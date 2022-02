A Franco Cervi no le ha resultado fácil alzarse con la titularidad en el Celta. El atacante argentino reconoce que le ha costado un tiempo adaptarse a un nuevo equipo a una nueva Liga y ha desvelado que ha tenido que trabajar en mejorar tácticamente y en confianza para alcanzar la versión que ha ofrecido en sus últimos partidos con el conjunto vigués. “Sabía que en lo personal no estaba dando lo mejor, no me sentía con la confianza con la que estoy ahora. El hecho de entrar en un nuevo equipo, de venir a otra manera de juego me ha costado un poquito y lo trabajé mucho tanto en lo táctico como en la confianza”, ha confesado el extremo celeste en rueda de prensa a la conclusión del entrenamiento celebrado este mediodía por el Celta en la ciudad deportiva.

Cervi ha asegurado que no le preocupa tanto su rendimiento individual como la ayuda que pueda prestar al Celta para ganar partidos. “Lo más importante para mí y para lo que vine es ayudar a que el equipo tenga un buen rendimiento, ayudar al equipo a sacar los tres puntos, para mí, es lo más importante. Un jugador siempre quiere mejorar y espero seguir haciéndolo", ha precisado el futbolista argentino. El exjugador del Benfica ha explicado que le ha costado un tiempo adaptarse al cambio. “Lo más difícil ha sido la forma de juego y el cambio que viví. Estuve cinco años en un club. Venir a otra liga, con otros jugadores fue un cambio. Cuando llegué sentía que tenía menos confianza y lo he trabajado mucho”, ha relatado. “Trabajo mucho en la confianza, porque cuando te sentís confiado todo lo otro va saliendo solo", ha añadido Cervi, que ha aprovechado su comparecencia para agradecer a sus compañeros y al cuerpo técnico la ayuda que le han prestado desde su llegada . “En la carrera de un jugador hay buenos y malos momentos, pero siempre pasa por un tema de confianza. Los compañeros y el cuerpo técnico me acompañado desde que llegué. Su ayuda fue positiva para recuperar la confianza, pero uno también tiene que ser fuerte”, ha observado. Franco Cervi se ha referido al próximo compromiso liguero contra el Levante, que llegará crecido a Balaídos tras su triunfo del pasado miércoles en el Wanda Metropolitano. “Una victoria en un campo así da confianza, no podemos relajarnos”, ha advertido el argentino, que ha puntualizado: “Fuese cual fuese el resultado, nosotros íbamos a preparar el partido de la misma manera”. El futbolista argentino ha expresado su respeto hacia el conjunto granota, aunque ha matizado que el rival no puede condicionar el modo de jugar el Celta. “Es gran equipo, con grandes jugadores en ofensiva, pero nosotros vamos a pensar en la idea que tenemos, cómo podemos hacerlo en cada partido y espero que podamos salir de la mejor manera", ha destacado Cervi, que ha coincidido con Eduardo Coudet en la necesidad de que el Celta se marque objetivos partido a partido: “Para nosotros el objetivo es ganar todos los partidos del final de semana, tomarlos como una final y sacar los tres puntos, que es lo que nos permitirá ver a lo que vamos a apuntar”.