El Celta y Felipe Miñambres separarán este fin de semana sus caminos. Convencidos desde comienzos de 2022 de que ésta sería su última temporada juntos tras una unión que ha durado seis años, solo quedaba pendiente que ambas partes eligiesen la fecha de la separación. El interés y la premura del Levante, que necesitaba la incorporación inmediata del recambio de Manolo Salvador y de David Navarro, han acelerado un proceso que se esperaba para dentro de unos meses.

El director deportivo leonés ha tomado la decisión de marcharse de forma inmediata del Celta para unirse la próxima semana al proyecto del Levante con la intención de salvar aún la temporada -algo realmente complicado- o empezar a planificar la siguiente. Era el requisito que le puso el club valenciano en la negociación que ambos mantuvieron. El Celta se ha mantenido en este sentido un tanto al margen de esa situación. Debido a la buena relación que existe con Miñambres, el club le dejó claro que tomase la decisión con tranquilidad en función de sus intereses. El club vigués no tendrá director deportivo en los próximos meses, pero no es algo que en Príncipe preocupe. Desde allí se puntualiza que "los deberes ya están hechos" y que no existe presión en ese sentido. El recambio ya está elegido (Sergio Fernández, actualmente en las filas del Alavés) y buena parte de la planificación de la próxima temporada también está encarrilada.

Tras una breve reflexión Felipe Miñambres ha comunicado al Celta que quiere marcharse ya con la idea de incorporarse al Levante la próxima semana y tomar las riendas de un club en serios problemas desde el punto de vista deportivo. La salida de Vigo es completamente amistosa. Más allá de aciertos y errores o de cómo finalice la temporada en curso, ambas partes entienden que había llegado el momento de distanciarse.

Con Miñambres se marcha también de Vigo Angel Medina, su principal colaborador, y que también llegó al Celta de su mano tras compartir estancia en el Rayo Vallecano.