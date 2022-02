Hoy lloran por Miñambres algunos que no hace mucho se tiraban de los pelos porque el Elche había fichado a Benedetto y la dirección deportiva del Celta era incapaz de realizar movimientos “tan imprevistos e ilusionantes”. Es una de esas viejas fantasías del fútbol que han alimentado durante décadas primero el PC Fútbol y ahora el comunio y sus infinitos derivados. Proliferan entre nosotros los directores deportivos en potencia, aburridos de comprar y vender jugadores en una aplicación móvil. Fichar parece una cuestión menor a ojos de estos buscadores de oro frustrados para quienes salir al mercado futbolístico es como bajar a la tienda del barrio en busca de yogures. Podrían preguntarle a Malcolm Allison que se pasó una vida en el fútbol como jugador, entrenador, directivo y hasta comentarista y que siempre aseguró que sus peores días en el deporte fueron aquellos en que se sentaba en un despacho “y alguien me preguntaba si debían fichar a futbolista o no. Es una simple pregunta, pero quedas para siempre unido a esa respuesta”.

Al margen de la imagen casi siempre negativa que generan en los aficionados, los directores deportivos viven atrapados en un fuego cruzado del que es imposible salir sin un rasguño. Por un lado tienen que atender la voracidad de los entrenadores que, aunque disimulen y parezcan muy comprensivos en las ruedas de prensa, nunca se sienten saciados; y por otro deben ajustar sus objetivos a las limitaciones que le llegan desde los despachos contiguos al suyo. Se les señala con rapidez cuando el futbolista no cumple las expectativas y no siempre se les reconoce cuando encuentran un tesoro fuera del radar de las grandes ligas. Salvo que seas Monchi –único director deportivo que viene equipado de serie con una legión de juglares ansiosos por cantar sus glorias–, se les asocia más con sus errores que con sus aciertos. Un Emre Mor cualquiera siempre hace más ruido que los Lobotka de turno aunque en el fondo fueran lo mismo: dos jóvenes e ilusionantes expectativas salidos del mismo campeonato que luego siguieron caminos diferentes. Su negocio depende de una materia prima voluble e incierta donde nunca existen las garantías. Por eso el juicio de su labor siempre es muy particular. Habrá quien no pueda olvidar los errores y quien priorice los aciertos. Es lo que me pasa con Felipe Miñambres, que a estas horas debe tener el camión de Mudanzas Organero aparcado delante de su casa de Vigo. Entiendo el infinito mérito de alguien que con sus recursos, que no son precisamente los del PSG, ha contribuido de forma decisiva para traer al Celta a gente como Maxi Gómez, Lobotka, Beltrán, Pione, Araújo, Boyé, Boufal, Jensen, Aidoo, Tapia, Orbelín o Galán, aunque algunos de ellos no encontrasen el ecosistema o el entrenador que creyese en ellos para extraerles todo el potencial. Ponerles en Vigo exigía olfato, habilidad y capacidad de previsión. El saldo de este tiempo es claramente positivo. Le perdono por lo tanto lo de Emre…e incluso aquellos meses de Mohamed y Cardoso en que creíamos ser objeto de una broma de cámara oculta y que en mitad de una rueda de prensa iba a sonar una musiquilla y entrar alguien con un ramo de flores para poner fin a la pesadilla entre grandes risas.

En estos seis años a Miñambres le ha faltado explicarse más. También reivindicarse en un mundo donde es muy cómodo señalar su despacho cuando se trata de encontrar un culpable. Su única entrevista personalizada como director deportivo del Celta la concedió hace unos pocos meses a este periódico y en ella fue bastante claro y didáctico sobre su trabajo. Se ha pasado cinco temporadas y media sin una charla que le permitiese argumentar con serenidad las dificultades a las que se enfrenta el responsable deportivo de un equipo como el Celta y los motivos por los que se toman ciertas decisiones. El viejo problema comunicativo de este club –que ojalá confirme el cambio de rumbo de los últimos meses– que prefiere renunciar a ciertas batallas sin darse cuenta de lo esencial que es ofrecer a tu clientela algo tan básico como una simple explicación. Que luego se la crean o no deja de ser tu problema, pero al menos queda plantada la semilla con la esperanza de que ese discurso arraigue.

Miñambres se marcha del Celta después de seis años en los que el club ha estado cerca de tocar el cielo y también de abrasarse en el infierno. Es tan responsable de una cosa como de la otra. Seguramente ambas partes hayan elegido un buen momento para despedirse porque ya estábamos cerca de ese tiempo en el que el desgaste de la relación empezaría a hacerles daño y el Celta también necesita en su dirección deportiva alguien que llegue con una forma nueva de ver las cosas, de examinar al club, de analizar a los futbolistas y de relacionarse con Coudet. Firmo para que su sucesor se parezca en algunas cosas a él. Vamos camino de que un algoritmo acabe sustituyendo a los directores deportivos y que estos sepan tanto de fútbol como de análisis de datos. Echaremos de menos este tiempo. En los años sesenta, cuando un Manchester City en plena crisis deportiva y financiera quiso fichar a Colin Bell, Malcolm Allison acudía a verle con frecuencia y se sentaba en la zona reservada a los invitados con un amigo. Se pasaba los partidos haciéndole comentarios negativos sobre el futbolista con el tono justo para que lo escuchasen los ojeadores de otros clubes que se sentaban cerca de él. Le habían pedido 47.000 libras pero la caja estaba completamente vacía. Necesitaba tiempo para reunir el dinero y no se le ocurrió otra herramienta que entablar una especie de guerra psicológica con el resto de aspirantes. Nunca supo si aquello había tenido alguna incidencia, pero un mes después el City encontró el dinero y Colin Bell llegó a Manchester para cambiar la historia del club. Yo me imaginaba a Miñambres haciendo cosas parecidas.