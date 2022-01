El Celta regresa hoy a partir de las 12.00 horas a los entrenamientos tras dos jornadas descanso después de los tres encuentros disputados en apenas seis días durante la primera semana del año. La plantilla no tiene partidos en el horizonte esta semana, pero Coudet ha programado entrenamientos para todos los días restantes, incluidos sábado y domingo. Precisamente el fin de semana está prevista una sesión en Abanca Balaídos en la que presumiblemente harán un simulacro de partido de cara al choque que disputarán ante Osasuna en el estadio vigués el miércoles 19 de enero a partir de las 19.00 horas.

Los jugadores no tendrán descanso, como mínimo, hasta el domingo 23, ya que un día antes viajarán a Sevilla para medirse al conjunto hispalense. Después de ese encuentro llegarán dos semanas de parón debido a los compromisos internacionales que tienen que disputar las selecciones de Sudamérica, Centroamérica y Asia. Si no hay lesiones entonces, es probable que el entrenador argentino pierda a Renato Tapia, Néstor Araújo y el recién fichado Orbelín Pineda, que todavía no ha sido inscrito en LaLiga al no resolver Galhardo los últimos flecos de su pasaporte italiano.

El centrocampista peruano será uno de lo nombres propios a lo largo de la semana en el Celta. Lesionado ante el Atlético Baleares en Copa del Rey, Tapia no entró en la convocatoria para el partido ante la Real Sociedad tras sufrir un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda. El club no ha dado plazos para su recuperación, pero se le espera para los partidos de la próxima semana, con lo que viajaría a la concentración de su selección sin problemas. El último precedente trae malos recuerdos a la entidad viguesa, y es que Tapia regresó a Vigo lesionado tras sufrir una rotura muscular en un entrenamiento.

El otro futbolista que aparece en el parte médico céltico es el argentino Augusto Solari, baja desde el pasado 5 de diciembre aquejado de una rotura fibrilar en la fascia plantar de su pie derecho. El volante ya retomó los entrenamientos grupales justo antes del partido en San Sebastián, por lo que con toda seguridad recibirá el alta médica esta semana. Con los dos jugadores recuperados, Coudet tendría a todos los futbolistas del primer equipo disponibles para el choque contra Osasuna.

Los que abandonarán los entrenamientos progresivamente serán los jugadores del filial que tuvieron que incorporarse durante el parón navideño debido a los casos de COVID detectados en la primera plantilla y que obligaron a algunos jugadores a perderse el partido contra el Betis. El choque ante el cuadro navarro será el único que dispute el Celta como local en todo el mes de enero y el primero desde que derrotó al Espanyol por tres goles a uno el pasado 17 de diciembre. El siguiente llegará contra el Rayo Vallecano en febrero.

El 65% de los socios no están satisfechos con la atención

El Celta hizo públicos ayer los resultados de la encuesta que envió a sus abonados para conocer de primera mano la opinión de la masa social sobre deferentes puntos de la gestión de la entidad. Entre los más de 2.000 socios que cubrieron el formulario online, llama la atención que el 65% señaló no estar satisfecho con la atención que les da el club, mientras que algo más de la mitad reclama una mayor celeridad en las respuestas que envían desde A Sede, principalmente a través del canal de Escoitamos. Sobre el precio del abono, una de las grandes polémicas que arrastra el equipo desde hace años, el club señala que el 55% de sus socios están de acuerdo con el importe que pagan, mientras que ocho de cada diez ve con buenos ojos y acepta que la entidad venda su localidad en caso de que no pueda acudir a un partido. Señala el Celta que ya está analizando en detalle toda la información recibida y trabajando en mejorar en aquellos aspectos que los abonados consideran negativos.