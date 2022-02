El futuro de Nolito en el Celta se complica a medida que se acerca el final de su contrato por su creciente pérdida de protagonismo en el equipo. El sanluqueño, otrora santo y seña del conjunto celeste, ha cedido en los últimos dos meses la titularidad a Franco Cervi y dispone cada vez de menor margen para convencer al Celta de que, con 36 años cumplidos en octubre próximo, su renovación es un negocio rentable. Y la llegada en este último mercado de un nuevo competidor, como es el mexicano Orbelín Pineda, complica, si cabe, su futuro en el club más allá del próximo 30 de junio. La frase “golito de Nolito” que tan hondo ha calado en el celtismo no se escuchará ya seguramente la próxima temporada.

El pasado sábado, en el Nuevo Mirandilla, el futbolista de Sanlúcar de Barrameda vivió su primer partido del curso en el banquillo. El sanluqueño no dispuso de minutos contra el Cádiz por primera vez en las dos últimas temporadas sin que mediase una lesión o una sanción. El dato no trascendería el terreno de la anécdota de no ser la culminación de una tendencia que se inició hace ocho jornadas con la pérdida de la titularidad en beneficio de Franco Cervi y se ha acentuado de forma notable en los últimos ocho partidos: apenas 2 minutos en el anterior choque contra el Rayo, 11 frente a Osasuna, 32 ante la Real Sociedad, 1 frente al Betis, 5 con el Espanyol, 18 frente al Mallorca y 33 en Vallecas. 72 minutos en total desde que Franco Cervi lo desbancó de la titularidad en Mendizorroza.

Tan escasa participación contrasta con el gran protagonismo que ha tenido Nolito en sus dos etapas en el Celta. En la primera fue el futbolista franquicia del equipo, primero en solitario y luego con Iago Aspas, y el único con el moañés y el gran Alexander Mostovoi en conseguir dobles dígitos (diez o más goles y asistencias) en una misma temporada. Su traspaso al Manchester City por 18 millones marcó un récord de ingresos y es todavía la tercera mayor venta realizada por el Celta tras Stanislav Lobotka y Maxi Gómez.

Referente del vestuario por su gran sentido humor e impenitente optimismo, sus números con el Celta también han decrecido este curso con respecto a los de las dos anteriores campañas. Hace dos temporadas, cuando el Celta lo reclutó del Sevilla en plena pandemia para cubrir la baja de Sergio, Nolito aportó dos goles y una asistencia en solo siete partidos. El pasado curso el sanluqueño fue indispensable, tanto para Óscar García como posteriormente para Coudet, que le entregó galones de inmediato. Se perdió apenas dos encuentros en toda la temporada, uno por lesión, contra el Villarreal en Balaídos, y otro por acumulación de cinco tarjetas, también en casa, ante el Valladolid. Jugó un total de 2. 627 minutos, una participación más que notable que el sanluqueño aderezó aportando 7 goles y 6 asistencias.

Sus estadísticas han menguado, sin embargo, este curso de forma notable, tanto en participación como sobre todo en aportación goleadora. Después de 983 minutos sobre el terreno de juego, Nolito ha conseguido un solo gol (al Barcelona) en los 23 partidos que ha disputado y, por primera vez, no ha añadido asistencias a su aportación ofensiva. Y cada vez parece tener menos tiempo para reivindicarse a ojos del club.

Con independencia de lo que suceda en junio, Nolito no tiene en mente colgar las botas el próximo curso. “Yo espero que algunos años me queden todavía, que me respeten las lesiones y aprovechar al máximo y disfrutar los minutos que pueda jugar, cada partido y cada entreno que juegue”, declaraba ayer mismo a Celta Media en un vídeo difundido por el canal oficial del club. El sanluqueño nunca ha escondido que le encantaría retirarse en el Celta, “el equipo de mi vida, en el que he sido más feliz y al que estaré siempre agradecido”, pero comprendería que el club prescindiese de sus servicios a la finalización de su actual contrato. “Cuando me eche el míster o el presidente, me buscaré la vida”, ha dicho más de una vez.