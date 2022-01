Gol al Dépor con el peroné roto: así era el Celta de los años 30 y 40

En la imagen, Pahíño en la semifinal de la Copa del Generalísimo de 1948 contra el Espanyol, en la que vencieron los célticos. El Sevilla frenó su sueño de levantar el título tras remontarle un 0-1 para acabar 4-1. El delantero siempre será conocido, además, por desafiar al régimen: "Irrespetuoso con los símbolos de la Patria" y "qué se puede esperar de un individuo que lee a Tolstoi y Dostoievski", escribía el diario franquista Arriba. También admiraba a Ramón Cabanillas y a Ernest Hemingway. Esto le costó no ser convocado durante años con la selección española, perdiéndose la Copa del Mundo en Brasil: "Ser de izquierdas me impidió ir al Mundial de 1950", llegó a afirmar él mismo.

Después de otras cinco campañas de blanco, dejó el conjunto de la capital tras no aceptar una renovación por un año, no llegando, así, a cumplir "uno de sus sueños: jugar con el mítico Alfredo Di Stéfano, fichado unos meses más tarde y que luciría en el Madrid el nueve que dejó vacante el gallego", describe el club de Chamartín en su página web. "Fue una lástima no poder jugar junto a Pahíño, porque juntos hubiéramos marcado una pila de goles", llegó a admitir el propio jugador.

HERMIDITA (1924-2005) ⚽ 189 partidos

En la fotografía, un lance de un encuentro del Celta contra el Espanyol en Balaídos. Hermidita, delantero con un disparo potente y gran rematador de cabeza, trata de conectar con la testa un balón por alto, que previsiblemente atrapará a la postre el guardameta del conjunto catalán. Finalmente, tras un desencuentro con la directiva -quien le acabó debiendo dinero, según refirió él mismo-, abandonó Vigo para fichar por el Córdoba: "Me queda mucha pena de que [el Celta] no me haya hecho un homenaje, y ya no me quedan esperanzas de que me lo hagan", admitió a FARO pocos días antes de morir.