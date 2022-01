Fran Beltrán compareció este viernes en rueda prensa tras su reciente renovación hasta el año 2026 y volvió a incidir en la felicidad que supone para él continuar en el equipo vigués. "Estoy supercontento e ilusionado porque hay un proyecto muy bueno detrás”, apuntó el centrocampista, que añadió algunos de los aspectos que le convencieron a la hora de ampliar su vínculo con la entidad viguesa. “No puedo decir qué es lo mejor, pero la calidad de vida que hay aquí, la gente, el respeto que te tienen cuando vas por la calle... Es una ciudad perfecta para el futbolista y es un club de mucha historia, de muchos años en Primera”.

El de Seseña se muestra crítico con los últimos resultados del equipo, pero también ambicioso con los meses que quedan de temporada por delante. “La Copa nos ilusionaba a todos y estamos jodidos pero no podemos detenernos. Tenemos la prueba del año pasado, que no andábamos muy allá y quedamos octavos y si nos dan dos jornadas más estábamos más arriba. Tenemos que conseguir tres puntos y tres puntos y llegar los más arriba posible”, señaló.

El joven centrocampista hizo un repaso de su estancia en Vigo y no ocultó que tuvo momentos malos en los que se planteó salir cedido para tener más minutos. “Para un profesional, cuando no juegas, tienes un proceso en el que tú mismo crees que no vales, que el equipo se te queda grande y que lo mismo tienes que irte a otro equipo menor”, explicó. Una situación que quedó ya muy atrás, tal y como indicó el futbolista celeste. “Cuando el club dijo de renovar, yo dije que adelante. Las dos partes hicimos lo posible para salir adelante. Te das cuenta que el club te valora y confía en ti y eso es lo primordial”.