El Celta y Miñambres buscan fecha para su adiós

El Celta y Felipe Miñambres separan sus caminos después de seis años de estrecha relación. El astorgano no va a seguir la próxima temporada, cuando finalice su contrato, al frente de la dirección deportiva celeste, pero podría adelantar su marcha si acepta la oferta que el Levante le ha puesto sobre la mesa. El equipo granota quiere a Miñambres como responsable de la parecela deportiva que ha quedado vacante tras el despido de Manolo Salvador y David Navarro y le ofrece año y medio de contrato con la única condición de que se incorpore con carácter inmediato, lo que implicaría su desvinculación del Celta.

La entidad que preside Carlos Mouriño no pondrá impedimentos a su marcha, siempre que Miñambres renuncie a los cinco meses de salario que le restan por cobrar. La pelota está, por tanto, en el tejado del ejecutivo astorgano, que ya sabe que no va a seguir en el Celta y no tendría que esperar por un nuevo destino, pese a la alta probabilidad de que el Levante descienda a final de temporada a Segunda División.

La marcha de final de Felipe Miñambres era un secreto a voces desde hace tiempo. El Celta no escondía que después de seis años la relación profesional entre ambos había sufrido un importante desgaste, con creciente pérdida de confianza hacia el director deportivo, cuyas funciones se vieron a su vez mermadas con la llegada al banquillo de Eduardo Coudet, que asumió personalmente las operaciones de la mayoría de los fichajes. El peso del técnico argentino en la política de contrataciones del primer equipo convencieron al Celta de la necesidad de un cambio de rumbo al frente de la parcela deportiva.

La dirección general tiempo ya preparando el relevo de Miñambres, que será de perfil algo más bajo que el astorgano. El club maneja diversos candidatos, aunque parece que ya ha descartado que el relevo sea un hombre de la casa –se pensó en la posibilidad de Alfredo Merino, actual responsable de captación de la cantera–. Se optará por un perfil más experimentado.

Sergio Fernández

El favorito para tomar el relevo de Miñambres es el leonés Sergio Fernández, actual director deportivo del Alavés. Antes de recalar en el conjunto vitoriano, Fernández ha ejercido la responsabilidad de director deportivo en el Real Murcia, club en el que se retiró como jugador, el Hércules y, tras un breve paso como segundo de Juan Carlos Garrido en el Betis, en el Eibar. Sus mayores éxitos los ha tenido, sin embargo, en el Deportivo Alavés, con fichajes de tanta relevancia como los de Theo Hernández o Marcos Llorente, por entonces desconocidos, o más recientemente de Joselu Mato.

Muchas más luces que sombras

Felipe Miñambres dejará al Celta después de seis años al frente de la dirección deportiva celeste en las que las luces han superado con creces a las sombras. El astorgano ha realizado en este tiempo casi un treintena de fichajes con un buen número de éxitos y algún que otro fracaso. Entre sus éxitos cabe destacar jugadores que han proporcionado importantes plusvalías al Celta después de ofrecer al equipo un excelente rendimiento en el campo. El caso más significativo es seguramente el de Maxi Gómez, fichado por poco menos de 5 millones y vendido por 30 en un más que rentable intercambio con Santi Mina, o el de Stanislav Lobotka, vendido al Nápoles por cerca de 30 después de temporada y media en el club. Entre sus últimos aciertos está Renato Tapia, firmado a coste cero tras concluir su contrato con el Feyernoord y que ha multiplicado su valor de mercado con el Celta y antes jugadores que han adquirido un importante peso en la presente temporada como Fran Beltrán, Néstor Araújo o Joseph Aidoo. Su mayor fracaso fue el fichaje de Emre Mor, un talentoso pero inmaduro futbolista que costó al Celta casi 10 millones y que el club se tuvo que quitar de encima tras años de continuas decepciones y faltas de indiscipolina. Otros jugadores, como Pione Sisto, empezaron con buen pie y terminaron mal. Algunas de sus operaciones han tenido un sesgo puramente económico, como los fichajes de José Naranjo o Álvaro Vadillo, que generaron beneficios sin jugar un solo minuto en la Liga. Su último servicio ha sido el fichaje del internacional mexicano Orbelín Pineda a coste cero.