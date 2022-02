Miñambres adelanta su despedida

Felipe Miñambres dejará de ser director deportivo del Celta de manera inmediata. El máximo responsable del club en materia de fichajes ya le ha comunicado al club su deseo de poner fin al contrato que les unía hasta final de temporada, y que no iba a ser renovado, para emprender una nueva aventura profesional. Ayer mismo se despidió de sus principales colaboradores y de la plantilla. Su destino será el Levante, equipo que se encuentra en una situación muy comprometida en Liga y que ve muy complicada su salvación. Sin embargo, la entidad granota confía en el de Astorga para rearmar un equipo que, en caso de bajar a Segunda División, tendrá como único objetivo el ascenso la próxima temporada. En A Sede ya le habían comunicado que no renovarían su actual contrato y dadas las buenas relaciones existentes con el berciano, no pondrán ni un solo impedimento a su salida. Por su parte, Miñambres renuncia a cobrar lo que le quedaba de sueldo. Con él se marcha también Ángel Medina, su principal colaborador, y que también llegó al Celta tras compartir estancia en el Rayo Vallecano. Lo más llamativo es que el Levante visitará Balaídos el próximo 21 de enero, un encuentro que el director deportivo podría ver junto a la directiva visitante en el palco del estadio vigués.

Miñambres abandona el club casi seis años en el cargo después de llegar procedente del conjunto madrileño. En su hoja de servicios figuran numerosos aciertos pero también algún que otro borrón. Sustituto de Miguel Torrecilla, en su primera temporada en Vigo se encontró con la millonaria venta de Nolito al Manchester City. Aquel verano consiguió cerrar la llegada de Pione Sisto, extremo danés que en aquella época estaba siendo seguido por numerosos clubes europeos tras su exitoso paso por el Midtjylland y que acabó en Vigo tras una intensa y dura negociación. Aquel fichaje se calificó como “muy exitoso” en el club, aunque finalmente no saliese bien a nivel deportivo. El de 2017 es el verano que marca la estancia de Miñambres en Vigo. Para bien y para mal. En aquellos meses llegaron al Celta dos jugadores desconocidos para el gran público pero que dieron un rendimiento deportivo excelente y que posteriormente se irían dejando muchos millones en las arcas del club. Lobotka y Maxi Gómez firmaron desde el Nordsjælland y el Defensor por un total de nueve millones de euros. Dos años y medio después, ninguno seguía en el club tras ser traspasados a Nápoles y Valencia por un montante total de 38 millones de euros más Santi Mina. Sin embargo, no todo fue oro en aquel mes de agosto de 2017. Casi sobre la bocina del cierre de mercado el Celta anunció la contratación de Emre Mor, jugador que pasó por el club envuelto en decenas de polémicas y que ya de desvinculó meses atrás para seguir su carrera en un modesto equipo turco. La inversión, superior a los 10 millones de euros, jamás se recuperó. En 2018 el berciano consiguió firmar a dos titulares actuales como son Araújo y Fran Beltrán. Este último a cambio de la cláusula de rescisión. Más movido fue el apartado de ventas con las salidas de Borja Iglesias, Jonny, Wass o Sergi Gómez. El siguiente mercado, en 2019, estuvo marcado por la ‘Operación Retorno’ del club y que finalizó con las llegadas de Denis, Pape, Santi Mina o Rafinha, entre otros. Sin embargo, entre las caras nuevas se coló Joseph Aidoo, actualmente el mejor defensor de la plantilla y que acaba de renovar su contrato hasta 2026. El de 2020, marcado por el impacto económico generado por el COVID, fue mucho más austero pero también notable. Felipe consiguió adelantarse a otros equipos y cerrar la llegada a coste cero de Tapia, futbolista que se ha revalorizado en Vigo. También lo haría Baeza, cedido en la Ponferradina. Por último, este verano recalaron en el club Dituro, Galhardo, Galán y Cervi, contrataciones en las que también participó Coudet. El último jugador en llegar, bajo la tutela de Miñambres, fue Orbelín Pineda, llamado a ser una figura importante a medio y largo plazo. Su recambio llegará con la mayoría de deberes ya hechos El Celta afrontará los meses que restan de temporada sin director deportivo en su organigrama, hecho que no preocupa en absoluto en A Sede al considerar que gran parte de la planificación de la próxima campaña ya está muy avanzada. Las recientes renovaciones de Aidoo y Beltrán asientan las bases de un proyecto al que se quiere dar continuidad de cara al centenario. Entienden en el club que la figura de un responsable en materia de fichajes no es necesaria para afrontar negociaciones con jugadores de la casa como Hugo Mallo, Iago Aspas o Rubén Blanco, cuyo vínculo finaliza en menos de año y medio y a los que se les ofrecerá una renovación en los próximos meses. Además, con el grueso de la plantilla atado, los fichajes serán limitados el próximo verano, aunque sí llegarán nombres importantes para mejorar el nivel actual de la plantilla celeste. El recambio de Miñambres ya está elegido y no es otro que Sergio Fernández, actual director deportivo del Alavés, un profesional con un perfil similar al del berciano. En su lista de tareas cuando llegue a Vigo figurarán, sobre todo, la contratación de un central, de un centrocampista y de un delantero, las tres posiciones que con más urgencia necesitará reforzar el equipo entrenado por Coudet. En el capítulo de bajas, es seguro que no continuarán Nolito y Murillo, mientras que el club desea vender a Denis Suárez, al que no quieren renovar.