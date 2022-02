Coudet pelea por Denis Suárez

Eduardo Coudet está encantado con Denis Suárez, un jugador que considera imprescindible en sus alineaciones y con el que querría seguir contando la próxima temporada. El argentino no es ajeno al día a día que vive la entidad y conoce de primera mano la delicada situación entre el futbolista de Salceda y el club, que ya le ha abierto la puerta de salida en los dos últimos mercados de fichajes y que volverá a hacer lo propio el próximo verano. Si cabe, con mucha más fuerza que hasta ahora ya que el centrocampista entrará en el último año de contrato. En las últimas semanas, el Chacho ha enviado varios mensajes a la directiva para que trate de reconsiderar su postura. El último fue en el tramo final del partido frente al Rayo Vallecano, cuando sustituyó a Denis en el tiempo de descuento y animó a la afición a despedirlo con una calurosa ovación. Poco dado a esos gestos públicos, el técnico quiere tratar de ejercer la máxima fuerza posible para que el conflicto entre las partes llegue a buen puerto, algo que a día de hoy parece una quimera.

El técnico conoce y respeta la postura que tienen en A Sede, que no se ha movido ni un ápice desde que el pasado verano el presidente, Carlos Mouriño, denunciase públicamente a la agencia Intermedia Sport, de la que Denis es socio, por, según palabras del máximo accionista, “mercadear y subastar niños”. Mouriño avanzó que no negociaría con ningún futbolista, ya fuese del primer equipo o de las categorías inferiores, que tuviese relación con la mencionada empresa, algo que hasta el día de hoy mantiene el de Salceda. De hecho, es el único. Tal y como contó FARO el pasado 13 de enero, el resto de futbolistas del Celta que estaban representados por la agencia ya se han desligado de la misma.

Mientras tanto, Coudet trata de sacar la mejor versión del futbolista, intocable para él en sus esquemas tras las cuatro suplencias consecutivas que tuvo a principio de temporada. Tal es la relevancia que tiene Denis que en las últimas semanas mantuvieron varias conversaciones acerca del futuro inmediato del canterano. El propio futbolista ha reconocido que prometió a su entrenador continuar como mínimo hasta verano y el técnico también le hizo ver que se negaría a que el club firmase un nuevo centrocampista en enero.

No solo en las distancias cortas se ha posicionado a favor del jugador. Son varias las ocasiones en que le ha hecho saber a los dirigentes la importancia que tiene Denis en el proyecto futuro de cara al centenario, aunque también asume que la postura del club es inamovible. La acata, aunque no se da por vencido y sigue peleando por lo que entiende que es lo mejor para el futuro deportivo del equipo.

La relación entre ambos es excelente y el Chacho quiere seguir contando con él la próxima campaña, una opción que el propio futbolista no descarta. A día de hoy Denis está centrado en el aspecto deportivo, aunque sabe de sobra la postura que tiene el club sobre su futuro. Sin embargo, el de Salceda no quiere saber nada acerca de lo que pueda pasar a partir del 30 de junio, fecha para la que todavía quedan casi cinco meses.

En la entidad están muy contentos con el rendimiento deportivo de un jugador que llegó con la vitola de crack desde el FC Barcelona y que con el paso de los partidos ha ido mejorando notablemente su rendimiento, sobre todo tras superar una inoportuna lesión en su tobillo que le lastró durante su primer año en Vigo. En A Sede nadie duda de la calidad de Denis, pero no quieren sentarse a negociar un nuevo contrato con un futbolista que sigue teniendo relación con Intermedia Sport.

El canterano está mostrando su mejor versión sobe el terreno de juego. Ha participado en todos los partidos de Liga, donde ha anotado dos goles y repartido otras tantas asistencias. El de Salceda llega más al área y es el jugador del equipo que más pases ha dado en lo que va de temporada. Su última actuación frente al Rayo Vallecano fue aplaudida por una afición que espera que el problema entre el jugador y el club pueda resolverse a tiempo.

A día de hoy, sin embargo, la única opción que manejan en Príncipe para que Denis juegue la próxima campaña en Vigo es que se desligue de su actual agencia de representación.

Radoja, una temporada en la grada por no renovar ni salir

Denis termina su contrato con el Celta en junio de 2024, aunque ambas partes tienen la opción de cortarlo doce meses antes, por lo que técnicamente el próximo verano podría entrar en el último año de su vínculo con el club. Con las puertas abiertas por parte del presidente para que se busque un nuevo equipo si no decide abandonar la agencia Intermedia Sport, el de Salceda deberá decidir si cambia de aires o si por el contrario continúa un curso más en Vigo, aunque ello suponga un riesgo para su carrera. Nemanja Radoja ya vivió en sus carnes la firmeza con la que trabajan en A Sede. El centrocampista serbio se negó a prolongar su contrato con el Celta, que finalizaba en 2019, y tampoco aceptó ninguna de las propuestas que recibió un año antes y por las que el club podría haber recibido una suma de dinero a cambio. Por aquel entonces la entidad le comunicó que si permanecía en el equipo no disputaría ni un solo minuto. Y así fue. Aquella campaña por el banquillo del Celta pasaron Antonio Mohamed, Miguel Cardoso y Fran Escribá, y ninguno de ellos convocó ni un solo encuentro al mediocentro, que sí se entrenaba en la ciudad deportiva de A Madroa junto al resto de sus compañeros. Radoja fue el único futbolista que se mantuvo firme en su postura de agotar su contrato y permaneció en Vigo en la 18/19 pese a no llegar a un acuerdo para renovar. Jonny, Wass y Sergi Gómez, que también finalizaban su contrato en 2019, se marcharon un año antes a Atlético de Madrid, Valencia y Sevilla respectivamente. De haber continuado en el Celta hubiesen seguido el mismo camino que el serbio.