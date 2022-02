El Rayo Vallecano bien pudo tomarse estos siete días como una visita a un restaurante que combina platos de sabores sorprendentes, de esos en los que brillan las esferificaciones y las deconstrucciones, con otros más clásicos como un raxo con patatas. El entrante, de los primeros, lo tomó el pasado miércoles en Copa ante el Mallorca, y desde entonces su mente ya vislumbra un postre que va a empezar a saborear la próxima semana en las semifinales del torneo del KO. Pero antes tenía que comer uno que no le entraba por los ojos pero que figuraba en el menú y que al menos exigía un intento de hincarle el diente.

Ese plato principal, en Balaídos, se le atragantó al primer bocado. Apenas estaban los jugadores fijando sus posiciones sobre el terreno de juego cuando una de las principales novedades de Iraola decía adiós mucho antes de tiempo. Unai López sintió un pinchazo en su pierna y pidió el cambio cuando el cronómetro marcaba el minuto 10. No esperó y se fue directamente al banquillo mientras el que iba a ser su recambio, el ‘Chocota’ Trejo, se aderezaba las espinilleras y botas en la banda.

De eso se aprovechó el Celta, que en una rápida jugada de ataque movió la pelota de un lado a otro para que Galán, bien metido en campo contrario, colgase un balón al área vallecana. Dimitrevski dudó porque el esférico se fue alejando de su zona de acción y solo lo pudo palmear. Ahí estaba Brais Méndez, que primero controló con el pecho y acto seguido lanzó una volea sin mucha oposición que entró junto al palo izquierdo de la portería del macedonio, ya lamentándose del error. Y ahí, antes de que el Rayo sacase de centro, entró por fin Trejo. Todo ello en apenas dos minutos, un breve espacio de tiempo que marcó el devenir del encuentro.

La importancia del partido quedó plasmada en la presión de ambos conjuntos. Mientras los madrileños contemporizaban sin la posesión de balón, los de Coudet mordían, especialmente con los cuatro jugadores del centro del campo, transformados en perros de presa cuando la pelota no estaba en sus botas y convertidos en estilistas cuando la robaban. Especialmente inspirado estuvo Franco Cervi, mucho más atrevido en sus acciones y que provocó algún que otro grito de admiración en la grada.

El fútbol, eso sí, dependía de Denis, multiplicado en las ayudas a sus compañeros a la hora de defender y muy a gusto en el momento de enfundarse el traje de luces. Sin embargo, un envío suyo hacia Hugo Mallo, precedido de un horrible despeje de Dituro, tocó en Fran Beltrán y el balón le quedó franco dentro del área a Álvaro García, que intentó una vaselina al ver al meta argentino adelantado que se fue desviada por poco. Ese fue el primer aviso de los de Iraola, ya más metidos en el encuentro tras un inicio trepidante que les pilló algo dormidos.

Mediada la primera mitad también hizo acto de presencia Munuera Montero, que también quiso su cota de protagonismo en un encuentro en el que no estaba pasando nada. Una clara amarilla no sacada a Nteka, una segunda tarjeta algo dudosa perdonada a Trejo y varias faltas claras no señaladas molestaron a ambos equipos por igual.

El paso por vestuarios no fue positivo para el Celta. Como si se tratase de un coche que entra en una gasolinera a repostar, el descanso le salió caro a los de Coudet, que bajaron dos velocidades su juego y cedieron un buen puñado de metros en favor de un Rayo que no tenía mucho que perder. Los madrileños amagaban más que daban, y Dituro seguía viviendo tranquilo en su área, pero el cambio de tendencia en el juego hacía que se escuchase algún run-run en las gradas. Denis dejó de tocar la pelota, Cervi ya no la conducía tantos metros como en el primer acto y Aspas estaba cada vez más ausente.

El que si tiró del equipo en los peores momentos fue Santi Mina, aislado arriba pero que supo fabricarse dos llegadas de la nada. La primera acabó en saque de esquina y en el mismo a punto estuvo de anotar el segundo gol un Carlos Domínguez que cada vez que juega se empeña en intentar desmentir la edad que figura en su carné de identidad.

Movió las piezas de ataque Iraola, que dio entrada a titulares habituales como Falcao o Isi Palazón. El colombiano, con tanta edad como fútbol en sus botas, dejó muestras de lo buen delantero que es y rápidamente activó a sus compañeros, que se encontraron con un muro llamado Joseph Aidoo. El ghanés está obsesionado con robar o despejar todos y cada uno de los balones que pasan por sus inmediaciones y, a veces, incluso aquellos que le pillan lejos. Y lo consigue. Su firmeza defensiva es una de las mejores noticias de un Celta que ya es capaz de vencer sin sufrir, una quimera hasta hace no tanto.

Con el partido en fase durmiente y con el marcador todavía apretado, Brais Méndez cogió su disfraz de mago un mes antes de Carnaval para dejar boquiabiertos a todos los presentes con su último truco. Denis ejecutó raso un saque de esquina al primer palo y ahí apareció el canterano de Mos, que con un sutil y exquisito taconazo colocó el balón con suavidad en el fondo de la portería. Parecía extrañado de lo que había conseguido mientras corría a abrazarse con unos compañeros que ya saboreaban el triunfo, el tercero consecutivo en casa que ya deja atrás la horrorosa racha inicial.

Coudet aprovechó los últimos compases, justo después de que Guardiola enviase un balón a la madera, para mover por fin un banquillo que había pedido agitarse mucho antes. Tapia, Solari, Nolito y Galhardo hicieron acto de presencia con todo el pescado vendido y ya en el descuento, el Chacho decidió meter a un jugador mexicano, que para tristeza de muchos no era Orbelín Pineda, que cumplió su tercer partido sin minutos. No importó, porque ayer fue la noche de Brais.