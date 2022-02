Coudet tiene deberes para este curso

Coudet es un entrenador extremadamente competitivo. En su cabeza siempre está la obligación de mejorar lo hecho hasta ese momento. Es su forma de trabajar día a día, y su objetivo esta temporada no es otro que el de superar lo conseguido en la 20/21, un ejercicio en el que el Celta terminó en octava posición con 53 puntos. Ahora suma 27 y tiene 16 partidos por delante para tratar de pasar de esa cifra, que ahora mismo es su “obsesión”.

El preparador argentino sabe que se juega mucho en las próximas semanas y en el vestuario consideran el mes de febrero como clave para acercarse a los puestos altos. Lograr mejorar la marca de hace un año le permitirá tener más fuerza a la hora de acudir a los despachos de A Sede para reclamar fichajes que eleven el nivel de la plantilla. Si los resultados alcanzan para lograr una clasificación europea, algo que ahora mismo está a siete puntos de distancia, su poder aumentará. En el último mes, el equipo celeste ha mejorado algunos aspectos de su juego, pero todavía tiene deberes por delante para tratar de acercarse a las posiciones de honor.

Lograr una regularidad

Hasta ahora el Celta ha ido dando bandazos en su rendimiento desde que comenzó la temporada. El inicio de curso fue complicado, con apenas un punto en las primeras cinco jornadas. Acto seguido llegaron dos victorias consecutivas que parecían aclarar el camino del equipo, algo que no fue tal ya que el conjunto de Coudet encadenó tres derrotas en las siguientes cuatro partidos. A partir de ahí, cuatro encuentros sin perder, de nuevo dos tropiezos ante Valencia y Mallorca y ya más recientemente diez de los últimos quince puntos en juego, con visitas complicadas a los campos de Betis, Real Sociedad o Sevilla. Alcanzar una regularidad en los resultados se antoja esencial para crear una dinámica positiva que permita a los jugadores rendir a su máximo nivel.

Gestionar plantilla corta

El Chacho va a tener que gestionar en los últimos cuatro meses de temporada una plantilla más corta que la tenía en diciembre. Eso sí, lo hará con una competición menos que afrontar tras la eliminación en Copa ante el modesto Atlético Baleares. Actualmente, el argentino dispone de veinte jugadores con ficha del primer equipo, tres menos del número máximo de convocados que permite LaLiga. Entre ellos, futbolistas con una participación casi testimonial esta campaña como Rubén Blanco y José Fontán, y otros que apenas cuentan con minutos salvo alguna lesión de algún titular habitual como Kevin, Galhardo o Solari. Ante posibles bajas en algunos partidos, Coudet tendrá que tirar de aquellos menos habituales para conseguir el mayor número de puntos posibles. El primero que podría tener una oportunidad este mismo sábado es Murillo, que tiene opciones de entrar en el once en lugar de un Néstor Araújo que llegará a Vigo mañana tras estar concentrado con su selección.

Balaídos como fortín

Uno de los grandes problemas que ha tenido el Celta esta temporada es haber dejado escapar una gran cantidad de puntos en su estadio. Si en el ejercicio 20/21 el equipo se hizo fuerte en casa, en el presente ha pasado todo lo contrario. De hecho, hasta mediados de diciembre el conjunto vigués era uno de los peores equipos de Europa ante su afición, situación que ha mejorado tras las dos victorias consecutivas ante Espanyol y Osasuna. El Chacho siempre ha manifestado que el crecimiento de su idea debe basarse en conseguir buenos resultados en Balaídos. Ahora mismo el Celta ocupa el 17º lugar de LaLiga actuando como local, un puesto que debe mejorar urgentemente si quiere escalar puestos en la clasificación.

Afianzar la portería a cero

El conjunto vigués ha conseguido sumar un buen puñado de puntos gracias a su seguridad defensiva. Dituro acumula hasta la fecha ocho encuentros con la portería a cero, un dato que le sitúa entre los mejores porteros del campeonato. También está entre los arqueros que más paradas realiza por encuentro. Actualmente, el meta argentino suma ocho encuentros sin encajar gol, tan solo uno menos de los que alcanzaron Rubén Blanco e Iván Villar la temporada pasada. El mejor registro de la última década en Primera División es de 12 porterías a cero en la 19/20. Igualar dicha marca podría suponer subir varios peldaños en la tabla.

Cantera para ayudar

Tener una plantilla corta puede llevar a Coudet a tener que utilizar jugadores del filial, algo a lo que es poco proclive pero que en el club entienden como necesario para el crecimiento de los futbolistas más jóvenes formados en A Madroa. Gabri Veiga y Carlos Domínguez ya son prácticamente a todos los efectos integrantes del primer equipo. Desde finales de noviembre entrenan a diario a las órdenes del Chacho, que los solicitó para meterlos en dinámica. Su participación, hasta ahora, ha sido más bien escasa, pero ambos han tenido minutos con el filial cuando no coincidía el partido con el de Primera División. A mayores, Miguel Rodríguez o Lautaro, que ya saben lo que es jugar a las órdenes de Coudet, están rindiendo bien en el b y podrían sumarse en cualquier momento si se acumulan bajas en el ataque.

Orbelín Pineda

El Celta solo ha incorporado a un jugador en este mercado de invierno. Orbelín Pineda, cerrado el pasado mes de agosto, todavía no ha debutado con la camiseta celeste pese a sumar ya dos semanas de entrenamientos con el grupo. No parece probable que lo haga frente al Rayo Vallecano este sábado, pero en el club entienden que el mexicano debe ser un jugador importante en el futuro a medio y largo plazo. A Coudet de momento no parece entusiasmarle el jugador, que ya ha dejado algunas pinceladas de su calidad en varias sesiones en la Ciudad Deportiva Afouteza. Su engranaje en la rotación del equipo puede resultar clave para desatascar algunos partidos que se compliquen ante rivales que suelan encerrarse en su área.