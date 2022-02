Eduardo Coudet cree en sus jugadores, tanto en los que juegan habitualmente como en aquellos que tienen muchas menos oportunidades de mostrar sus cualidades sobre el césped. Para él no hay distinciones y destaca la profesionalidad de un grupo que para el míster siempre rinde a gran nivel. “Tenemos un gran grupo, no son once jugadores. Necesitamos la participación a full de todos. Hay jugadores que no han tenido tantos minutos y, cuando les ha tocado participar, han estado a la altura. Eso se debe al día a día, porque entrenamos como jugamos. Nos manejaremos de la misma manera y buscando los resultados de esta forma, pero le toque jugar a uno o a otro, al que le toque estar a fuera estará de la mejor manera”, apuntó el técnico en rueda de prensa antes de animar a sus jugadores a darlo todo cuando les toque ser de la partida. “Nunca sabes cuándo puedes tener el partido que te marque la carrera o los cinco minutos que pueden cambiar todo”.

Pese a ser un entrenador poco dado a los cambios, el Chacho apuntó ayer que no maneja un mismo once tipo, sino que los entrenamientos y el rival marcan los jugadores que salen de inicio. “La competencia interna eleva los niveles individuales, así que para que haya buenos rendimientos individuales de quienes les toca jugar, es porque los que vienen atrás están apretando. Nunca encuentro un once tipo, sino que cada semana competimos de una manera sana grupalmente para ver quiénes son los que mejor están para iniciar cada fin de semana”, señaló. Hoy no están previstas muchas variaciones ante un Cádiz al que Coudet considera un rival “peligroso” pese a estar en zona de descenso y sobre todo tras el cambio de técnico. “Cada entrenador tiene su idea y Sergio ha tenido la posibilidad de reforzarse con jugadores que ha pedido. Nosotros trataremos de, como digo siempre, adaptarnos al partido que se nos presente”, señaló. El encuentro también se jugará en las gradas, con una afición cadista que protestará por los últimos arbitrajes recibidos y que acudirá en masa al estadio Nuevo Mirandilla, hecho que no preocupa al argentino. “Ya hemos jugado en lugares donde hay mucho público. Nosotros tratamos de dedicarnos a lo que podamos hacer y generar desde lo futbolístico”, comentó un Coudet que tuvo palabras de elogio hacia Felipe Miñambres, que abandonará el club en los próximos días. “Le estoy agradecido. Me fue a buscar un año y medio antes de mi llegada aquí, invitándome a trabajar cuando tenía otros compromisos y no pude aceptar. Siempre se ha portado muy bien. “Se va una gran persona, le deseo lo mejor”.