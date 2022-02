Saltan los equipos al terreno de juego, el público abarrota las gradas y miles de personas siguen la retransmisión desde sus casas. Los prolegómenos podrían ser los mismos que va a tener el equipo de Coudet el próximo sábado antes de su partido ante el Rayo Vallecano, sin embargo no habrá que esperar tanto. Esta misma tarde, a partir de las 19.00 horas, el Celta de los eSports iniciará su temporada en la eLaliga, la competición oficial de clubes de Primera y Segunda División. Lo harán ante la SD Eibar en Barcelona, sede central donde se disputarán todos los encuentros después de que la pandemia obligase a que la pasada campaña se jugase todo de manera online. El conjunto celeste se asoció con Falcons, equipo de deportes electrónicos, en noviembre de 2020 para competir de la mano en el Fifa. Lo harán sus dos jugadores profesionales, Javier Romero (JRA10) y Máximo Cuevas, titular y suplente de un equipo que aspira a todo. “El único objetivo que tenemos es el de ganar. El año pasado no se nos dio bien la fase regular y ahora queremos desquitarnos”, apunta Romero, que será el que defienda al equipo vigués en la gran mayoría de partidos.

Campeón de España en siete ocasiones, este barcelonés comenzó a probarse en el mundo de los videojuegos hace una década. “Fue una época en la que mi hermano se fue a estudiar al extranjero y yo le pedí a mi madre, que por aquel entonces era bastante anti pantallas, que me dejase jugar más. Era algo que me gustaba bastante y sobre lo que quería aprender”, apunta el gamer de Falcons, que reconoce que en sus primer torneo estaba “temblando” antes de empezar. “La verdad es que me fue bastante bien, porque siendo muy joven gané a varios de los favoritos y llegué hasta cuartos de final”, asegura Romero.

En un mundo que está creciendo a pasos agigantados, el integrante del equipo celeste quiso blindar su futuro y cursó la carrera de Administración y Dirección de Empresas. Fue en su último año cuando le llegó la gran oportunidad de firmar por Falcons, uno de los clubes más potentes del país. “La verdad es que no me lo pensé dos veces y yo ahora mismo lo considero mi trabajo porque, además, se puede vivir de ello”, explica Romero, que tiene una jornada laboral como la de cualquier trabajador. “Normalmente juego partidos unas tres o cuatro horas al día, pero otras tantas las dedico a analizar a mis posibles rivales, a visualizar y corregir mis fallos y, en definitiva, a prepararme mucho mejor para los torneos”.

El gamer sabe que no es sencillo alargar su vida profesional eternamente en un mundo en el que la edad de los participantes tiende a rozar la veintena de años. “Soy consciente de que esto no es eterno y que con el tiempo se pierden reflejo e incluso es mucho más difícil aguantar varias horas delante de una pantalla, pero ahora mismo tampoco me he planteado mi final”, apunta.

Instalado ya en Madrid desde hace años, convive con su compañero de equipo, Máximo Cuevas, y el manager de ambos. “Nuestra sintonía es muy buena y nos ayudamos mucho el uno al otro”, comenta. Sobre la relación entre el Celta y Falcons, el gamer no puede estar más orgulloso de defender unos colores que ya considera suyos. “La eLaLiga nos exigía tener relación con algún equipo de Primera o Segunda División para poder participar en la competición y la verdad es que cuando surgió la posibilidad de unirnos nos dimos cuenta de que compartíamos muchos valores”, cuenta Romero, que ya ha visitado en varias ocasiones las instalaciones del club e incluso asistió esta temporada al partido que disputaron los de Coudet ante la Real Sociedad en Balaídos. “Puedo decir que soy un aficionado del Celta y sigo bastante todos sus partidos”, asegura.

Esta misma tarde debutará contra el Eibar en el primer encuentro de la fase inicial de la competición. Los ocho mejores equipos estarán presentes en los cuartos de final, objetivo realista para el Celta, sobre todo al jugarse los partidos de manera presencial. “La temporada pasada fue todo mucho más frío y eso creo que nos perjudicó. Presencialmente te pones antes en modo competición, hay entrevistas, ves otros encuentros... La verdad es que no tiene nada que ver y el en la última edición no diferenciabas si era un partido de entrenamiento o uno de competición”, explica el barcelonés.

Los eSports han crecido una barbaridad en España. Ayer se abrió oficialmente la presente campaña con la disputa de la SuperCup en el marco de un evento en el que dieron a conocer todos los equipos y las plantillas que este año jugarán en el campeonato. El acto contó con la presencia de los exfutbolistas Gaizka Mendieta e Iker Casillas.

Serán un total de 38 equipos los que participen y entre los que no estarán Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club, que mantienen compromisos comerciales con otras marcas. Tampoco lo hará la Real Sociedad B al ser un conjunto filial. La final está prevista para el fin de semana del 7 y 8 de mayo y en total habrá 250.000 euros en premios.