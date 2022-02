Andoni Iraola, técnico del Rayo, declaró ayer que frente al Celta no pueden “fallar en la mentalización” para tener alguna opción de ganar en Balaídos. Apenas tres días después de ganar al Mallorca y acceder a semifinales de la Copa del Rey, el Rayo se medirá al Celta en Balaídos en busca de tres puntos que le permitan acercarse a la permanencia.

“Nos hubiera gustado tener un día más de preparación pero no creo que afecte mucho a nivel físico. El equipo sí que es capaz de recuperar, pero a nivel de preparación en campo no puedes hacer gran cosa. Más bien vamos a hacer una preparación con vídeo y pizarra, aunque no podemos fallar en la mentalización”, dijo en rueda de prensa.

“A pesar de no tener mucho tiempo, sabemos que si queremos tener alguna opción en Balaídos, todo pasa por que nosotros salgamos con una mentalización correcta a este partido”, señaló el técnico vasco, consciente de la importancia de “dejar a un lado” la euforia de la Copa. “Cuando acabe el partido en Balaídos ya pensaremos en la Copa, pero en Liga tenemos obligaciones por cumplir. Si tuviéramos cuarenta puntos hablaría de otra forma, pero no los tenemos. Necesitamos puntos. En esa necesidad nos toca un campo complejo, donde el rival nos va a exigir y tenemos que tener un nivel muy alto para tener opciones allí“, comentó. “Si pensamos que no necesitamos el cien por cien de todo lo que podemos dar estamos equivocados”, apuntó.