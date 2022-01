El Celta anunció ayer su plan de trabajo para esta semana, que contará con cinco sesiones y dos días libres. Hay que recordar que el próximo fin de semana no hay competición oficial y que al no seguir en liza en Copa del Rey, el equipo no volverá a disputar un encuentro hasta el próximo sábado 5 de febrero en Abanca Balaídos ante el Rayo Vallecano, en lo que será el segundo encuentro en casa en lo que llevamos de año tras el disputado la semana pasada ante Osasuna y que se saldó con victoria (2-0).

El cuerpo técnico, tras otorgar el domingo de descanso a sus jugadores, los citó ayer en la Ciudad Deportiva Afouteza a las 16.00 horas para realizar una sesión en la que la plantilla se dividió en dos grupos. Por un lado, aquellos futbolistas que fueron titulares el sábado en Sevilla realizaron trabajo de recuperación, tanto en el césped como en el gimnasio, mientras que los suplentes o aquellos que no disfrutaron de minutos tuvieron un entrenamiento con mayor carga física y en el que también estuvo incluido el balón. Los jugadores volverán hoy a Mos a las 12.00 horas, mismo horario que se repetirá a lo largo de la semana. El entrenador argentino ha programado unos entrenamientos más físicos aprovechando el parón internacional. Los que no estarán, al estar concentrados con sus respectivas selecciones, serán Orbelín Pineda, Néstor Araújo y Renato Tapia. El descanso llegará el fin de semana, con dos días libres. Ya el próximo lunes los jugadores comenzarán a preparar el encuentro ante el Rayo Vallecano en otra semana que volverá a contar con cinco sesiones. LaLiga dio a conocer ayer los horarios de la vigesimocuarta jornada del campeonato en la que el Celta visitará al Cádiz. El conjunto vigués se enfrentará al gaditano en el estadio Nuevo Mirandilla el próximo 12 de febrero a partir de las 14.00 horas, un horario que no gusta al cuerpo técnico celeste, que ya se quejó tras el partido contra el Elche de las elevadas temperaturas que había y que imposibilitaron que el equipo realizara un buen partido. Es el segundo horario que se conoce del mes de febrero. Antes, el Celta recibirá al Rayo Vallecano el sábado 5 a partir de las 18.30 horas. Por delante en lo que queda de mes tendrá que afrontar los compromisos ante el Levante, en Abanca Balaídos, y contra el Atlético de Madrid, un encuentro que con total seguridad se disputará el domingo 27 al tener que disputar el equipo rojiblanco un partido de Champions League el miércoles anterior contra el Manchester United.