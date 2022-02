Eduardo Coudet cargó ayer contra la selección peruana por la nueva lesión sufrida por Renato Tapia, que ha regresado a Vigo con un leve esguince en su rodilla derecha tras participar con el combinado blanquirrojo en los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial. “Cada vez que va a la selección vuelve tocado. Parecemos un taller mecánico que lo arregla para que juegue con Perú”, censuró el Chacho, quien resaltó el “gran nivel físico, profesional y técnico” con el que el pivote céltico se incorporó a su equipo nacional. “Renato ha vuelto con una dolencia que creemos que no va a ser un impedimento para que esté. Lo vamos a evaluar, pero no es grave, aunque sí un llamado de atención para la gente de Perú”, resaltó el preparador celeste en la víspera del compromiso liguero ante el Rayo. Coudet apuntó que tanto Orbelín Pineda como Néstor Araújo han llegado “cansados” de su participación con la selección de México y explicó que hoy evaluará su estado para decidir si tienen minutos en el duelo ante los franjirrojos.

El choque contra el Rayo es, de hecho, la única preocupación que Coudet tiene en mente. “Lo importante es concentrarse en el juego, en prepararnos de la mejor manera, como hacemos todos los partidos, con la intención de ganar y el Rayo no va a ser la excepción”, destacó preparador argentino, que no ha escatimado elogios hacia el adversario. “Es un rival difícil, con una buena propuesta y que viene haciendo muy bien las cosas”, detalló.

El técnico niega fricciones con la directiva por la falta de fichajes invernales

Eduardo Coudet negó ayer que haya tenido fricciones con la directiva del Celta a cuenta de la ausencia de fichajes en el mercado invernal que se cerró el pasado lunes con la única incorporación del mexicano Orbelín Pineda. “Fuera de las conferencias no hablo diariamente con la prensa y no sé de dónde ha salido ese rumor de que hay problemas con la dirigencia. Yo sabía desde hace mucho tiempo lo que iba a suceder en el mercado de pases. Nunca tuve dudas, está aclarado desde hace tiempo y no hay ningún problema”, afirmó. “Sabíamos que no iba a haber mercado, así que no puedo hacer una valoración”, apostilló Coudet, que zanjó: “Antes de que abriera el mercado lo volví a preguntar al club y se lo dije a ustedes [los periodistas]”. Interrogado sobre las quejas de Andoni Iraola, técnico del Rayo, por el adelanto del partido a mañana, Coudet recordó que el Celta tampoco se ha visto favorecido por la falta de descanso de sus internacionales. “No sé por qué se movió el partido No esperábamos este cambio, pero sucedió y hay que jugar”, se resignó.