No está siendo una etapa sencilla para José Fontán. El defensor zurdo, una de las perlas de la cantera, no está contando con muchos minutos esta temporada y recientemente se reunió con el club para abordar la posibilidad de salir cedido en este mercado de invierno a un equipo de Segunda División en el que pudiese encadenar un buen puñado de partidos. No lo permitió Coudet, que cuenta con él como único recambio de Javi Galán, el futbolista de campo con más minutos jugados en Liga. Un nuevo varapalo para un jugador que sueña con triunfar en el Celta. Prueba de ello es que el pasado verano renovó su compromiso con la entidad hasta 2025, convirtiéndose a todos los efectos en jugador del primer equipo.

Los últimos doce meses han sido complicados para el de Vilagarcía. La llegada de Coudet le relegó al ostracismo y en los primeros cuatro meses del argentino en el banquillo celeste apenas disputó dos ratos en dos encuentros ya decididos ante Cádiz y Alavés. Incluso se pasó 11 partidos consecutivos en el banco de suplentes sin llegar a ingresar en el campo. El técnico entendía que el zaguero necesitaba un buen número de entrenamientos para estar al mismo ritmo que sus compañeros. En el tramo final de la pasada Liga sí tuvo más oportunidades, aunque su continuidad se frenó en seco en las últimas cuatro jornadas tras ser positivo en COVID. Esta campaña las cosas no han mejorado para él. Pese a tener dorsal del primer equipo, Fontán no ha gozado de muchas oportunidades. Titular en la primera jornada contra el Atlético de Madrid, también salió de inicio ante el Cádiz, donde cometió un ingenuo penalti que le costó el cambio en el descanso. Tras el choque, Coudet señaló su fallo en sala de prensa. “Nos ha castigado la juventud de Fontán. Ha sido un penal innecesario”, apuntó aquel día el Chacho, algo que creó malestar en la afición. Ese mismo día el míster comenzó a valorar la posibilidad de mover al defensa de la posición de central a la de lateral, puesto en el que solo estaba Galán. Aunque conoce la demarcación, las cualidades físicas y técnicas de Fontán se adaptan peor al costado que al centro de la zaga, pero Coudet apostó por subir a Carlos Domínguez desde el filial para ocupar el rol de cuarto central. Su primera aparición como lateral llegó en Vallecas, donde jugó la última media hora del partido a comienzos de noviembre. Mismo puesto que ocupó en los primeros partidos de Copa del Rey, donde firmó actuaciones destacadas e incluso logra anotar dos goles ante el Ebro y el Andorra que le convirtieron, junto a Cervi, en el pichichi del equipo en el torneo. Frente al Atlético Baleares también fue titular, pero aquel día fue sustituido por Galán en el intermedio en lo que son, hasta la fecha, sus últimos minutos con el equipo. Fontán tiene claro que estos golpes no romperán su deseo de triunfar en el Celta y por ello pidió salir cedido, como hizo su amigo Sergio Carreira en verano. Considera que a su edad lo que necesita son partidos, algo que el club también comparte. Parece improbable que pueda salir finalmente en este mercado de invierno, pero el de Vilagarcía tiene claro que en verano volverá a solicitar un préstamo si su situación no cambia. Por ahora sigue trabajando en silencio y siempre con una gran actitud. Quiere estar listo por si el equipo lo necesita, tanto física como mentalmente, algo en lo que ha mejorado estos meses a base de golpes.