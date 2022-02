El Celta ha tomado carrerilla en el último mes y medio de competición. El grupo de Eduardo, el Chacho, Coudet presenta en las últimas cinco jornadas números europeos y se ha situado a rebufo de los puestos continentales. Cinco puntos separan actualmente a los celestes de la zona de privilegio con 45 por disputarse, un margen sobre el papel suficiente para colocarse en una pelea que no parecía posible a comienzos de temporada. Pero, ¿tiene el Celta realmente posibilidades reales de dar batalla a los nueve equipos que actualmente le preceden en la tabla o el sueño europeo no es más que una quimera?

“Claro que tiene opciones, cómo no las va a tener”, sentencia Gustavo López exinternacional argentino y comentarista en la Cadena Ser y Movistar. “Tiene un entrenador muy bueno y calidad y cantidad de futbolistas en la plantilla, así que, en mi opinión, sus aspiraciones a entrar en competición europea son muy reales”, razona la leyenda céltica, que ve al equipo celeste en clara línea ascendente: “El Chacho le está sacando ahora mismo un gran rendimiento a la plantilla, ha mejorado defensivamente con la pareja de centrales y está encontrando a nivel ofensivo la buena relación que tiene Iago Aspas con el gol, Mina está respondiendo, Cervi está muy bien…Si a esto le sumas que está en dinámica positiva, está claro que tiene opciones porque tiene plantilla y le sobra motivación”.

La salvación, en el bolsillo

Miguel Pérez Cuesta, Michu, director deportivo del Burgos y exinternacional español se muestra algo menos tajante, pero también esperanzado en ver al Celta “donde a todos los celtistas nos gustaría”.

“La distancia no es muy grande, pero tiene por delante equipos presupuestos considerablemente superiores”, apunta el excéltico, que no ve otra posibilidad que presentar batalla por Europa después de que el equipo se haya garantizado el objetivo de salvar la categoría con holgura. “El equipo que tiene le va a dar para pelearlo y ese tiene que ser ahora su objetivo porque la permanencia ya la tiene prácticamente en el bolsillo. El problema es que tiene rivales muy duros”, explica. La menor profundidad de banquillo que sus adversarios es otro factor a tener en cuenta, a juicio de Michu. “Hay equipos con plantillas más largas y un presupuesto menos limitado, si lo comparas la plantilla del Celta con la del Athletic o la Real Sociedad, no ya digo equipos más importantes, como Betis o Sevilla, que están para clasificarse para Champions. Pero también es verdad que, si la columna vertebral del equipo aguanta sin lesiones y jugando solo la Liga, pueden engancharse. La clave será llegar a las últimas cinco jornadas con opciones”, destaca.

La próxima visita al Nuevo Mirandilla y el siguiente compromiso liguero en Balaídos frente al Levante definirán en buena medida, según Michu, por qué puede pelear el Celta esta temporada. “El partido del Cádiz es básico. Es un rival muy complicado, que se está jugando la vida, pero si son capaces de dar ese mordisco de 3 puntos y ponerse 33 lo van a tener mucho más fácil en el siguiente partido en Balaídos con el Levante”, señala.

Un alto rendimiento

Michu celebra la ambición de Eduardo Coudet y su capacidad para implicar a sus futbolistas en el sueño europeo, pero considera imprescindible para mantenerse en la pelea que el equipo no se relaje frente a los rivales de la zona baja de la tabla. “Los que están jugando están rindiendo a un nivel muy alto. El míster les está sacando muchísimo partido y Coudet es un técnico ambicioso y lo está haciendo fenomenal. Pero los equipos de la zona baja los equipos son rivales igualmente y los puntos que se sumen contra ellos tienen el mismo valor que los que se consigan contra los de arriba. Si son capaces de sacar estos dos partidos, van a llegar al sprint final con opciones”, afirma. “Es complicado, pero a falta de 15 partidos Europa está cerquita. Pero si quieres ser un equipo de Europa no puedes fallar ante los de abajo, así que hay que sacar adelante los dos próximos partidos”, insiste.

