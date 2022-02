Renato Tapia, el futbolista que disputó más minutos el pasado curso con el Celta, ha asumido que ha cambiado su rol en el equipo. El internacional peruano ha cedido la titularidad a Fran Beltrán y se propone redoblar esfuerzos para recuperar el protagonismo que no hace mucho tenía en el equipo. “Trabajaré el doble para recuperar el puesto de titular y tener más minutos”, ha declarado el futbolista celeste en una reciente entrevista con la cadena ESPN.

El centrocampista es consciente de que la carga de partidos con la selección blanquirroja le ha pasado factura en el Celta. La concatenación de encuentros ha sido enorme desde la pasada temporada y la falta de descanso y el cansancio acumulado en los largos viajes desde el otro lado del Atlántico han propiciado varias lesiones que le han perjudicado a la hora de pelear por un puesto en el once celeste.

El propio Eduardo Coudet se ha quejado públicamente de las continuas lesiones que el jugador sufre cada vez que tiene que jugar con el equipo de su país. “Parecemos un taller mecánico que arregla a Tapia para que juegue con Perú”, se quejó el preparador celeste en la víspera del reciente partido de Liga contra el Rayo Vallecano. Tapia no ha querido, sin embargo, profundizar en las quejas del técnico. “No hay mucho que comentar. Conversé con él y queda entre nosotros. Me puso el fin de semana y son cosas que se quedan en el camino”, se limitó a señalar cuando se le interrogó al respecto en la citada entrevista.

Tapia ensalzó, de hecho, su buena relación con el entrenador argentino, del que destacó su cercanía y buena disposición para ayudarle a mejorar su rendimiento. “Hablo mucho con Coudet, es una gran persona, siempre trata de ayudar a los jugadores”, explicó. “Me hizo ver el fútbol de distinta manera y creo que seguiré creciendo con él. Estoy en el proceso de ver qué necesito para volver al equipo y en ese camino me va a ayudar mucho”, precisó el pivote, en clara sintonía con la propuesta de juego del técnico céltico.

Agradecido al Celta

Renato Tapia no solo está agradecido a Eduardo Coudet. El pivote peruano se siente también en deuda con el Celta, que apostó fuerte por él y le abrió la posibilidad de dar el salto a LaLiga desde la Eredivise neerlandesa. “[El Celta] Me abrió las puertas cuando muchos me las cerraron, me ayudó a crecer muchísimo. Personalmente me ayudó a crecer en grandes cantidades, estoy agradecido y voy a tratar de seguir dando todo de mí para que esta temporada sea muchísimo mejor que la anterior”, indicó.