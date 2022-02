Miñambres deja deberes pendientes

“Queremos seguir la línea de dar tiempo a los proyectos, que sean gente experta en fútbol y si pueden agregarle ser tan humanos como los que hemos tenido hasta ahora, mucho mejor. Felipe ha dejado un trabajo muy avanzado. Vamos a pensarlo”. Carlos Mouriño, presidente del Celta, valoró las urgencias que tiene el club para encontrar un relevo a Felipe Miñambres, que ayer se despidió del club y que hoy ya estará trabajando en su despacho de la ciudad deportiva del Levante, conjunto con el que se ha comprometido hasta 2025. El ya ex director deportivo celeste deja muy perfilada una plantilla para varios años, con muchos de los jugadores importantes renovados y con otros que lo harán en breve. Pese a ello, el Celta deberá acometer varias operaciones en los próximos meses en las que el astorgano ya no tendrá ni voz ni voto.

Lo primero que tendrá que afrontar su sucesor será completar una plantilla que está prácticamente hecha. Al menos en su núcleo duro. A día de hoy solo parecen claras las salidas de Nolito y Murillo, dos jugadores venidos a menos en importancia para Coudet y que no continuarán en Vigo una vez concluyan su contrato y su cesión respectivamente el próximo 30 de junio. Tampoco parece probable que siga Galhardo, que al menos se ha ganado la simpatía de la afición por su esfuerzo cuando está sobre el terreno de juego. A partir de ahí, todo son incertezas. Fontán podría irse cedido en busca de minutos, Denis volverá a estar en el mercado si no cambia su situación personal con la agencia Intermedia Sport y en A Sede escucharán ofertas por Renato Tapia, jugador del que no verían con malos ojos desprenderse por una buena suma de dinero.

Para reemplazar a estos futbolistas, Coudet ya ha dejado caer en el club que necesitará refuerzos que eleven la competencia interna del equipo y mejoren el nivel de la plantilla. El objetivo del Celta, además, es hacer un equipo muy competitivo de cara al año del centenario. El técnico argentino pedirá al menos un refuerzo por línea, que podrían ser más en función de las posibles salidas que a día de hoy no se dan por seguras.

La marcha de Murillo dejará a Carlos Domínguez en la primera plantilla, aunque todavía está por ver si con ficha del filial. Aún así, está previsto que llegue otro central con galones de titular. Si sale Fontán, también lo hará un lateral zurdo que pueda dar descanso a Galán toda vez que la renovación de Pampín parece enquistada.

La más que probable salida de Denis obligará al Celta a hacer una fuerte inversión en la sala de máquinas. Coudet quiere que se quede y está haciendo todo lo posible para desbloquear la tensión entre las partes, aunque sin suerte. Por ello, el argentino exigirá un futbolista de jerarquía en su puesto.

El ataque es lo que menos tiene que tocar el próximo director deportivo en el mercado. Las bandas están cerradas con Brais, Solari, Cervi y Orbelín Pineda, mientras que se buscarán uno o dos delanteros que ayuden a Santi Mina y Aspas en el apartado goleador.

El apartado de renovaciones es el que más avanzado deja Miñambres, que recientemente cerró las de Carlos Domínguez, Fran Beltrán y Aidoo. Quedan pendientes las de Araújo, Hugo Mallo o Aspas, con los que no habrá excesivos problemas, y también se hablará con Brais Méndez, Santi Mina y Rubén Blanco. Sin embargo, estas operaciones, al tratarse de canteranos, son más de club que del secretario técnico.

Miñambres se despidió ayer en el Salón Regio de A Sede apoyado por todo el club. Dijo marcharse “feliz” y explicó cómo es la política de fichajes celeste. “La forma de trabajar del club es clara y aquí nunca se ha fichado un jugador sin mi consentimiento. A veces los jugadores vienen propuestos por el entrenador, otras por el club o desde la dirección deportiva. A mí no me importa mucho de dónde vengan. Cuando viene un fichaje está aceptado por todas las partes”, aseguró. Mouriño lo despidió como “uno de los nuestros y un celtista”.

Carlos Mouriño manda un nuevo mensaje a Denis Suárez

Durante el acto de despedida de Felipe Miñambres celebrado ayer en A Sede, el presidente del Celta, Carlos Mouriño, volvió a abordar la situación de Denis Suárez, con el que no mantiene contacto desde que el pasado verano arremetiese contra su agencia de representación, Intermedia Sport, a la que acusó de ser “subastadores de niños” tras el fichaje del canterano Bryan Bugarín por el Real Madrid. Aquel día, el máximo mandatario de la entidad aseguró que no negociaría con ningún jugador que estuviese representado por la citada empresa, algo que todavía mantiene el de Salceda. “Hemos marcado una línea y si se cumple no tenemos ningún problema con ningún jugador, pero si esa línea no se cumple el jugador tendrá un problema con el Celta y no el Celta con el jugador”, apuntó el presidente. Mouriño también se refirió a los últimos gestos públicos y privados de Coudet en favor del centrocampista gallego, al que considera un jugador vital en sus esquemas y que desea que continúe la próxima campaña en Vigo. “Nos parece excelente que Coudet, no solo con Denis sino con todos los jugadores, trate de darle apoyo para sacar lo mejor”, apuntó. Por el momento, la situación parece bloqueada y las partes continúan sin hablar, algo que deberá cambiar una vez finalice el presente ejercicio.