La paradoja de los once metros

El Celta se enfrenta esta temporada a una situación insólita con los penaltis, la más extraña desde los tiempos en que el portero argentino Carlos, el Loco, Fenoy se convirtió en el máximo goleador del conjunto celeste. En aquella lejana temporada 1976-77, el carismático portero argentino estableció, con sus cinco goles desde los 11 metros, un hito que no ha vuelto y difícilmente volverá a repetirse. Tampoco será fácil que se repita que un equipo de Primera División (el Celta o cualquier otro) falle más penaltis de los que es capaz de anotar, como le está ocurriendo este curso al grupo que dirige Eduardo, el Chacho, Coudet.

La paradoja es notable. El Celta es el equipo de LaLiga que más penas máximas ha errado en lo que se lleva disputado de competición, lo que no sería tan extraño si el equipo vigués no fuese también el que más penaltis ha detenido del campeonato. Los números son sorprendentes: Matías Dituro ha atajado tres de los cuatro penales le han lanzado y, es con un 75 por ciento de acierto, el guardameta más fiable del campeonato español en los lanzamientos desde el punto fatídico.

El cancerbero celeste ha impedido anotar desde los once metros a Rubén García, de Osasuna, Roger Martí, del Levante, y Salvi Sánchez, del Cádiz. Solo el madridista Karim Benzema ha conseguido sorprenderle este curso. El argentino, que ostenta con el Club Aurora boliviano el récord de penaltis atajados en una misma temporada (7 de 8), lidera cómodamente el escalafón de mejor atajador de penaltis de LaLiga por delante del babazorro Fernando Pacheco, que ha parado 2 de los 6 que le han lanzado (33,3 % de acierto), el franjirrojo Stole Dimitrievski (25%), con dos intercepciones sobre ocho tiros, y el cadista Jeremías Ledesma, que presenta el mismo porcentaje que el portero macedonio el Rayo Vallecano.

El excepcional eficiencia del Celta en la detención de penas máximas contrasta vivamente con las grandes dificultades que el conjunto vigués está teniendo para anotar desde el punto fatídico. El conjunto que dirige Eduardo Coudet es, de hecho, el peor de la Liga en esta faceta, hasta el punto de que ha fallado más penaltis (3) de los que ha marcado (2). Con solo dos aciertos sobre cinco lanzamientos, el porcentaje de eficacia del Celta desde los once metros alcanza apenas el 40 por ciento.

Llama la atención las dificultades que está teniendo Iago Aspas, consumado especialista en este tipo de lanzamientos, para convertir desde el punto fatídico. El talento moañés es esta temporada el peor lanzador de penaltis de LaLiga con dos tiros anotados sobre cuatro y un exiguo porcentaje del 50 por ciento. La estrella del Celta le marcó penaltis esta temporada al colchonero Jan Oblak y al bético Rui Silva, pero falló frente al nazarí Luis Maximiano y ante babazorro Fernando Pacheco, aunque frente a este último consiguió anotar tras recoger el rechace.

Los errores cometidos esta temporada no deslucen sin embargo, la excelente estadística que Aspas presenta desde el punto de penalti en las nueve temporadas que el moañés ha jugado en Primera División. A lo largo de este tiempo, el artillero celeste ha marcado nada menos que 29 de las 34 penas máximas que ha tirado. Es decir que ha convertido algo más del 85 por ciento de sus lanzamientos. Con semejante grado de eficacia, a nadie le extraña que el moañés sea desde el último ascenso del Celta el encargado de lanzar los penaltis en el conjunto vigués.

Mina toma el relevo

Ausente Aspas el pasado sábado en el Nuevo Mirandilla, la responsabilidad de lanzar desde el punto fatídico recayó en Santi Mina poco después de que él mismo forzarse la pena máxima frente al cadista Jeremías Ledesma. El portero argentino detuvo el lanzamiento, privando al Celta de una victoria que, a falta de 4 minutos para el final del partido, parecía segura y que ha empeorado la deficiente estadística que los celestes presentan esta temporada desde los 11 metros.

Con los errores cometidos entre Iago Aspas y Santi Mina, el porcentaje de acierto del Celta decae a tan solo el 40 por ciento, con lo que el conjunto de Coudet ha desperdiciado más de la mitad de las penas máximas que ha tenido a su favor.

El cuadro celeste solo ha anotado dos goles en jugadas de estrategia ofensiva

Los lanzamientos desde el punto de penalti no son las únicas acciones de pelota detenida de las que el Celta no está obteniendo réditos esta temporada. El conjunto que dirige Eduardo Coudet tampoco está brillando en las acciones de estrategia ofensiva. El aprovechamiento de esta faceta del juego ha sido escaso, hasta el punto de que sobran tres de los dedos de una mano para contabilizar las jugadas de pelota detenida que han acabado en el fondo de la portería rival. En ambos casos, el gol celeste llegó como consecuencia de una lanzamiento desde la esquina. El Celta tuvo que esperar hasta la décima jornada para anotar su primer gol de estrategia. Ocurrió en el campo del Getafe en el estreno de Quique Sánchez Flores al frente del banquillo azulón. Los celestes se impusieron en el Coliseum por 0-3, con doblete de Santi Mina y gol de Iago Aspas. El segundo gol subió al marcador tras un lanzamiento desde la esquina de Denis Suárez que Brais Méndez prolonga de cabeza en el primer palo y Santi Mina, libre de marca, remacha de cabeza en el segundo al fondo de la red. El segundo tanto de estrategia del curso es bastante más reciente y lleva la inconfundible firma de Brais Méndez. Ocurrió hace un par de jornadas en Balaídos en el duelo contra el Rayo Vallecano, que los celestes solventaron también con autoridad. En esta ocasión fue atacante mosense se inventó una genialidad para convertir, también en el primer palo con un maravilloso taconazo, un golazo que sorprendió a Dimitrievski y dejó pasmado al estadio. Se da la curiosa circunstancia de que el Celta tampoco ha conseguido marcar esta temporada en lanzamientos de falta directa, una faceta del juego en la que Iago Aspas siempre dejaba alguna obra de arte. El moañés todavía no ha marcado de falta este curso y ha cedido el testigo para lanzar a otros compañeros, como Denis, sin suerte.