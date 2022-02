El Celta se hace fuerte en Balaídos

El Celta ha revertido la tendencia y ha conseguido hacerse fuerte en Balaídos, el trampolín que desea Eduardo Coudet para que su equipo despegue en la tabla. Firmó el conjunto vigués su tercer triunfo consecutivo del curso como local contra el Rayo Vallecano, el equipo revelación de esta Liga, con un solvente partido que combinó oportunismo para aprovechar los errores del rival, sentido práctico cuando el contrario apretó con los cambios tras el intermedio y belleza en los goles. Brais Méndez, autor de un doblete con un segundo gol de puro arte, acabó por convertirse en el hombre de un duelo que el Celta manejó con inteligencia y mostró capacidad de sufrimiento y al que también dieron lustre Denis Suárez, Franco Cervi y un inconmensurable Joseph Aidoo, que sin hacer una sola falta se confirma ya no como el mejor zaguero del Celta, sino como uno de los mejores defensas centrales de LaLiga.

La victoria sitúa al Celta a la orilla de los puestos europeos que tanto anhelan Coudet y sus muchachos, pero arroja ciertas dudas por la pobreza de fondo de armario que atenazó al equipo en algunos minutos del segundo tiempo, cuando Iraola tiró de arsenal en busca del empate y los celestes sufrieron para mantener el control del partido. Emergió entonces Braisinho para cercenar las esperanzas del Rayo con una obra maestra.

Murillo, fin de ciclo

La rotación de Araújo debido al cansancio acumulado con la selección de México la resolvió el Chacho otorgando galones al canterano Carlos Domínguez para la posición de central izquierdo que tantas veces había ocupado en estos últimos años el colombiano. La decisión del Chacho anticipa el fin de ciclo de Jeison Murillo en el Celta después de dos años y medio prolongando cesiones. A la tercera no siempre va la vencida. El resto del once céltico no se movió una coma con respecto al que Coudet ha empleado en los últimos partidos y que pueda ya recitarse prácticamente de carrerilla.

Sí movió sus piezas Andoni Iraola, el técnico revelación de esta Liga, que introdujo cinco cambios con respecto al equipo que eliminó el pasado miércoles al Mallorca con la idea de dosificar el esfuerzo y tener piezas de refresco para la semifinal copera que disputará el martes contra el Betis. La suplencia de titulares como Óscar Valentín, Isi Palazón, Sergi Guardiola y del colombiano Radamel Falcao, un depredador de área, se dejó sentir en las filas franjirrojas en el primer tiempo.

Un despeje fallido

El Celta entró en el partido con energía y vio recompensada su ambición con un regalo del Rayo que Brais Méndez no desaprovechó. El centro lo puso desde la izquierda Galán, muy activo en los compases iniciales, tras una acción entre Aspas y Cervi al borde del área. El servicio del pacense no llevaba demasiado veneno, pero Dimitrievski midió mal la salida y despejo defectuosamente la pelota, que le cayó a Brais. El mosense controló con el pecho y, sin dejarla caer al piso, descerrajó un tiro que se coló pegado al palo corto.

La eficiencia del Celta para aprovechar un error de bulto no la tuvo el Rayo poco después, cuando un doble fallo entre Dituro y Denis en la salida de la pelota dejó a Álvaro García solo ante el portero celeste, pero el disparo del utrerano se perdió por encima del travesaño.

Control sin ocasiones

Con viento a favor para el Celta, el partido se fue espesando, con numerosas interrupciones e imprecisiones en ambos bandos y muy escasas aproximaciones a las áreas. Los celestes mantuvieron en esta fase el gobierno del partido y la pelota, pero no consiguieron romper la última línea de los madrileños para generar ocasiones más o menos claras de gol. Solo Mina, en una acción aislada culminada con un potente disparo sin ángulo, llevó algo de peligro.

Falta fondo de armario

El Celta tiene la plantilla más corta de toda la Primera División y la falta de efectivos se nota cuando el cansancio atenaza a los titulares y Coudet tiene que tirar de banquillo. La falta de fondo de armario fue especialmente evidente cuando Iraola sacó toda su artillería, el rival se vino arriba y los celestes tuvieron que recular para defender el resultado. En el minuto 79, con el rival lanzado en busca del empate, el Chacho no había realizado un solo cambio. Pero Mina forzó un córner y entonces apareció Brais para inventarse una genialidad.

Braisinho resuelve

Habría valido la pena pagar la entrada solo para contemplar el segundo gol de Brais, una maravilla que debería figurar en las mejores antologías del fútbol. El artista mosense se adelantó al primer palo para cazar casi a ras de suelo un centro de Denis con un taconazo que dejó pasmados a la defensa y el portero del Rayo. Primer doblete del curso del mosense,, que amplía su cuenta a cuatro goles y ha combinado belleza y oportunismo –hay que recordar el golazo que le marcó al Levante o el que le marcó al Villarreal aprovechando un rechace del portero– como anotador. Y parece que se va entonando.