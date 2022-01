“El Celta estará siempre en mi corazón, pero esto no deja de ser un negocio”

– ¿Cómo se encuentra el grupo después de un inicio de año complicado?

– Bueno, la verdad es que estos últimos partidos que hemos tenido han sido muy duros, incluyendo el de Copa del Rey, que fue un batacazo. Esa es la realidad. Creo que con la Real Sociedad pudimos hacer mucho más y ahora lo que debemos conseguir es mejorar en algunos aspectos y afrontar lo que viene con muchas ganas, que nos queda la segunda vuelta prácticamente entera y tenemos que ganar partidos desde ya. No nos queda otra porque queremos terminar lo más arriba posible en la clasificación, así que tenemos que ir a tope en todos los encuentros que tengamos por delante.

– ¿Usted ya está completamente recuperado de todos los problemas de estas últimas semanas?

– Yo me fui de vacaciones durante el parón navideño y cuando llegué a Sanlúcar de Barrameda cogí el COVID al segundo día de estar allí. La verdad es que lo pasé bastante mal las primeras 48 horas, pero después me encontré bien, pude volver a Vigo y empezar a entrenar con más o menos normalidad. Ahora ya estoy bien, mejorando día a día físicamente y junto a mis compañeros tenemos estos días para preparar los partidos ante Osasuna y Sevilla. Es hora también de hacer autocrítica, ver en lo que hemos fallado en estos últimos compromisos, analizar en que aspectos podemos mejorar e intentar que ante el Osasuna los tres puntos se queden en Balaídos.

– Después de que el equipo se fuese de vacaciones con una victoria ante el Espanyol y ganase al Betis a domicilio tras el regreso de las mismas, ¿fue inesperada la derrota en Copa?

– Yo soy de los que piensa que si no estás a tu máximo nivel cualquier equipo te puede ganar. He estado en el Écija en Segunda B y le empatamos al Real Madrid, por ejemplo. Hoy en día en el fútbol las diferencias son muy pocas y no puedes pensar que ningún encuentro va a ser fácil porque si no estás fino y haces las cosas que tienes que hacer te pueden ganar. La verdad es que en cuatro días se nos fue la Copa y perdimos ante la Real Sociedad. Fue una gran putada pero tenemos que seguir y mejorar para los cinco meses que nos quedan de competición.

– Llama la atención la eliminación de Copa después de que tuvieseis el ejemplo de lo que ocurrió un año antes en Ibiza.

– En mi humilde opinión no sé cómo se puede explicar. Nosotros no estuvimos finos y ellos metieron las dos que tuvieron. Este juego se tratar de marcar más goles que el rival y nosotros pegamos un batacazo. La explicación es esa, que pegamos un batacazo. Tres días antes fuimos al campo del Betis, que iba tercero, y le ganamos bien jugando un buen partido. El fútbol es tan maravilloso y cabrón a la vez que incluso estando al máximo nivel puedes perder encuentros. A nosotros nos pasó contra el Sevilla o la Real Sociedad en casa, donde tuvimos muchas ocasiones que no metimos y ellos a la primera se pusieron por delante.

– ¿Este descanso de diez días en el que está ahora el equipo viene bien para recuperarse o hubiese sido mejor tener un partido cuanto antes?

– Yo pienso que cuanto antes sea el partido, mejor, porque así te puedes quitar la espinita. Lo que estamos haciendo esta semana es trabajar, ver nuestros fallos e intentar corregir lo que tengamos que corregir. Ahora vienen partidos muy complicados y si no estamos al nivel que tenemos que estar los perderemos. Debemos mejorar para ganar el máximo número de partidos posibles.

– ¿Existe una motivación extra ante Osasuna?

– La motivación la tenemos que buscar de donde sea, contra Osasuna, Sevilla o el que sea. Queremos ganar los máximos encuentros posibles, respetando al rival y sabiendo lo difícil que es. Intentaremos prepararnos física y mentalmente lo mejor posible.

– A nivel personal, ¿cómo se está encontrando esta temporada?

