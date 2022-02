Los tres internacionales celestes concentrados con sus selecciones en el último parón de LaLiga se irán sumando a partir de hoy al grupo sin tiempo apenas para participar en la preparación del importante duelo contra el Rayo Vallecano. El primero en reincorporarse al trabajo será el peruano Renato Tapia, que llegó a la ciudad durante la tarde de ayer y se reintegrará este mediodía al último entrenamiento que Eduardo Coudet celebrará en la ciudad deportiva antes de ofrecer la convocatoria del partido.

Tapia fue titular en los dos partidos de clasificación para el Mundial de Catar que Perú disputó contra Colombia y Ecuador, saldados con victoria y empate, respectivamente, en la presente fecha FIFA. El pivote céltico disputó los dos partidos completos, aunque en el último choque contra Ecuador abandonó el terreno de juego en el minuto 90 debido a unas molestias sin concretar. Aunque el problema no parece grave, podría poner en peligro su participación en el partido contra el Rayo. En todo caso, tras disputar los dos partidos prácticamente enteros y llegar un tanto renqueante al choque, es casi seguro que Tapia no estará en el once titular que se enfrente a los de Andoni Iraola.

Queda por ver si será titular Néstor Araújo, que ha disputado completos dos de los tres partidos de clasificación de México (contra Jamaica y Canadá) y suma al cansancio acumulado el hecho de llegar a Vigo con el tiempo muy justo para el partido. Esto mismo le sucede a Orbelín Pineda, aunque el atacante solo disputó 45 minutos contra Costa Rica de los tres partidos jugados por México. La falta de ritmo competitivo y el escaso tiempo de preparación retrasarán probablemente su debut con el Celta.