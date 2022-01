Diego Pampín reconoce que su futuro en el Celta está en el aire. Sabe perfectamente lo que quiere, aunque tiene claro que no resultará fácil que se cumpla. A seis meses de que acabe su contrato, el capitán del Celta B sueña con tener una oportunidad en el primer equipo y entiende que podría ser perfectamente la alternativa a Javi Galán en el lateral izquierdo del conjunto de Coudet. Pero también asume las dificultades de que eso se cumpla.

"Llevo ocho años aquí y merezco una oportunidad" Diego Pampín

El defensa explicó ayer en una entrevista en “Ao contraataque” de la Radio Galega que el club y él han hablado de su futuro pero que “ahora mismo todo está en el aire”. Pampín no tiene dudas de que le encantaría tener la oportunidad de jugar en el primer equipo, pero también asume que con Coudet no será sencillo: “Posibilidades siempre hay pero creo que arriba, tal y como están las cosas, es casi imposible. No hay que ser muy lince para verlo cuando no he ido ni un solo día”. Otra opción que se ha hablado con el Celta es la de renovar y salir cedido, algo a lo que él responde con un lacónico “no lo sé”.

Pampín explica que “llevo ocho años aquí y merezco una oportunidad. Me gustaría que me dejaran intentarlo porque puedo hacer mi trabajo. Hay un jugador que está en un grandísimo nivel que es Galán pero podría dar nivel si él no está. Esa es mi idea”.

"He tenido noches con pesadillas, no he descansado bien" Diego Pampín

El lateral confiesa que esta situación le está atormentando un poco y que esa inquietud le está afectando en su vida personal: “Mentiría si dijese que paso el día normal. He tenido noches con pesadillas, no he descansado bien. Luego en el campo soy capaz de rendir bien, pero no están siendo buenos momentos”.