– A nivel individual sí que es verdad que de cara a portería llevo solo un gol y en estos últimos partidos estoy siendo suplente, pero son cosas que pueden pasar y yo estoy aquí para ayudar al equipo en lo que sea. Sí que es cierto que me hubiese gustado jugar más, hacerlo mejor y marcar algunos goles más. Esa es la realidad y lo que me gustaría a mí. Yo hasta que termine la temporada sí te puedo decir que voy a trabajar lo máximo posible e intentaré aprovechar las oportunidades que tenga, sea titular o suplente.

“Coudet nos ha metido el dedo en el culo para que nadie se duerma” Leer más

– Es el jugador más veterano de la plantilla y a la vez el único que ha participado en todos los partidos de Liga y Copa este año. ¿Está viviendo Nolito una segunda juventud?

– Yo me encuentro bien y cuando juego intento disfrutar y ayudar al equipo, algo que haré hasta que el cuerpo me acompañe. El día que no pueda competir al máximo nivel seré consecuente y competiré a un poco menos nivel -entre risas-. Intento divertirme y estar lo mejor preparado físicamente para cuando el míster decida contar conmigo.

– ¿Qué le diría el Nolito de hoy en día al Nolito que empezaba en el mundo del fútbol hace quince años?

– Que disfrute de este deporte. Yo intento disfrutar en el Celta cada día y junto a mis compañeros como lo hacía con 17 años. Sí que es cierto que en aquella época tenía muchísima menos presión, pero ahora lo que intento es disfrutar, que creo que es primordial.

– Acaba de llegar Orbelín Pineda, que aumenta la competencia en su puesto.

– Es cierto que hay más competencia, pero es algo que he tenido en toda mi carrera y no me asusta ni es un problema para mí. Cuanta más haya, mejor para el equipo y seguramente nos haga mejorar a los jugadores porque nos obligará a dar nuestra mejor versión. Es algo bueno, aunque yo soy de los que cree que la única competencia que de verdad tiene un futbolista es la de uno mismo. Yo soy mi mejor amigo y mi peor enemigo y compito conmigo mismo para intentar mejorar día a día. A Orbelín le hemos dado la mejor bienvenida posible y al final somos un equipo y todos remamos en la misma dirección.

– Termina contrato en junio. ¿Le ha dicho algo el club al respecto?

– De momento no sé nada y no he hablado con el club. Yo me centro en la competición y lo que tenga que ser, será. No hay ningún problema en que acabe contrato en medio año.

– Ha dicho en muchas ocasiones que le gustaría seguir al menos una temporada más.

– Ese sería mi deseo, que es jugar todo lo que pueda en el Celta mientras mi cuerpo me lo permita. Ese es mi deseo, pero luego el club o el entrenador tendrán que decidir si me renuevan o no. Hay cosas que uno desea y que no están en su mano, pero mi deseo siempre lo he dicho y lo repetiré y si puedo jugar el mayor número de partidos en el Celta y retirarme aquí me haría muy feliz. Al final la decisión definitiva será del club o del míster, si me quieren en el Celta o no.

“El club o el entrenador tendrán que decidir si me renuevan o no a final de temporada”

– ¿Si el Celta no le ofreciese la renovación se plantearía la retirada?

– No, no, hombre, no. Si el Celta por lo que sea decide no renovarme, que no habría ningún problema, yo me buscaría la vida e intentaría seguir jugando, como he hecho hasta ahora.

– ¿Le daría pena no poder retirarse aquí?

– Sí. Tengo 35 años, he jugado en unos cuantos equipos y todo tipo de competiciones y el Celta es el club al que más cariño le tengo, donde mejor me han tratado y donde más me quieren. Es algo que me voy a llevar conmigo siempre. La realidad es que soy un privilegiado y he cumplido todos mis sueños, y si no me puedo retirar aquí no pasaría nada. La vida es así y a veces las cosas no salen como uno quiere. El Celta de Vigo estará siempre en mi corazón pero esto no deja de ser un negocio.

– ¿Qué hará Nolito una vez cuelgue las botas?

– No lo he pensado de momento. No sé lo que haré. Intentaré disfrutar de mi familia y amigos y si puedo intentaría estar metido en el mundo del fútbol, donde yo crea que puedo ser más útil. De todas formas eso me lo plantearé en dos o tres años si el cuerpo me lo permite.