No pusieron excusas los jugadores del Celta a la derrota sufrida en San Sebastián ante la Real Sociedad. Sabedores de la necesidad del triunfo tras el varapalo sufrido en Copa ante el Atlético Baleares, los futbolistas hicieron autocrítica al término del encuentro en el Reale Arena. Uno de los más vehementes fue Fran Beltrán, que no se mordió la lengua a la hora de hablar de la actuación coral del equipo. “Es un día difícil para nosotros. Veníamos de ganar dos partidos seguidos. Poco tengo que decir porque, para mi gusto, no hemos estado a la altura de lo que nos jugábamos. Todos los partidos tienen que ser una final para nosotros y creo que hoy –por ayer– no hemos estado”, apuntó el joven centrocampista español.

En su opinión, lo peor del encuentro fue la “mala imagen” que dio el equipo y pidió unidad para encarar los próximos compromisos ligueros. “En los partidos que hemos jugado bien, hemos ido juntos y hemos arrimado todos el hombro. Creo que tiene que ser así”, zanjó. Ahora el Celta afronta una semana sin partidos en el horizonte, ya que su próximo encuentro no llegará hasta el miércoles 19 de enero ante Osasuna en Abanca Balaídos. Lejos de pensar que serán días para desconectar, el de Seseña quiere poner toda la carne en el asador. “Yo no lo llamaría una semana de descanso, sino una semana en la que tenemos que apretar los dientes y trabajar más duro que nunca porque hay que salir de esta situación”, comentó en referencia a las dos últimas derrotas. Además de Beltrán, también se mostraron críticos el resto de sus compañeros que comparecieron tras el encuentro en Donosti. Javi Galán, por ejemplo, sostuvo que el Celta no supo ofrecer su mejor versión. “Creo que ha sido un partido muy trabajado pero que no hemos sabido encarar. Sabíamos que era un rival complicado, y más en su casa, y teníamos muchas ganas de empezar bien esta segunda vuelta, pero ahora toca hacer autocrítica, ver los errores y seguir para adelante”, señaló el lateral zurdo del equipo vigués. A su juicio, la derrota es otro obstáculo en el camino y que sumada a la cosechada en Copa hace todavía más dolorosa la situación. “Nos vamos jodidos. Queríamos seguir con la racha que teníamos en LaLiga y veníamos con confianza aunque en Copa nos dieron ese palo. Veníamos con muchas ganas este partido para revertir lo que nos había pasado entre semana”, comentó. Sobre algunos de los errores de los que hablaron sus compañeros se mostró contundente el meta Marías Dituro, el mejor del equipo en San Sebastián, y que abordó la endeblez del cuadro vigués en el juego aéreo. “Lo tenemos que corregir inmediatamente. Es algo que tenemos que trabajar porque no nos puede volver a pasar”, indicó el argentino. Por el lado del conjunto vasco, el partido fue especial para Rafinha Alcántara, exjugador celeste en dos ocasiones y que no ocultó sus sentimientos. “Es extraño. Es extraño sobre todo porque juegas contra amigos a los que tengo un cariño enorme. Y al Celta lo llevo siempre en el corazón”, comentó el brasileño.