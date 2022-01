Eduardo Coudet prevé mañana en el Ramón Sánchez Pizjuán “un partido abierto” en el que el Celta necesitará recurrir a su mejor versión para superar a uno de los mejores equipos de LaLiga en un campo en el que rival permanece invicto y solo ha cedido hasta la fecha dos empates. “Es un partido que nos va a llevar a un gran desgaste. Hay que hacerlo redondo para sacarlo. Ojalá nos salga bien”, ha indicado el entrenador celeste en rueda de prensa antes de emprender viaje a la capital andaluza.

El preparador argentino no ha escatimado elogios hacia el conjunto que dirige Julen Lopetegui, al que ve como un aspirante al título. “Es un gran equipo, sostiene una manera de jugar, tiene muy buenos jugadores, de mucha jerarquía, y un gran entrenador. Está muy bien trabajado. Es un rival dificilísimo en su casa y ha hecho méritos para estar ahí arriba”, ha destacado. “Seguramente el Sevilla tratará de manejar el balón. Es un equipo técnicamente muy bueno, pero vamos a tratar de pensar en nuestro partido y en lo que queremos hacer y generar nosotros”, ha precisado.

Pese a que la reciente victoria en Balaídos frente a Osasuna ha alimentado la ilusión de luchar este curso por entrar en Europa, tal como ha desvelado el presidente Carlos Mouriño, el Chacho no quiere ver más allá del siguiente encuentro. “Hay que tener la cabeza marcada en el partido de Sevilla y no mirar más allá. Lo que pienso yo es en ir partido a partido y trato de concentrarme en el parido de mañana”, se ha limitado a señalar el preparador argentino a este respecto.

El técnico céltico ha confirmado durante su intervención la inminente salida de Okay Yokuslu, que ya no ha sido incluido en la convocatoria, al Getafe, ha cerrado la puerta a la marcha en este mercado de José Fontán y ha reiterado que no espera llegada para cubrir la vacante del centrocampista turco. “Ya les dije que no creo que haya ningún movimiento”, ha apuntado el Chacho, que ha negado diferencias con la directiva del club a cuenta del mercado de fichajes. “Hablo constantemente con la directiva, pero tenía clara la situación desde el primer momento”, ha asegurado.

Eduardo Coudet ha tenido, por otra parte, palabras de ánimo para Julen Lotegeui, el técnico nervionense, que no va a poder mañana en el banquillo del Sánchez Pizjuán por ser positivo en COVID. “Me apenan las dificultades que tiene sufriendo la pandemia. No me hace gracia, ni mucho menos. Le deseo una pronta recuperación”, ha comentado.