuperación de cuatro semanas, aunque finalmente fueron alrededor de diez. Tenía ganas de volver después de algo más de dos meses parado. Al principio pensamos que sería sobre un mes, pero se complicó porque estaba al lado del nervio ciático y al final fuimos con calma en la recuperación. Es mejor prevenir que curar”, señala el mediapunta, que de nuevo pone de relieve que lo importante no es el placer inmediato.

Hasta entonces, lo había jugado prácticamente todo en la que estaba siendo su temporada de más nivel en el filial, algo que agradece a Onésimo. “A mí me ayudó mucho a entender mejor los partidos. Además, tiene muchas ganas de ganar y eso se contagia. Cuando metemos un gol quiere que marquemos otro, no que defendamos el resultado”, explica Losada.

El de Catoira pertenece a una hornada de jóvenes futbolistas formados en A Madroa que están golpeando con insistencia la puerta del primer equipo con la intención de derribarla. Íker fue el primero de ellos, aunque fuese de manera efímera. Últimamente ha visto como Gabri Veiga y Carlos Domínguez le han adelantado en las preferencias de Eduardo Coudet, que ya les ha dado minutos tanto en Primera División como en Copa del Rey. Una situación que podría desanimar o enrabietar a cualquier joven, pero que al de Catoira le enorgullece. “Rabia ninguna. Son amigos y verlos ahí es una alegría enorme. Llevo jugando con ellos toda la vida, sobre todo con Carlos por edad, y es un orgullo que estén ahí. No pienso que me hayan adelantado ni me genera malestar. Todo lo contrario. Ojalá pronto pueda estar en su situación, aunque lo importante ahora es coger minutos y mejorar para estar preparado cuando llegue la oportunidad”, apunta el joven de 20 años.

Mientras, en el filial, destaca la figura de Miguel Rodríguez, llamado a marcar época en el primer equipo. “Cambió mucho del año pasado a este, en buena medida gracias a Onésimo. Ha madurado bastante, aunque todavía tiene que hacerlo más porque es algo empanado”, bromea el de Catoira, que no tiene dudas de su calidad. “Tiene unas condiciones espectaculares y lo está demostrando. Debe seguir trabajando porque va a cumplir sus metas de sobra”, indica.

Por encima de las individualidades, Losada destaca el buen hacer del grupo, uno de los conjuntos más en forma de toda la Primera RFEF y que tras los últimos resultados se ha situado tercero en la clasificación, solo por detrás de Deportivo y Racing de Santander. Sin embargo, el canterano no se conforma. “El equipo está increíble. Desde el primer partido del año está en modo apisonadora y ahora solo tenemos que seguir igual porque nos vemos con posibilidades de mucho más”, apunta antes de añadir que la situación clasificatoria no es una sorpresa para él. “Teníamos el ejemplo del año pasado, que empezamos flojos y luego fuimos a más. Siempre piensas que vas a estar arriba, aunque la realidad es que vamos partido a partido”.

Por su cabeza no pasa otro pensamiento que el de triunfar en el Celta, el equipo de su vida y donde considera que se dan las condiciones propicias para triunfar. “Creo que es el lugar indicado, quiero jugar aquí y ojalá se pueda dar en un futuro”, comenta Losada, que no piensa que Coudet esté haciendo un mal papel con los canteranos del club. “Entre nosotros no solemos hablar mucho del primer equipo, pero Coudet lo está haciendo muy bien en el primer equipo y cuando necesite contar con nosotros, que lo haga”, apunta el mediapunta.

Sin embargo, llegado el momento no descarta seguir los pasos de Sergio Carreira y salir cedido a un club de Segunda División para acumular experiencia, porque como él mismo dice, “se gana más jugando que entrenando”. Para él, no solo no sería un paso atrás, sino que lo utilizaría como otra lección más en su aprendizaje “Si me sale una opción así, ¿por qué no aprovecharla?”, asegura.

Lo que por ahora tiene claro es que quiere seguir sumando minutos en el filial, donde desde la llegada de Onésimo le ha tocado jugar en distintas posiciones. Aunque él dice saber cual es la mejor para sus cualidades futbolísticas, no oculta que haber probado otras demarcaciones le ha hecho un futbolista mucho más completo. “Yo creo que desde que empecé en el Celta siempre jugué de mediapunta y es la posición en la que más me gusta jugar y en la que estoy más cómodo. Jugar en banda, donde no había jugado hasta que llegó el míster, y sobre todo de lateral, me ha ayudado a conocer distintas facetas que yo no tenía interiorizadas. No sabía que podía defender hasta que me puso en defensa, y aunque es visible que no es mi mejor posición, puedo cumplir”, explica Losada.

El de Catoira tiene contrato hasta 2023 y reconoce que ya ha iniciado los contactos con el club para renovar, aunque por ahora no han ido a más, situación que no le pone nervioso. “Estamos hablando”, se limita a decir.

