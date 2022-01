El Celta espera con impaciencia la llegada a Vigo de Orbelín Pineda, que ayer emprendió viaje a la ciudad desde México para firmar en las próximas horas el contrato que le vinculará al club celeste por las cinco próximas temporadas. El internacional mexicano podrá ser inscrito de inmediato en LaLiga después de Thiago Galhardo consiguiese el pasado martes la nacionalidad italiana y el jugador azteca pueda ocupar la plaza de extracomunitario liberada por el delantero brasileño.

La llegada del primer fichaje invernal de la temporada –aunque el acuerdo entre el Celta y Pineda estaba ya prácticamente cerrado desde el pasado verano– ha levantado grandes expectativas entre la afición celeste y el propio futbolista, que ayer se mostraba muy ilusionado con su fichaje por el conjunto celeste. “Es un salto que me ha dado Dios. Tenía esa previsión en mi carrera y me toca ahora. Voy a buscar un sueño”, declaró, antes de subirse con su familia al avión que lo trajo a España, el nuevo fichaje celeste. El atacante comentó que tiene muy buenas referencias del Celta por Néstor Araújo, compañero en la selección mexicana, que le ha hablado muy bien del club. “He hablado con él desde el primer día que sabía que iba para allá. Le he preguntado y me ha dicho que le han tratado de muy buena manera. Ahora me toca a mí experimentar y dar lo mejor”, apuntó.

Orbelín Pineda, de 25 años, se incorpora al Celta a coste cero tras concluir el pasado 31 de diciembre su contrato con Club Azul, club con el que se proclamó campeón del Trofeo de Clausura mexicano la pasada temporada. El jugador llega al Celta tras ganarse una sólida reputación en la Liga MX y en la selección mexicana, con la que contabiliza 43 participaciones desde su debut en 2016 con solo 20 años.

En el palmarés de Pineda figuran dos ligas de mexicanas (una con Guadalajara y otra con Cruz Azul), dos Supercopas de su país y un torneo de Campeón de Campeones (competición que enfrenta al campeón de la liga y la Copa mexicana), además de una Liga de Campeones de la Concacaf y una Copa de Oro con la selección mexicana.

En Cruz Azul y en la selección mexicana Pineda se ha desenvuelto mayoritariamente en la posición de extremo izquierdo, aunque es un atacante versátil, que puede ocupar cualquiera de las posiciones del frente ofensivo.

Preguntado recientemente por Pineda, el entrenador celeste, Eduardo Coudet, comentó que él lo ve principalmente como un extremo izquierdo o para “jugar detrás del punta”. Se trata de un fichaje de club, aunque la incorporación del mexicano cuenta con el pleno respaldo del técnico céltico.

Pineda se incorporará a los entrenamientos con el Celta nada más firmar su nuevo contrato y seguramente podrá jugar ya el partido del próximo 19 de enero en Balaídos contra Osasuna. Falta solo que Galhardo recoja su nuevo pasaporte en el Consulado italiano en Madrid para poder inscribirlo en LaLiga.