El enero menos movido de la década

El mercado de fichajes 2022 se cerró anoche con el menor movimiento de altas en el Celta de los últimos diez años. El club celeste ha incorporado en la ventana invernal a un solo fichaje, el internacional mexicano Orbelín Pineda, que el club tenía ya atado en agosto pasado y que se incorpora al plantel a coste cero tras concluir en diciembre pasado su contrato con Cruz Azul. Llega Pineda, cuyo rendimiento no será inmediato pues debe adquirir tono competitivo tras jugar su último partido oficial con su anterior club a finales de noviembre, y se han marchado Okay Yokuslu, cedido al Getafe con cláusula de compra obligatoria vinculada a la permanencia, y Miguel Baeza, que buscará en Segunda División con la Ponferradina los minutos que no ha podido tener en las dos últimas campañas con el Celta.

Las tenues esperanzas de Eduardo Coudet de reforzar el equipo en este mercado –el técnico pidió al club un delantero y un centrocampista de corte ofensivo– no se han visto cumplidas. El Chacho tendrá que tirar hasta junio con lo puesto, en realidad con menos de lo que contaba hace tan solo unas semanas. Con los movimientos invernales, la plantilla celeste ha quedado reducida a 20 futbolistas profesionales más el central canterano Carlos Domínguez, del filial. Será la más corta de Primera División. Nunca en la última década había fichado el Celta tan poco en el mes de enero. El único precedente está en la temporada 2014-15, con la contratación del belga Theo Bongonda. El club celeste pagó entonces al Zulte Wageren 1,4 millones por el extremo belga, que vendió años después por casi el doble de lo desembolsado. Pero aquella temporada no se produjeron salidas. Desde su regreso a la máxima categoría, el Celta ha incorporado 22 refuerzos invernales con dispar rendimiento. Ha habido sonoros fracasos, operaciones que han servido de ayuda, sin más, y algún que otro acierto (sobre todo en el plano económico), pero casi nunca han tenido una gran trascendencia en el aspecto futbolístico. La excepción es Fabián Orellana, la primera de las compras invernales en esta última etapa en Primera, que ofreció en años siguientes un gran rendimiento hasta que fue expulsado fulminantemente por Eduardo Berizzo por indisciplina. Ese primera año llegaron con Orellana el noruego Vadim Demidov y el veterano Daniel Pranjic, que no aportaron gran cosa. El Celta se salvó milagrosamente del descenso en la última jornada en el famoso episodio que ha pasado a los anales del club como el del 4 por ciento, las posibilidades de salvación que se otorgaban al equipo. Llegaron tres y se fueron otros tantos porque Joan Tomás y Cristian Bustos firmaron con el Sporting de Gijón y Dani Abalo se marchó cedido al Beiramar luso. Sin pena ni gloria pasaron al año siguiente Íñigo López, central que vino cedido del Paok Salónica que apenas disputó 8 partidos, y sobre todo el brasileño Wellinton Silva, cuya cesión costó al Celta 400.000 euros y no llegó a debutar. Wellinton fue, de hecho, noticia por ser detenido en pleno centro de Vigo conduciendo ebrio. El enero de 2016 se produjeron dos incorporaciones de postín. Aterrizaron Claudio Beauvue, que llegaba precedido de una sólida reputación de goleador en la Ligue 1, y Marcelo Díaz, medio centro chileno de jerarquía avalado por una larga trayectoria internacional. Una posterior y grave lesión del tendón de Aquiles convirtió la inversión realizada por Beauvue (7 millones) en un mal negocio. Díaz, que estuvo un par de años aunque con algunos problemas de lesiones, justificó los 1,8 millones pagados al Hamburgo por su fichaje. En el mercado de 2017, ya con Juan Carlos Unzué al frente, llegaron el delantero argentino Lucas Boyé, que hoy brilla en el Elche pero en el Celta apenas tuvo trascendencia ni minutos, y el eslovaco Rober Mazan, comprado por 300.000 euros y vendido años