La marcha de Okay Yokuslu al Getafe parece cuestión de horas. El centrocampista internacional turco tuvo ya no ha sido incluido por Eduardo Coudet en la expedición que se ha desplazado a Sevilla, a la espera de que se concrete su pase al Getafe, su nuevo destino en LaLiga. “Okay no está en la convocatoria por lo que saben ustedes, que seguramente va a salir”, ha confirmado el el preparador celeste en la rueda de prensa previa al choque del Ramón Sánchez Pizjuán.

Tal como ha adelantado este diario, la operación se formalizará a través de una cesión con cláusula de compra obligatoria a final de temporada o vinculada a un objetivo de fácil cumplimiento. El precio del traspaso rondará los 3 millones de euros. La operación estaba pendiente de que el Getafe liberase alguna de sus fichas profesionales para poder inscribir a Okay como nuevo jugador azulón. ¡Nos vamos a Sevilla! ✈️📋 22 celestes en la convocatoria para el #SevillaFCCelta — RC Celta (@RCCelta) 21 de enero de 2022 Por otro lado, el Chacho descarta que se vayan a producir más salidas en este mercado invernal. Preguntado por la situación de José Fontán, que ha pedido salir a un destino en que que poder acumular minutos, ha dicho que "no tenemos contemplada ninguna salida más". Lugo y Mirandés, equipos de Segunda División, habían mostrado interés por contar con el defensor del Celta, pero la falta de recambios en el lateral zurdo ha llevado a Coudet a tomar la decisión de no dejarle salir.