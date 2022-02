A Santi Mina no se le ha olvidado ni se le olvidará nunca la última vez que se enfrentó en Balaídos al Rayo Vallecano. El 12 de abril de 2015, con 19 años recién cumplidos, el ariete vigués entró por la puerta grande en la historia del club al anotar cuatro de los seis goles conseguidos aquella noche por el Celta ante el equipo madrileño en uno de los más memorables partidos de aquella primera temporada de Eduardo Berizzo al frente del conjunto celeste. La goleada celeste (6-1) se completó con un doblete de Joaquín Larrivey.

“Fue algo que nadie se esperaba. Yo siempre trabajé para lograr cosas bonitas, pero con aquella edad no me esperaba meter un póquer en un partido en Primera División. Las circunstancias se dieron y es el mejor recuerdo con la camiseta del Celta”, asegura Mina en una entrevista con LaLiga difundida ayer con motivo de la próxima visita del Rayo Vallecano al coliseo celeste. “Fueron dos en la primera parte y dos en la segunda. Uno fue a pase de Orellana, otro a pase de Krohn-Dehli, otro de Nolito... Los tengo perfectamente en mi cabeza”, rememora el artillero, que a final de temporada cambió el Lagares por el Turia tras pagar el Valencia los 10 millones estipulados en su cláusula de rescisión.

Mina permaneció cuatro temporadas en el Valencia con luces y sombras (no era titular habitualmente) antes de regresar a Vigo como fichaje más caro de la historia del Celta en una rentable operación de intercambio con el uruguayo Maxi Gómez. Sus dos primeros años estuvieron marcados por la incertidumbre, con la sombra del descenso planeando sobre el equipo. “No me arrepiento de volver. Los dos primeros años no fueron buenos y todos sufrimos. Aquí crecí, de aquí salí, y aquí pude disfrutar de un sueño que tenía desde pequeño”, confiesa.

El rendimiento de Santi Mina ha crecido exponencialmente desde la llegada al Celta de Eduardo Coudet, el técnico que mejor prestaciones ha sacado a sus condiciones. De la mano del argentino, el artillero vigués logró la pasada temporada los mejores números goleadores de su carrera (12), igualando la cifra conseguida en el Valencia en el curso 2017-18. A esos 12 tantos, Mina agregó 4 asistencias, el doble de las conseguidas en su mejor temporada con el equipo che. “Desde su llegada me he sentido un jugador muy importante, ha confiado mucho en mí y yo he intentado siempre trabajar al máximo y darlo todo en el terreno de juego para devolverle esa confianza. Fue fundamental para retomar un camino positivo”, reconoce.

Este curso el delantero suma ya 7 goles y vuelve a ser el segundo máximo realizador del conjunto celeste tras Iago Aspas. Con 16 jornadas todavía por delante, el canterano vigués puede batir su mejor registro goleador a poco que le vayan bien las cosas. Es algo que, desde luego, él tiene en mente: “Mi objetivo, en lo individual, es superarme a mí mismo. Este año llevo 7 goles y me quedan 16 partidos para superar ese récord personal de 12”.

El Rayo Vallecano es un equipo que se le da especialmente bien a Santi Mina, que le ha marcado un cuatriplete con el Celta y un doblete con el Valencia en la victoria por 3-0 de la temporada 2018-19. Pero no solo Mina, de los jugadores de la actual plantilla, le ha marcado al Rayo goles a pares. También lo han hecho Iago Aspas con dos dobletes, en los cursos 2012-13 en Vallecas (3-2) y 2018-19 en Balaídos (2-2) y Nolito, que hizo dos de los tres del triunfo en Vigo en el curso 2015-16 (3-0).