El Celta retrocede en sus aspiraciones con un cicatero empate en uno de esos partidos que habitualmente se la atragantan al equipo vigués cuando tiene que responder frente a un adversario en apuros. El grupo de Eduardo Coudet mostró en el Nuevo Mirandilla su versión más plana y plomiza del curso en un duelo muy parco en ocasiones que Santi Mina dilapidó fallando un penalti regalado en los últimos minutos cuando en el banquillo celeste se cantaba ya victoria. Fue el primer y único lanzamiento a puerta de los celestes en todo el partido.

El delantero vigués lanzó con poco ángulo y Ledesma adivinó sus intenciones, abortando con una gran parada la única posibilidad de los celestes de sumar tres puntos claves para tomar impulso en la carrera europea. Fue casi un acto de justicia poética en un duelo que el Cádiz no mereció ganar, pero tampoco habría merecido perder.

Al Celta le queda el regusto amargo de haber rozado el triunfo con la yema de los dedos y ver cómo finalmente se le escurría entre la manos con el rival prácticamente vencido. La maldición del Nuevo Mirandilla perdura. Solo en una de sus nueve visitas al coliseo amarillo en Primera ha logrado ganar el Celta, extraviado ayer en un laberinto de conformismo y falta de imaginación.

Llegaba al grupo de Coudet al estadio de Cádiz lleno de buenas sensaciones por sus convincentes triunfos como local frente a Osasuna y Rayo y su solvente actuación en el Sánchez Pizjuán. Se esperaba un duelo complicado por lo muchísimo que al rival le iba en el envite, pero también por los problemas que el grupo de Coudet ha tenido con frecuencia esta temporada cuando el rival le espera bien guarnecido, sin tomar riesgos, a la expectativa de una oportunidad para armar la contra o golpearlo en una acción de estrategia. Así le sorprendió en Balaídos en la primera vuelta con Álvaro Cervera al frente y quiso hacerlo ayer Sergio González, que cedió la pelota al Celta, dispuso dos líneas de cuatro en cancha propia para y dejó algo más libres a Negredo y Lozano para correr el contragolpe. El problema es que el Celta no supo muy bien qué hacer con la pelota. Se le atragantó el balón. El cuadro celeste se armó de paciencia en busca de una combinación ganadora que le permitiese abrir la lata, pero no encontró la precisión ni la velocidad de juego suficiente para sorprender a su adversario. Faltó ambición, pero también verticalidad y complicidad entre la gente del frente ofensivo para superar le Línea Maginot que montó Sergio. Careció el Celta de lucidez en el juego interior y no logró explotar tampoco el recurso de las bandas con Mallo y Galán. Aspas tuvo poco contacto con la pelota, Mina no apareció hasta la acción del penalti y Denis y Brais no lograron imprimir fluidez al balón en el último tercio del campo. Apenas Beltrán, muy entonado con la pelota y sin ella, puso algo de lucidez al juego.

Tampoco los inusuales cambios de Coudet, que retiró en el descanso a Cervi por Solari y luego a Denis y a Aspas, contribuyeron a solventar el atranco. Lejos de mejorar sus prestaciones, el equipo celeste se fue contagiando de una extraña y creciente desidia, como si tuviese el presentimiento de que la oportunidad (como ocurrió) le acabaría cayendo del cielo. También la tuvo el Cádiz, que generó un par de buenas ocasiones para adelantarse en el marcador. Dituro lo impidió.

El primer acto se sustanció en un insulso peloteo en medio campo. El Celta tuvo más la pelota que el Cádiz, pero no mucho más y su dominio fue por completo improductivo. Matías Dituro fue de hecho el primero en intervenir. El cancerbero argentino se embolsó con seguridad un endeble remate del Choco Lozano, que recibió de espaldas en el área y se giró entorpecido por Aidoo antes de armar el disparo. Habían transcurrido 26 insufribles minutos desde que el balón echara a rodar

El primer disparo del Celta llegó 6 minutos más tarde, en el 32, y fue aún más inofensivo. Lo protagonizó Franco Cervi, un tiro desde la media luna que el argentino envió muy alto por encima del travesaño.

El decorado del encuentro cambió ligeramente tras el intermedio. Viendo que el poco daño que hacía el Celta, el Cádiz dio un paso al frente e imprimió algo más de velocidad a su juego, aunque sin asumir demasiados riesgos. Los amarillos cortejaron el gol en una extraña acción de estrategia, un saque de banda que Luis Hernández puso en el cogollo del área, Negredo cedió la pelota con el pecho a Lozano y el hondureño engatilló de primera un potente disparo muy cerca de Dituro. En un alarde de reflejos, el portero argentino conjuró el peligro con una magnífica intervención.

No mucho después Sergio movió ficha para renovar casi todo su frente ofensivo. Se retiraron Idrissi, Lozano y Salvi e ingresaron Perea, Alejo y Lucas Pérez. Las modificaciones dieron algo más de presencia a los amarillos en terreno celeste. Brais, incómodo en banda izquierda, puso un buen pase al área que no encontró a Mina. Las opciones celestes de hacer daño al Cádiz menguaron cuando Coudet decidió cambiar a Aspas y Denis por Galhardo y Tapia en lo que parecía una señal de que le bastaba el empate. Y el partido, desde hacía tiempo ya sin dueño, acabó por jugarse en tierra de nadie.

Todo parecía abocado a un insulso empate sin goles cuando el Celta se encontró con un inesperado regalo del árbitro tras un saque de portería de Dituro. El cancerbero puso el balón cerca del área rival y Mina aprovechó un mal despeje de Espino para plantarse ante Ledesma, que le sale al frente y lo sujeta muy ligeramente antes de que el vigués se vaya el suelo. El árbitro no lo duda y señala el punto fadítico. Casi sin quererlo y mucho menos buscarlo, el Celta se encuentra con la llave del triunfo en el minuto 86 de partido. Ausente Aspas, Mina asume la responsabilidad del lanzamiento. Tira a la derecha del portero, sin mucho ángulo, y Ledesma salva de una puñalada mortal al Cádiz, que todavía encontró fuerzas para que Negredo pusiese a prueba a Dituro en el descuento.