después sin haber jugado apenas 4 partidos por una cantidad semejante. Más movido fue el mercado invernal de 2018, con el Celta con el agua al cuello en plena pugna por eludir el descenso. Se incorporaron aquel mes de enero el central holandés Wesley Hoedt, el atacante franco-argelino Ryad Boudebouz y el lateral zurdo argentino Lucas Olaza, quien ya había defendido años antes la zamarra del Celta B. Aunque Olaza era, con mucho, el menos mediático, fue el fichaje que, de largo, ofreció mejor rendimiento de los tres. Fue durante año y medio uno de los jugadores del equipo con más minutos. Hace dos temporadas, ya con Óscar García, el Celta se estiró en el mercado de enero con los fichajes a préstamo de Jeison Murillo (que hoy cumple su tercera cesión), Filip Bradaric y Fedor Smolov, tres reputados futbolistas cuyo rendimiento (salvo el del colombiano en estos primeros meses) estuvo claramente por debajo de las expectativas. Dos de las tres incorporaciones invernales del pasado curso tuvieron (a diferencia del actual) la impronta de Eduardo Coudet, que fue directamente responsable de las contrataciones a bajo precio de Augusto Solari y Facundo Ferreyra. El Chacho quiso también traer a Franco Cervi, pero el fichaje se cayó a última hora con todo apalabrado. Llegó también cedido el lateral zurdo Aarón Martín, del Mainz, para cubrir la baja de Lucas Olaza. Los fichajes de invierno desde el último ascenso Jugador Posición Procedencia Tipo de fichaje Precio (mill. €) TEMPORADA BAJAS Jugador (Club al que marcha) Daniel Pranijc Lat. izqdo Sporting Portugal Cesión Beauvue Orellana Íñigo López central Paok Salónica Cesión Vadim Demidov central EINTRACHT FRANKFURT Cesión Claudio Beauvue Delantero Olympique Lyon Traspaso 7 Jozabed Sánchez Mediocentro Fulham Cesión 0,5 Fabián Orellana Extremo dcho GRANADA Traspaso 1,2 Wellinton Silva Delantero SPARTAK MOSCÚ Cesión 0,4 Theo Bongonda Extremo izdo ZULTE WAGEREM Traspaso 1,4 Marcelo Díaz Medio centro Hamburgo Traspaso 1,8 Andrew Hjulsager Mediapunta Brondby Traspaso 0,9 2O12-13 2O13-14 2O14-15 2O15-16 2O16-17 Joan Tomás (Sporting Gijón) Cristian Bustos(Sporting) Dani Abalo (Beiramar) Jonatan Vila (Beitar Jerusalem) Samuel Llorca (Alavés) SIN BAJAS Augusto Fdez.(Atlético) Levy Madinda(Nástic) José Naranjo (Genk) David Costas (Oviedo) Fabián Orellana(Valencia) Wesley Hoedt Central Southampton Cesión Murillo Central Sampdoria Cesión Aarón Martín Lateral izdo. Pineda dispuso de 45 minutos con México El debut de Orbelìn Pineda con el Celta está algo más cerca después de que el flamante fichaje invernal del Celta disputase 45 minutos con la selección mexicana en el empate sin goles de su partido de clasificación para el Mundial contra Costa Rica disputado en la madrugada del pasado domingo en el Estadio Azteca. Pineda saltó al terreno de juego en la segunda parte en sustitución de Carlos Alberto Rodríguez. Es el primer compromiso oficial que disputa el nuevo atacante celeste desde que concluyó el último torneo mexicano de Apertura con Cruz Azul. Aunque se había ejercitado durante algún tiempo con su exequipo, a Pineda todavía le queda cierto rodaje hasta estar en condiciones de afrontar un partido completo. Queda la duda de saber cuándo debutará como celeste. Parece difícil que su estreno se produzca, aunque sea unos pocos minutos, el sábado contra el Rayo, pues México juega en la madrugada del jueves frente Panamá y Pineda llegará con el tiempo justo a Vigo. Aunque se había ejercitado durante algún tiempo con su exequipo, a Pineda todavía le queda cierto rodaje hasta estar en condiciones de afrontar un partido completo. Queda la duda de saber cuándo debutará como celeste. Parece difícil que su estreno se produzca, aunque sea unos pocos minutos, el sábado contra el Rayo, pues México juega en la madrugada del jueves frente Panamá y Pineda llegará con el tiempo justo a Vigo.