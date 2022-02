El Celta ha tomado carrerilla. El conjunto de Eduardo Coudet ha volteado un primer tercio marcado por la irregularidad y se encuentra ya entre los diez mejores de LaLiga camino del último y decisivo tercio de la competición. El Chacho maneja ya un once tipo que puede recitarse de carrerilla, ha imbricado con muy buenas prestaciones a las incorporaciones veraniegas en su esquema de juego y ha logrado por fin revertir la mala tendencia en Balaídos que mantuvo al equipo anclado a la zona baja de la clasificación en los primeros meses del campeonato.

Pese al varapalo de la temprana eliminación copera en un año en que la final ha estado mucho más barata de lo que cabría esperar, el equipo funciona ya como un engranaje bien engrasado. La mejora colectiva ha partido de la progresión individual y, pese a manejar la plantilla más corta de la categoría, el actual Celta se parece mucho al que acabó como un tiro la pasada temporada. El equipo va a más con el paso de los partidos y la sensación generalizada entre el técnico, los propios jugadores y ahora también la afición es que se puede optar este mismo año a Europa (bien a la UEFA Europa League, bien a la Conference League) o, en el peor de los casos, mejorar los 53 puntos conseguidos el pasado curso.

Basta con echar un vistazo a la trayectoria del equipo celeste en los últimos partidos para comprobar su progresión. Si tomamos como referencia los últimas diez jornadas de Liga, nos encontramos con que el conjunto celeste es el séptimo mejor del campeonato tras el Real Madrid (23 puntos), el revitalizado Barcelona de Xavi Hernández (21), el Villarreal, el Betis, el Getafe y el Sevilla, todos ellos con 19 puntos. El Celta ha contabilizado en este tramo de competición 18 puntos, es decir, solo uno menos que estos cuatro equipos.

El grupo de Coudet mejora en este segmento de competición los números de algunos de los equipos que le preceden en la clasificación como el Athletic Club, que suma 16, el Rayo Vallecano o la Real Sociedad, que han sumado 10 puntos (8 menos que los celestes) o el Atlético de Madrid, que ha conseguido 13.

La cosa mejora si se analizan las últimas cinco jornadas, en las que el cuadro vigués se ha medido a cinco equipos que le superan (o le superaban en su momento) en la tabla: Betis, Real Sociedad, Osasuna, Sevilla y Rayo Vallecano. Los celestes solventaron tan complicado segmento competitivo con 10 puntos, gracias a los triunfos obtenidos ante verdiblancos, rojillos y franjirrojos, y el valioso empate rebañado en una plaza tan difícil como el Sánchez Pizjuán. Ha habido un único borrón, justo tras la eliminación copera, en el Reale Arena.

Con estos 10 puntos de 15 posibles, el Celta comparte con el Villarreal, el Getafe, el Real Madrid y el Athletic los terceros mejores números de las últimas cinco jornadas, superado apenas por el Barcelona y el Elche, que se sitúan en cabeza con 11. Por detrás de los celestes han cubierto este tramo competitivo buena parte de los equipos que actualmente figuran en los puestos de privilegio: Sevilla (9 puntos), Betis y Atlético de Madrid (7), Real Sociedad (6) o Rayo Vallecano (4).

Con 15 jornadas por delante, los celestes han alcanzado su mejor versión del curso y tienen margen más que suficiente para optar a uno de los puestos que dan acceso al continente. Cinco puntos separan ahora mismo a los de Coudet de los puestos europeos, que cierran, con 35, el Villarreal, séptimo, y la Real Sociedad, sexto, este último con un partido menos que los celestes. Un encuentro menos tienen también el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid.

El presente mes de febrero va a ser clave para conocer dónde va a estar peleando el Celta en el tramo final del campeonato. El grupo de Coudet tiene en el horizonte inmediato dos enfrentamientos contra adversarios implicados en la lucha por eludir el descenso, el Cádiz, al que visita este sábado en el Nuevo Mirandilla, y el colista, Levante, que comparecerá en Balaídos el lunes, día 21. Febrero se cerrará con una cita de altura en el Wanda Metropolitano ante un Atlético de Madrid que vive el mayor momento de zozobra de la era Simeone.

Los fichajes cobran protagonismo

La mejoría del Celta está directamente relacionada con las buenas prestaciones que, de un tiempo a esta parte, están ofreciendo los refuerzos incorporados el pasado verano. La adaptación al nuevo estilo no ha sido inmediata en algunos casos, pero en los últimos tiempos el equipo ha crecido colectivamente a partir del rendimiento individual de sus futbolistas, particularmente de las nuevas caras. Matías Dituro y Javi Galán han tenido mucho protagonismo desde que la temporada alzó el telón el pasado mes de agosto. El portero fue una de las sensaciones del Celta en los primeros meses, salvando con sus paradas puntos en un momento de dificultad. A Galán le ha costado un poco más coger velocidad de crucero. Sin competencia a la vista, el lateral zurdo pacense ha mostrado detalles de mucha calidad, pero ha tardado algo más en ofrecer el desequilibrio que se esperaba de él, que ha sido patente en los últimos compromisos ligueros. Para Coudet es irremplazable, no solo porque no tiene un sustituto natural, sino porque lo considera una pieza clave en su esquema ofensivo. Más complicada ha sido aún la adaptación de Franco Cervi, la otra gran apuesta veraniega y un futbolista en el que tanto el club como la afición tenían depositadas grandes expectativas y al que le ha costado tomarle el pulso a LaLiga. El argentino inició el curso en el banquillo y fue posteriormente alternándose en la titularidad con Nolito hasta alzarse definitivamente con el puesto en las últimas jornadas, en las que ha ofrecido su mejor versión del curso y una capacidad de trabajo que no se le suponía inicialmente. Con independencia de la creciente importancia de los nuevos en la vida competitiva del Celta, llama poderosamente la atención el cambio de rol de dos jugadores que han sido claves en la mejoría experimentada por el equipo: Fran Beltrán, que ya desde las primeras jornada desbancó de la titularidad a un futbolista de tanta jerarquía el pasado curso como Renato Tapia, y Joseph Aidoo, el hombre que sujeta al Celta desde atrás y principal artífice de la gran mejoría defensiva experimentada por el equipo celeste en las últimas jornadas.