Eduardo Coudet valoró positívamente el punto conseguido por su equipo en Cádiz, condicionado eso sí a ganar el encuentro de la próxima jornada en casa ante el Levante. Basándose en la famosa media inglesa de vencer en casa y empatar fuera, el argentino se mostró satisfecho con el botín conseguido en la ciudad andaluza. “Seguimos sumando y, para hacer bueno este punto, hay que tratar de sumar los tres en casa en la próxima jornada. Es la única manera de hacerlo bueno”, apuntó el técnico, que sí se lamentó del penalti fallado por Santi Mina en el tramo final porque “ha sido la jugada más clara del partido”.

Uno de los aspectos más destacados del duelo fue el cambio de Iago Aspas a un cuarto de hora del final, con el Celta dominando la posesión e intentando buscar un gol que decantase la balanza a su favor. El Chacho aseguró que la sustitución no se debió a ningún problema físico del jugador de Moaña, sino a un cambio de registro en su idea de partido. “Era un encuentro donde estábamos en un juego directo y en donde los espacios no estaban para que Iago pudiera hacer la diferencia. Estábamos muy encima del área y opté más por un juego directo”, señaló el preparador celeste, que introdujo a Galhardo por el ‘10’. “Thiago y Santi, como dos referencias, nos podía hacer más fuertes en área rival”, explicó.

Coudet analizó el choque como un encuentro “igualado” en el que apenas hubo ocasiones, más allá de una para cada equipo. “Sabíamos que iba a ser un partido muy competido, muy disputado, donde iban a cerrar los espacios y donde no nos tenían que generar. Aún así, tienen puntos fuertes como la ocasión más clara de ellos, que es de un saque de banda largo con gente muy alta de área”, indicó el argentino.

También alabó a su rival, aunque no quiso mojarse si le pareció mejor oponente que el que venció en Balaídos en la primera vuelta con Álvaro Cervera en el banquillo. “Es un rival difícil e incómodo porque tienes que estar muy bien preparado para no errar en los detalles donde ellos pueden sacar provecho. Tienen mucha gente con buen juego aéreo y tienen buenos pegadores también. Comparar es muy difícil. Son historias diferentes cada partido”, señaló.

El Chacho se ‘mojó’ respecto a la figura de Mateu Lahoz, muy criticado por la afición cadista pero que para el técnico celeste cuajó un buen encuentro. “A mí el arbitraje, en general, me parece bueno. Me gusta cuando nos dirige -Mateu- porque puede haber un diálogo. Después está el VAR y a veces te toca a favor y a veces en contra”, comentó Coudet, que no quiso entrar a valorar las acciones polémicas. “No vi el penal todavía, así que no sé. De la jugada más polémica no puedo opinar. Lo miraré después”, aseguró en la rueda de prensa tras el encuentro.