Pichi Lucas, otro mito celeste, prefiere también ver el vaso medio lleno. “Es verdad que el comienzo no ha sido nada ilusionante, pero yo creo que tenemos plantilla para aspirar a Europa. Tal como está competiendo el Celta en estas últimas jornadas, hay que tener confianza. No sé si llegaremos a Europa, pero podemos estar muy cerca”, establece. El extécnico del filial percibe las buenas sensaciones que transmite el grupo de Coudet. “El Celta ya me gustaba cuando no estaba ganando y en este último tramo del campeonato ha mejorado mucho en cuanto a juego. La realidad es que el equipo tiene otra velocidad, mucha más rapidez en las transiciones y un gran nivel ofensivo y defensivo. Si seguimos en esta línea y nos respetan las lesiones, yo soy optimista”, sostiene.

No menos ilusionado se muestra Aritz López Garai, excéltico que se ha ganado una sólida reputación como técnico en estos años al frente de los banquillos del Numancia, el Tenerife o el Albacete. “El Celta está reaccionando, no sé si tarde, a ese inicio dubitativo que ha tenido, pero sí que es verdad que nombre por nombre, y viendo sobre todo el potencial ofensivo que tiene el equipo, puede optar a meterse en esa pelea en las últimas jornadas. Va a depender mucho, como siempre, del nivel que nos pueda ofrecer Iago Aspas en el último tramo de Liga pero, por potencial, sí que está capacitado. Si se coloca a cerca en el último tramo, tendrá opciones”, opina.

Al igual que Michu, Aritz López Garai considera clave para la pugna europea que el Celta sea capaz de mantener elevada la motivación en los duelos frente a los rivales de la zona baja. “El Celta se mueve mejor cuando los rivales le juegan de tú a tú porque tiene esa capacidad de intercambiar golpes y va a por los rivales sin ningún tipo de complejo, pero contra adversarios que se expone menos y le ceden la iniciativa para contragolpearle le cuesta más. Las opciones de meterse en Europa pasan por ganar este tipo de partidos. Ya sabemos que contra equipos de su mismo nivel compite bien, pero no puede dejarse puntos con los equipos de la zona baja”, dice.

López Garai opina, no obstante, que las lesiones podrían ser un problema para Coudet por la menor profundidad de banquillo del Celta con respecto a sus rivales. “Tal vez le falta un poco de fondo de armario. El míster utiliza siempre a los mismos prácticamente desde que ha llegado y cuando coinciden todos en buen estado de forma el equipo puede competir contra cualquier rival, pero en una carrera de fondo como es la Primera División tener menos fondo de armario merma un poco sus opciones. Si mantiene el ritmo y no tiene lesiones importantes, puede estar en la pelea hasta el final”, concluye.

Gustavo López, en cambio, no cree un problema que el Celta tenga menor fondo de armario que la mayoría de los rivales que le preceden en la clasificación. “Anda más corto de gente que sus rivales, pero los que están arriba también tienen más competiciones. El Rayo y el Athletic tienen la Copa de Rey y otros compiten en Europa y por ahí se distraen. El Celta solo tiene LaLiga, así que puede aspirar a eso”, observa.

Con la flecha hacia arriba

Roberto Lago, exfutbolista del Celta y el Getafe y comentarista en la TVG comparte los argumentos de sus colegas, aunque aporta algún matiz. “Europa está a 5 puntos y viendo la dinámica del equipo no veo por qué no hay que ilusionarse. El Celta le ha ganado o ha competido con casi todos los equipos de arriba. Antes jugaba bien y no conseguía resultados y ahora hasta los momentos en que no juegan bien los sacan adelante. Está en esta fase de la Liga con la flecha hacia arriba. El equipo transmite muy buenas sensaciones y saca los partidos de casa adelante, que era un hándicap. No es fácil porque hay equipos con más nombre, pero también motivos de sobra para ilusionarse”, resume Lago, que cruza los dedos para que no haya lesiones ni sanciones. “En una Liga las grandes plantillas se notan cuando tienes lesiones y sanciones. El Celta tiene una plantilla corta, pero también un once muy potente y si no hay lesiones y sanciones no sé por qué no va a estar pelando en las últimas jornadas por Europa.”, concluye.