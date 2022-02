Eduardo, el Chacho, Coudet solo tiene ojos para el Rayo Vallecano. Ajeno a la falta de fichajes invernales, el entrenador celeste se centra en el duelo frente al conjunto madrileño con dudas sobre la condición física de sus tres internacionales y duras críticas hacia la selección de Perú por la nueva lesión sufrida por Renato Tapia.

El pivote ha regresado con leve esguince en su rodilla derecha de la concentración con el combinado andino, pero será de la partida, mientras que los mexicanos Néstor Araújo y Orbelín Pineda, se han reincorporado “cansados” al último entrenamiento que Celta ha celebrado antes del partido y el técnico no evaluará hasta mañana si tienen minutos y cuantos

Coudet ha aprovechado su comparecencia para enviar un recado a la selección de Perú después de que Renato Tapia haya regresado, una vez más, tocado después de jugar con el combinado que dirige Ricardo Gareca. “Renato ha vuelto con una dolencia que creemos que no va a ser un impedimento para que esté. Lo vamos a evaluar, pero no es grave, aunque sí un llamado de atención para la gente de Perú”, ha apuntado. “Se encuentra en un gran nivel físico, profesional y técnico y tenemos la dificultad de que cada vez que va a Perú vuelve tocado. Parece que somos un taller mecánico que lo arreglamos para que vaya a Perú”, ha denunciado. Y ha advertido: “Si cada vez que le toca ir a una convocatoria va a volver con dificultades, hay que hacer un llamado de atención a Perú”.

Sobre el Rayo Vallecano

El preparador celeste, de momento, se centra en el duelo contra los franjirrojos. “Lo importante es concentrarse en el juego, en prepararnos de la mejor manera, como hacemos todos los partidos, con la intención de ganar y el Rayo no va a ser la excepción”, ha explicado en rueda de prensa el preparador argentino, que no ha escatimado elogios hacia el conjunto que dirige Andoni Iraola. “Es un rival difícil, con una buena propuesta y que viene haciendo muy las cosas”, ha detallado. El técnico no quiere ver más allá ni marcarse otro objetivo que el de ganar el siguiente partido. “El mensaje es reiterativo: pensar en el objetivo inmediato y hoy es el Rayo. Debemos estar concentrados en el partido, que va ser duro, difícil. Estamos en casa y vamos a intentar ganar”, insistido.

El entrenador del Celta no ha entrado en detalles sobre el estado físico de los mexicanos Néstor Araújo y Orbelín Pineda. “Han llegado hoy cansados el viaje. A ver cómo se levantan mañana. Lo evaluaremos”, se ha limitado a señalar sin desvelar si el zaguero será titular o el atacante tendrá sus primeros minutos con la zamarra celeste.

El Chacho se ha mostrado, por otra parte, contento con el rendimiento de sus equipo, sin detenerse a analizar casos particulares. “Le veo una gran evolución al plantel en general. Después los casos individuales los resaltan ustedes y yo contento de que así sea. Vamos evolucionando, mejorando cosas y esta es mi satisfacción”, ha dicho.

Mercado de invierno

El preparador argentino ha declinado realizar una valoración del mercado de invierno, pero no ha mostrado sorpresa, ni disgusto por la falta de fichajes. “Fui claro con ustedes que sabía lo que iba a pasar en el mercado de pases. Nunca tuve dudas, está aclarado desde hace tiempo”, ha subrayado Coudet, que ha negado fricciones con la directiva por la ausencia de fichajes. “Sabíamos que no iba a haber mercado, así que no puedo hacer una valoración”, ha apostillado. Y ha remachado: “Antes de que abriera el mercado lo volví a preguntar y se lo dije [a ustedes]".

El técnico céltico se ha referido por último al adelanto del partido a mañana, sábado, del que se ha quejado el preparador del Rayo, Andoni Iraola. “Es evidente que nosotros tampoco salimos muy beneficiados porque los internacionales han llegado hoy. ¿Por qué se movió el horario del partido?, no lo sé, simplemente tratamos de adaptarnos a lo que nos han informado. Ellos han jugado el miércoles, pero no sé qué contestar en base a eso. No esperábamos este cambio, pero sucedió y hay que jugar”, ha comentado.