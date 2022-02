A nivel individual, Fran Beltrán es la mejor noticia del Celta en la presente temporada. El joven centrocampista, con la etiqueta de suplente casi desde que llegó al club en el verano de 2018 procedente del Rayo Vallecano, ha derribado por fin la puerta de la titularidad, justo cuando más difícil lo tenía tras el gran curso pasado de Renato Tapia y Denis Suárez, sus dos compañeros y rivales para jugar en la sala de máquinas de Coudet. El de Seseña, trabajador incansable, está aprovechando la oportunidad que le dio el argentino y encadena 18 titularidades en los últimos 19 partidos de Liga. Tal es su importancia, que a falta de 14 jornadas para el final del campeonato, Beltrán ya ha disputado más minutos que en dos de las tres campañas completas que disputó en Vigo.

Lejos y olvidados quedan los deseos públicos del centrocampista de abandonar el Celta en calidad de cedido. El futbolista, frustrado porque veía que el paso de entrenadores por el club no alteraba su situación de suplente habitual, señaló en varias ocasiones que quizás la mejor solución para un jugador joven como él era salir a préstamo a un lugar que le garantizase minutos. “Para un profesional, cuando no juegas tienes un proceso en el que tú mismo crees que no vales, que el equipo se te queda grande y que lo mismo tienes que irte a otro conjunto menor”, llegó a asegurar.

Esa situación es pasado. Fran es feliz en Vigo, tanto que recientemente renovó su contrato hasta 2026, ligando su crecimiento personal al que espera vivir la entidad en las próximas campañas y haciendo buena la apuesta que realizaron en A Sede por él hace casi cuatro años, cuando abonaron su cláusula de rescisión de ocho millones de euros para hacerse con sus servicios pese a que todavía no había jugado un solo partido en la máxima categoría.

Totalmente integrado en el vestuario, también ha congeniado bien con Coudet, su principal valedor. Tanta es la estima que le tiene el entrenador de Buenos Aires, que incluso le dedicó unas palabras de elogio de manera pública, suerte poco habitual en el Chacho. “Desde que llegué creo que es el jugador que más ha crecido futbolísticamente. Ese es el reconocimiento que puedo hacer diciéndotelo públicamente”, apuntó el técnico el pasado mes de noviembre.

Y los números le dan la razón. Ante el Cádiz, sin ir más lejos, Beltrán realizó 69 pases precisos (94,5% de acierto), siendo diez de ellos en largo. Además, sumó ocho recuperaciones y tres despejes.

El medio es uno de los cuatro jugadores del primer equipo que ha participado en todos los encuentros de Liga. Los otros tres son Denis Suárez, Javi Galán y Matías Dituro. Llama la atención que de los tres futbolistas de campo con esa participación, es el único que no está apercibido de sanción. En una posición tan expuesta como la suya, el de Seseña solo ha visto dos amarillas este curso. Chocan, por ejemplo, con las siete que acumula Tapia, el principal perjudicado del buen hacer del internacional Sub21. Hasta la fecha, el mediocentro español ha recuperado 128 balones.

Pero no solo robando balones destaca el ex del Rayo. Beltrán es junto a Denis el único integrante de la plantilla celeste que ha superado la barrera de los 1.000 pases esta campaña. Lo hace, además, arriesgando más que el de Salceda, ya que ha dado más envíos en largo que el canterano.

Su principal debe hasta el momento, aunque no es su cometido sobre el terreno de juego, está siendo cara al gol. Beltrán metió un tanto en sus dos primeras temporadas en Vigo y llegó hasta los tres en el último curso. En este todavía no ha visto puerta, aunque apenas ha rematado en dos ocasiones.

Otro de los aspectos en los que ha destacado Beltrán desde su llegada es el de la relación con los aficionados. Desde el primer día se ganó a la grada, tanto por su buen hacer sobre el campo como por lo que hacía fuera de él. Su trabajo en la sombra cuando peor le estaban saliendo las cosas está encontrando la recompensa que siempre soñó. Indiscutible en Primera División, el siguiente paso con el que sueña el centrocampista es el de la selección española.