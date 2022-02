La temporada está siendo poco accidentada para el Celta en lo que se refiere a lesiones. Ha habido menos que otros años y han sido menos graves, con la ventaja añadida de que apenas han afectado al equipo titular de Eduardo Coudet. Las lesiones, como cualquier imponderable del fútbol, que dependen del azar, pero pueden tomarse medidas para reducir los factores de riesgo y el club celeste se ha tomado muy en serio esta tarea.

Los datos son elocuentes: el Celta tan solo ha sufrido este curso cinco lesiones musculares (ninguna grave), en contraste con las nueve acaecidas la pasada temporada y las ocho del ejercicio precedente. Descontando los casos de COVID, el número total de incidencias con inactividad superior a los tres días asciende a 20 (15 producidas en partidos y solo 5 durante los entrenamientos ) por las 27 ocurridas pasado curso (19 en juego y 8 durante las prácticas).

Los problemas han sido, salvo en contadas excepciones, de carácter leve y tan solo ha afectado a dos jugadores del equipo titular: Hugo Mallo, que se vio afectado por una lesión muscular y una lumbalgia, y Santi Mina, que solo se ha perdido un partido por lesión. Iago Aspas sufrió también un pequeño problema muscular nada más marcarle al Mallorca, pero tuvo la inteligencia de forzar la quinta tarjeta y aprovechó el partido de suspensión que le fue impuesto para recuperarse.

Los casos más problemáticos han sido los de Renato Tapia, con un recurrente problema en la rodilla izquierda en el que ha tenido mucho que ver la gran carga de partidos que ha afrontado con su selección, y Augusto Solari, con una rotura de fibras en la planta del pie derecho que lo mantuvo 6 partidos alejado de los terrenos de juego.

Los buenos datos responden a una sustancial mejora en la calidad de las instalaciones con la mudanza a la nueva ciudad deportiva de Mos, pero también a la concienzuda labor preventiva de un amplio grupo de profesionales: médicos, fisioterapeutas, recuperadores, preparadores físicos y, desde la pasada temporada, también a un nutricionista a tiempo completo.

Ernesto Vieito, responsable de fisioterapia del primer equipo, desgrana las causas que han propiciado la baja incidencia de lesiones. “Son varios factores. La mayor diferencia respecto a otros años han sido los campos de entrenamiento. El equipo agradece muchísimo la calidad y el cuidado de los campos porque los de A Madroa ya estaban muy desgastados”, explica. “La diferencia es brutal: en los apoyos, en los esprints, en las salidas, en las frenadas…El campo ya no se levanta, es más amortiguado, no tiene nada que ver. La diferencia de calidad es enorme”, precisa.

Uno de los que más ha agradecido el cambio ha sido Denis Suárez, cuyos recurrentes problemas de tobillo se intensificaron terriblemente debido al mal estado del césped de A Madroa, pero el salcedense no ha sido el único. “Hubo otros que sufrieron problemas de pubis, de rodilla de aductores, de tobillos, un montón de cosas. Aunque algunos problemas no saliesen a la luz, se iban arrastrando. En los últimos años ya era bestial lo que se levantaba el campo y ya no te cuento si era un año de lluvias”, observa Vieito, que da por solucionado el problema: “Aunque cayera lluvia, cómo asimila el terreno en Mos no tiene nada que ver con A Madroa. Afecta mucho menos de lo que afectaba en las antiguas instalaciones”.

Labor preventiva

La labor de prevención juega un papel esencial a la hora de evitar lesiones. “Llevamos años implementado este tipo de trabajos, tanto con los preparadores físicos como con Pedro [Docampo], nuestro recuperador. Desde hace un par de temporadas también está Álex Andújar, que nos da apoyo logístico con los análisis de los GPS y nos ofrece un montón de información y conocimiento que aprovechamos bastante”, apunta.

El trabajo de prevención reúne en el Celta a un amplio grupo de profesionales con años de experiencia conjunta. “Estamos desde hace tiempo el mismo grupo humano de gente, que aportamos una experiencia y coordinación entre nosotros desde hace una docena de años. Cada uno conoce su función, hay buena comunicación y nos conocemos bien, así que todos damos nuestro punto de vista y todo se hace de forma consensuada”, relata el responsable de fisioterapia.

Vieito hace un bosquejo de la dinámica de trabajo. “Al inicio de cada temporada hacemos una batería de test con análisis personalizados. Nos reunimos los fisios, los preparadores físicos y los recuperadores y marcamos cuáles son las debilidades de cada uno y dónde debemos poner el foco para prevenir lesiones”, expone. “Con las primeras pruebas médicas se hace una batería de test. Acoplamos nuestras cuñas de test, los analizamos y ponemos en valor dónde hay que poner el foco en cada jugador y si hay que entrar con un trabajo preventivo desde el inicio, bien de movilidad, bien de trabajo de fuerza, bien de flexibilidad y vamos metiendo cuñas uno o dos días a la semana, tres a lo sumo, para que unos minutos antes de entrenar los jugadores vayan trabajando eso y engrasando la máquina”, desgrana.

La situación de los internacionales, especialmente los futbolistas del otro lado del Atlántico que a menudo afrontan largos y extenuantes viajes con alta carga de partidos con sus selecciones, requiere medidas singulares. “Octavio [Manera, el preparador físico], suele estar pendiente de cuándo llegan y tiene muy en cuenta el tema del sueño. Hay un acomodo al entrenamiento en función de la carga de minutos que haya tenido con su selección y las horas de sueño que haya podido tener. Y cuando hay una lesión, estamos en contacto permanente, bien el doctor, bien yo mismo con la gente de la selección”, observa.

Un último factor, el del control nutricional, con departamento propio este curso ha supuesto un importante avance. “Otra novedad es el recién creado departamento de Nutrición. Ya teníamos personal de nutrición otras temporadas, pero nunca de manera diaria y fija, incluso en viajes y partidos. Ahora tenemos un nutricionista, Álvaro Domínguez, que se ocupa de todo”, apostilla Vieito.